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Выход новой модели смартфона Realme 12 Pro+ с прозрачным корпусом стал неожиданностью для поклонников китайского бренда. Гендиректор Realme в Европе Фрэнсис Вонг опубликовал в соцсети фото гаджета, демонстрирующее его инновационный дизайн. Эксперты предполагают, что прозрачная версия появится в продаже ограниченным тиражом.
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Источник изображения: @Francis Wong/X
Realme 12 Pro+ с прозрачным корпусом - это модификация недавно анонсированной модели Realme 12 Pro+. Базовая версия оснащена 6,7-дюймовым AMOLED-экраном, чипсетом Snapdragon 7 Gen 2 и тройной камерой с мощным 50-мегапиксельным сенсором. Новинка получит те же характеристики, но отличится необычным транспарентным корпусом.
Очевидно, что Realme вдохновилась успехом Nothing и решила повторить эффектный трюк с прозрачным корпусом. Однако в отличие от Phone 1, новый Realme 12 Pro+ скорее всего не будет иметь светодиодных элементов. Это лишит его изюминки оригинальной модели.
В целом тренд на прозрачные смартфоны набирает популярность. Помимо Nothing, в 2023 году аналогичный дизайн продемонстрировала компания Xiaomi со своим концептуальным смартфоном Xiaomi 13 Pro Transparent Edition. Пока неясно, выйдет ли это устройство в реальную продажу. Но интерес аудитории к инновационным решениям в дизайне очевиден.
Таким образом, выход Realme 12 Pro+ с прозрачным корпусом является попыткой бренда завоевать внимание путем копирования модного тренда. Хотя по характеристикам новинка не превзойдет оригинал от Nothing, ее эксклюзивный дизайн может заинтересовать определенную аудиторию.