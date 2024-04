Обновление операционной системы принесло ряд оптимизаций, увеличивших быстродействие флагманского смартфона Nothing в играх и приложениях.



Компания Nothing выпустила очередное обновление программного обеспечения для своего флагманского смартфона Nothing Phone (2a). Новая версия операционной системы Nothing OS 2.5.5 в первую очередь нацелена на улучшение камеры, повышение производительности и исправление ошибок.



В частности, обновление оптимизирует работу основной камеры смартфона. Теперь цвета на снимках получаются более насыщенными и естественными. Кроме того, увеличена четкость в портретном режиме, а также общая детализация изображений. Еще одним важным усовершенствованием стало сокращение времени запуска камеры, благодаря чему пользователи смогут быстрее делать снимки.



Помимо камеры, обновление Nothing OS 2.5.5 также оптимизирует производительность смартфона. В частности, теперь анимации и переходы между экранами выглядят более плавно. Увеличилась и общая отзывчивость интерфейса. Кроме того, обновление улучшает производительность в играх, делая игровой процесс более комфортным.



Новая версия ПО также исправляет некоторые ошибки предыдущих релизов. В числе прочего, решены проблемы совместимости со сторонними лаунчерами и менеджерами задач. Также устранены случайные разрывы подключения по Wi-Fi и Bluetooth.



Интересно, что помимо выпуска обновлений для Nothing Phone (2a), компания также работает над новой моделью смартфона с рабочим названием "PacManPro". Предположительно, речь идёт о модели Nothing Phone (2a) Pro, которая получит улучшенные характеристики по сравнению с текущим флагманом. Однако конкретные детали пока не разглашаются.



В целом новое обновление Nothing OS 2.5.5 делает один из лучших бюджетных флагманов ещё привлекательнее за счёт оптимизации камер и повышения производительности.