Прозрачный Realme 12 Pro+ показали на фото и назвали «беззастенчивой копией Nothing Phone».

Выход новой модели смартфона Realme 12 Pro+ с прозрачным корпусом стал неожиданностью для поклонников китайского бренда. Гендиректор Realme в Европе Фрэнсис Вонг опубликовал в соцсети фото гаджета, демонстрирующее его инновационный дизайн. Эксперты предполагают, что прозрачная версия появится в продаже ограниченным тиражом.

Источник изображения: @Francis Wong/X



Realme 12 Pro+ с прозрачным корпусом - это модификация недавно анонсированной модели Realme 12 Pro+. Базовая версия оснащена 6,7-дюймовым AMOLED-экраном, чипсетом Snapdragon 7 Gen 2 и тройной камерой с мощным 50-мегапиксельным сенсором. Новинка получит те же характеристики, но отличится необычным транспарентным корпусом.

Подобный дизайн ранее продемонстрировал стартап Nothing со своим Phone 1. Этот смартфон тоже имеет прозрачную заднюю панель с видимыми компонентами и светодиодной подсветкой. Благодаря футуристичному дизайну Nothing Phone 1 был признан самым стильным гаджетом 2023 года.Очевидно, что Realme вдохновилась успехом Nothing и решила повторить эффектный трюк с прозрачным корпусом. Однако в отличие от Phone 1, новый Realme 12 Pro+ скорее всего не будет иметь светодиодных элементов. Это лишит его изюминки оригинальной модели.В целом тренд на прозрачные смартфоны набирает популярность. Помимо Nothing, в 2023 году аналогичный дизайн продемонстрировала компания Xiaomi со своим концептуальным смартфоном Xiaomi 13 Pro Transparent Edition. Пока неясно, выйдет ли это устройство в реальную продажу. Но интерес аудитории к инновационным решениям в дизайне очевиден.Таким образом, выход Realme 12 Pro+ с прозрачным корпусом является попыткой бренда завоевать внимание путем копирования модного тренда. Хотя по характеристикам новинка не превзойдет оригинал от Nothing, ее эксклюзивный дизайн может заинтересовать определенную аудиторию.