Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
Defense News: Saab может разместить производство истребителей Gripen в Канаде при готовности Оттавы
Шведская авиастроительная компания продолжает бороться за международный рынок.

Шведская аэрокосмическая компания Saab предложила создать гипотетическую производственную линию по выпуску истребителей  JAS 39 Gripen в Канаде. Предполагается, что линия должна быть достаточно большой, чтобы обслуживать не только Королевские ВВС Канады, но и других иностранных заказчиков. Об этом сообщает профильный ресурс Defense News.

Истребитель JAS 39 Gripen E. Фото: Saab

Может быть интересно

Как пишет издание, заявление Saab является попыткой  фирмы "подсластить" предложение Канаде приобрести шведские истребители. 

"Нам необходимо нарастить наши производственные мощности по выпуску истребителей до уровня, когда они будут предназначены не только для Канады – мы видим, что потенциальная линия будет производить самолёты и на экспорт", – заявил Микаэль Францен, директор по маркетингу Gripen в компании Saab, на авиасалоне в Сингапуре.

В ходе брифинга, посвященного обзору текущих и будущих программ создания истребителей, руководители компании продемонстрировали карту нынешних и потенциальных заказчиков Gripen E. Среди прочих государств были отмечены Канада и Украина.

Согласно данным Defense News, с марта 2025 года официальная Оттава проводит стратегический анализ своих возможностей в области истребительной авиации и изучает потенциал создания смешанного флота, который мог бы состоять из истребителей пятого поколения F-35 и JAS 39 Gripen, относящихся к поколению 4+. В 2023 году канадское правительство объявило о выделении 19 миллиардов долларов на приобретение 88 истребителей F-35 у американской оборонной корпорации Lockheed Martin, но на данный момент оно обязалось купить только 16 машин.

Истребитель JAS 39 Gripen E ВВС Швеции. Фото: Saab

Генерал-майор Джефф Смит, начальник управления по развитию военно-воздушных и космических сил Канады, в ходе недавнего интервью журналу Skie не исключил, что страна может закупить большее количество самолётов для замены устаревших истребителей CF-18 Hornet.

"Восемьдесят восемь самолетов – это немного для страны размером с Канаду. Если правительство решит закупить больше в будущем, это будет приветствоваться нами и нашими союзниками", — сказал он.

Defense News отмечает, что Saab уже некоторое время занимается продвижением своего истребителя в Северной Америке, называя его "Сделанным в Канаде". В конце прошлого года компания заявила, что может создать около 10000 рабочих мест, если Оттава выберет шведский истребитель. Кроме того, фирма Saab пообещала строить, обслуживать и модернизировать самолеты совместно с несколькими канадскими промышленными партнерами.

Микаэль Францен заявил, что согласно плану, первый самолёт будет построен в Швеции для ускорения работ, производство остальных будет налажено в Канаде, "поскольку в стране есть высококвалифицированные предприятия по разработке программного обеспечения, аппаратного обеспечения и конструкции планеров".

Кроме того, он отметил, что Saab наращивает производство и стремится достичь объёмов ежегодных объёмов выпуска в 36 истребителей. Однако эта цифра предусматривает работу как существующих, так и перспективных производственных линий.

По мнению Францена, Канада не стремится полностью отказаться от F-35 в пользу других самолётов. Оттава ищет возможность создания смешанного истребительного флота. Поэтому к некоторому количеству F-35 необходимо добавить самолёты Gripen.

Раннее глава компании Saab Микаэль Йоханссон заявлял, что создание производственной линии в Канаде может обеспечить выполнение потенциальных заказов Украины на 100 и более самолётов.

#новости #оружие #авиация #военные новости #самолеты #f-35 #канада #истребитель #saab #gripen
Источник: defensenews.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ученые разгадали 50-летнюю загадку - из-за чего соседние галактики убегают от Млечного Пути
3
Узбекистан заказывает военно-транспортный самолёт C-390 Millennium для замены Ан-12
1
Удачливые покупатели приобрели RTX 5080 и RTX 5090 в несколько раз дешевле их текущей цены
3
В MxBenchmarkPC протестировали многокадровую генерацию на RTX 3080 в Cyberpunk 2077
1
Пользователь купил RTX 5070 Ti и получил в посылке упаковку с камнями
2
Популярность Linux среди геймеров Steam увеличилась на 64% всего за год
+
Процессоры AMD Zen 6 будут использовать технологию Intel FRED
+
Bloomberg: Минфин США разрешит американским компаниям добывать нефть в Венесуэле
2
Эстония задержала следовавший в Россию контейнеровоз Baltic Spirit
7
Появились фото российских истребителей Су-30СМ2 над Балтикой с необычной конфигурацией вооружения
+
Самый популярный кроссовер в России получит обновлённый 1,5-литровый двигатель
1
MWM: F-35C корпуса морской пехоты США нейтрализовал иранский разведывательный беспилотник
1
Intel планирует вернуться на рынок памяти и анонсировала новый стандарт DRAM — Z-Angle Memory
1
Новейший российский арктический газовоз «Алексей Косыгин» завершил свой первый рейс
1
Учёные нашли останки затерянного мира возрастом миллион лет в пещере Новой Зеландии
+
Видеокарты GTX 1060 6 ГБ и GTX 1650 протестированы вместе с Ryzen 5 5600X в ряде популярных игр
1
Американский мессенджер imo увеличил популярность в России в 23 раза — до почти 10 млн пользователей
2
PC Gamer составили рейтинг лучших процессоров в феврале 2026 года
+
В США провели испытания недорогой высокоточной ракеты Rusty Dagger
+
Overclock 3D: Western Digital планирует сделать HDD в 8 раз быстрее
1

Популярные статьи

Разгон PlayStation 3 — прирост производительности до 200% с новой qCFW прошивкой
5
«Опасный дуэт», «Лакомый кусок», «Пес 51»: краткий обзор новых фильмов
1
Прокачиваем компьютер на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников
13
Обзор ноутбука Maibenben X-Treme Typhoon X16F
+

Сейчас обсуждают

serascer
22:07
Ну наверное потому что это стоить будет весьма не мало? Раза в 2 дороже минимум
Прокачиваем компьютер на максимум с помощью полезных плат расширения, адаптеров и переходников
Китя.
22:06
Слилось ты с поддельными тестами. любуйся. как был амуда калом так им и останется.
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Кукурузный Штеуд
22:05
кукуруза у тебя, а не проц
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Кукурузный Штеуд
22:04
Слейся уже в унитаз
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Кукурузный Штеуд
22:04
Слилось позорище конченное
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Китя.
22:00
или сюда https://fpstest.me/cpu/ryzen-7-9800x3d-vs-core-i7-14700k/?ysclid=ml9tjki4tq514778289
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Китя.
22:00
а лучше зайди да посмотри сюда https://technical.city/ru/cpu/Core-i7-14700K-protiv-Ryzen-7-9800X3D?ysclid=ml9tjxhsft631425334
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Китя.
21:59
вот глянь. Так что слил смерися.
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
lighteon
21:28
Кстати. А зачем юзать старый драйвер для Pascal/Maxwell, если ЯТХ 6ххх ещё не вышли и карта предтоп? о_О Да и проц предтоп...
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Денис Гринкевич
21:19
ну давай браток, кб77 вер 2.31, 2к - впечатляющие без трассировки и аппсекйлеров
ИИ не помог — акции Microsoft обвалились, а пользователи возвращаются с Windows 11 на Windows 10
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter