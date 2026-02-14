Экипаж будет работать на МКС в течение восьми месяцев.

Ракета компании SpaceX, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску, вывела на орбиту пилотируемый космический аппарат Crew Dragon под названием "Freedom". Экипаж космической капсулы состоит из четырёх человек: двух астронавтов NASA, французского астронавта и российского космонавта. Капсула направляется на Международную космическую станцию для восьмимесячной научной экспедиции в условиях микрогравитации. Об этом сообщает Reuters.

Момент старта ракеты-носителя Falcon 9 в рамках миссии Crew-12. Скриншот видео NASA

Двухступенчатая ракета-носитель Falcon 9 была запущена с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, примерно в 5:15 утра по восточному времени (10:15 по Гринвичу).

Согласно данным Reuters, в ходе прямой трансляции запуска, осуществлённой NASA и SpaceX, было показано, как ракета размером с 25-этажное здание поднимается со стартовой башни, а её девять двигателей Merlin "оживают", потребляя при этом 700 000 галлонов (около 2 650 литров) топлива в секунду. Спустя девять минут после старта верхняя ступень ракеты Falcon 9 разогналась до скорости 27 360 км/ч и вывела космический аппарат Crew Dragon на орбиту. К тому времени многоразовая нижняя ступень ракеты вернулась на Землю, приземлившись на посадочной площадке мыса Канаверал.

Четыре члена экипажа космической миссии должны прибыть на МКС в субботу, 14 февраля, после 34-часового полёта. Стыковка капсулы и станции должна быть осуществлена на орбите высотой 420 километров от поверхности Земли.

Миссия, получившая обозначение Crew-12, стала двенадцатой длительной миссией Космического агентства США (NASA) на МКС, осуществленной на ракете-носителе SpaceX с тех пор, как эта частная компания начала отправлять американских астронавтов на орбиту в мае 2020 года.

Командиром экипажа 12-й космической миссии является 48-летняя Джесика Мейр, опытный астронавт и морской биолог. Для неё это уже второй полёт на МКС. Вместе с ней в полёт отправились 43-лётний Джек Хэтэуэй, бывший пилот истребителя ВМС США и начинающий астронавт; 43-летняя астронавт Европейского космического агентства Софи Адено, опытный пилот вертолёта из Франции; и российский космонавт Андрей Федяев, бывший военный летчик, совершающий свою вторую миссию на МКС.

Согласно сообщению NASA, по прибытии на орбитальную станцию команда займётся целым рядом научных, медицинских и технических исследовательских задач в условиях микрогравитации. К ним относятся исследования бактерий, вызывающих пневмонию, с целью улучшения методов лечения на Земле, а также эксперименты по взаимодействию растений и азотфиксирующих микроорганизмов для повышения производства продуктов питания в космосе.

Значительная часть научных работ будет направлена на совершенствование технологий, которые Космическое агентство США надеется использовать в будущих миссиях астронавтов на Луну и Марс в рамках своей новой программы "Артемида" (Artemis), преемницы проекта "Аполлон", запущенного полвека назад.