Многофункциональные, необычные настольные часы, которые впишутся в интерьер любого помещения. Часы изготовлены из качественного пластика, имеют изогнутую форму, с цифровым светодиодным дисплеем.



На задней панели расположен регулятор яркости. Имеет функции будильника, FM радио и проекции времени. Благодаря встроенной телескопической антенне можно настроить до 10 радиостанций. Поворотный регулятор проектора позволяет проецировать время на 180 градусов, на стены или потолок, в любом направлении. Питание происходит от сети 220 В. С помощью встроенного разъема USB, можно заряжать различные гаджеты.





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Используя этот массажер, происходит массаж висков и других акупунктурных точек для снятия усталости глаз и головы.

Массажер имеет следующие функции: массаж давлением воздуха, вибрационный массаж, с частотой вибрации от 60-80 колебаний в секунду, и горячий компресс, с температурой 42 градуса. В устройство встроена литиевая батарея, объемом 1600 мАч, зарядка происходит через USB разъем. Благодаря функции Bluetooth можно наслаждаться любимой музыкой.

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Цена: US $35.99

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Игровой плеер, с 5 дюймовым сенсорным экраном, разрешением 1280х720 Мп, шести-ядерным процессором, оперативной памятью 4 Гб и жестким диском 32 Гб. Размер устройства 155х89х24 мм, можно использовать как в разложенном виде так и сложить.

Состоит из двух частей, дисплея и панели управления. В корпус устройства встроена литиевая батарея 6000 мАч, время непрерывной работы до 10 часов. Кроме этого в заднюю часть корпуса встроены разъемы USB, для карты памяти, для наушников и разъем для подключения к монитору. В плеер встроено более 10000 классических портативных игр.









Цена: US $220.94

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Оригинальный светильник с встроенной беспроводной зарядной станцией 3 в 1. Кроме того, что вы будете наслаждаться уютной атмосферой в комнате или другом помещении дома или офиса, так же можно заряжать одновременно три гаджета, смартфон, наушники и смарт-часы.

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Светильник изготовлен из высококачественного пластика, его размер 300х95х325 мм. Питание происходит через USB кабель. Магазин предлагает два цвета, черный и белый, при оформлении покупки можно выбрать цвет, который подойдет к интерьеру помещения.





Цена: US $11.99 - 31.66

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Магнитный чехол для различных моделей IPhone, изготовлен из металлической рамки и закаленного противоударного стекла.



Когда чехол закрыт, стекло плотно прилегает к корпусу смартфона и позволяет легко получать доступ ко всем функциям телефона. Благодаря множеству точек и адсорбции, чехол становится бесшовным и Ваш телефон будет надежно защищен от пыли, грязи и влаги, а так же при падении.





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