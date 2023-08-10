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Ratchet & Clank: Rift Apart является бывшим эксклюзивом компании Sony для своей игровой приставки. Сама игра входит в серию игр Ratchet & Clank. Предыдущая игра выходила еще в 2013 году. На консоли данная игра вышла в 2021 году. А в 2023 - перепало и ПК-шникам.

Разработкой игры занималась студия Insomniac Games, а издателем выступила Sony Interactive Entertainment.

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В России игра вышла под названием "Ratchet & Clank: Сквозь Миры".

Описание из Steam: "Межгалактические искатели приключений ярко и с шумом возвращаются в игре Ratchet & Clank: Сквозь миры!

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Отправляйтесь в путешествие по измерениям в компании Рэтчета и Кланка, которые впервые решили заглянуть на ПК. Помогите им одолеть злого императора из параллельной реальности, перемещаясь по удивительным мирам и даже за их пределами. На очереди измерение Рэтчета и Кланка, поэтому стряхните пыль со старого верного оружия и остановите мультивселенскую катастрофу!

Ваша любимая парочка героев объединится со старыми знакомыми и найдет новых друзей, среди которых Ривет - совершенно новый ломбакс, героиня сопротивления из другого измерения, готовая посвятить себя борьбе с нашествием роботов..."

По своей сути - это платформер с элементами шутера от третьего лица. Играть нам предстоит за странных существ, уж очень напоминающих разумных лис. Главный герой - Рэтчет. Его помощник - маленький робот Кланк.

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В параллельном мире к ним присоединится еще и Ривет, такая лиса-девочка (наш-то герой, пацан!).

Антураж у игры очень даже неплохой, но на любителя.

Главным злодеем тут назначен некий безумный доктор Нефариус,

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что обладал мощным оружием - измеренителем. Вот поломка этой штуковины и будет являться причиной нашего путешествия в альтернативный мир.

Но в самом начале, по традиции, идет обучение управлением и механикам игры.

Оно (управление) неплохо адаптировано к клавиатуре с мышью, что встречается в консольных проектах не часто. В качестве оружия нам предложено несколько вариантов, которые можно покупать в магазине.

При сражении с противниками

также используется и рукопашная атака эдаким "гаечным ключом". Им же удобно ломать всякие ящички, которые есть на локациях. Бои на самом легком уровне сложности не представляют проблему. Но это в самом начале игры. Что там будет дальше, я не знаю, игровой прогресс у меня был около часа. Поэтому за сам сюжет ничего говорить не буду.

Визуально игра очень симпатичная. Дизайнерам уровней удалось сделать полную иллюзию открытого мира.

Вокруг вас огромные пространства, что-то постоянно движется, летает. Но на самом деле, это не так, игра довольно линейная. Чем то первоначальный мир мне напомнил города в "Звездных войнах", ну, альтернативное видение...

Переходим к графике в игре. Как я уже написал ранее, игра очень даже симпатичная. Имеются все новые технологии, которые мне в данном случае недоступны. Настроек графики много:

Вот так игра выглядит на очень высоких настройках графики:

Высокие настройки графики:

Средние настройки графики:

Низкие настройки графики:

Имеется и современный апскейл в игре. Я могу только проверить работу FSR 2.1.

Очень высокие настройки + FSR в режиме "качество":

Для теста, я выбрал следующие кастомные настройки:

Ссылка на слайдер для сравнения скриншотов.

Теперь приступаем к самому тестированию. Сама компания заявляет следующие системные требования:

Что явно не соответствует реальности. Вот результаты теста TechPowerUp:

Явно все не так, как обещают...

Тестовая система :

Процессор : i7-8700T

Видеокарта : GTX 1070

Оперативная память : 16 Гб (2666 МГц)

Операционная система : Windows 10

Разрешение монитора: 1920х1080

Запись тестового отрезка производился программой CapFrameX.

Для теста я выбрал небольшой пробег по одной начальной локации. Настройки кастомные. Но потом я повторил тот же маршрут с включенным FSR в режиме "качество".

Сначала, без апскейла.

График фреймтайма.

Инпут лаг.

Теперь, с активацией ФСР.

График фреймтайма.

Инпут лаг.

Общий результат:

С одной стороны, кажется, что играть на выбранных настройках без апскейла вполне комфортно. Но в боях из-за спецэффектов, фпс проседает. Особенно это было заметно при сражении с Нефариусом. Там фпс падал до 50 кадров. Поэтому апскейл стоит активировать. В целом же: оптимизация игры не на высоте. Как по системным требованиям, так и по самой игре. Уже в самом начале я столкнулся с таким игровым багом. Это все тот же момент боя с Нефариусом. Бой типично разбит на части: сначала идет сражение, после получения части урона, Нефариус отлетает на значительное расстояние, насылая на вас своих миньонов, эдаких монстриков, схожих одновременно на жабу, крокодила и акулу. После того, как вы их уничтожите, Нефариус снова приблизится и бой с ним продолжится. И так несколько раз. Но у меня в первой попытке, после того, как у него осталось примерно треть защитного экрана, случился сбой: Нефариус отказывался подлетать. Я обыскал все малюсенькую площадку на предмет недобитых монстриков. Не нашел. Дострелить до него нельзя. Пришлось самоубиться, перезапуская весь бой...

Вывод.

Игра красочная, довольно занимательная. Типично плохо оптимизированная. Несмотря на ее кажущиеся преимущества, меня она совершенно не зацепила. Остался я равнодушен и к системе "телепортации", что, по задумке, должна сильно разнообразить процесс сражения. На деле же, это совсем не так оригинально, как одна глава из Titanfall 2, где приходилось сражаться сразу в двух измерениях. И тактически вчистую проигрывает возможности той же телепортации в серии Dishonored.

Но для детей она может быть интересной.



