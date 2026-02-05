Шведская авиастроительная компания продолжает бороться за международный рынок.

Шведская аэрокосмическая компания Saab предложила создать гипотетическую производственную линию по выпуску истребителей JAS 39 Gripen в Канаде. Предполагается, что линия должна быть достаточно большой, чтобы обслуживать не только Королевские ВВС Канады, но и других иностранных заказчиков. Об этом сообщает профильный ресурс Defense News.

Истребитель JAS 39 Gripen E. Фото: Saab

Как пишет издание, заявление Saab является попыткой фирмы "подсластить" предложение Канаде приобрести шведские истребители.

"Нам необходимо нарастить наши производственные мощности по выпуску истребителей до уровня, когда они будут предназначены не только для Канады – мы видим, что потенциальная линия будет производить самолёты и на экспорт", – заявил Микаэль Францен, директор по маркетингу Gripen в компании Saab, на авиасалоне в Сингапуре.

В ходе брифинга, посвященного обзору текущих и будущих программ создания истребителей, руководители компании продемонстрировали карту нынешних и потенциальных заказчиков Gripen E. Среди прочих государств были отмечены Канада и Украина.

Согласно данным Defense News, с марта 2025 года официальная Оттава проводит стратегический анализ своих возможностей в области истребительной авиации и изучает потенциал создания смешанного флота, который мог бы состоять из истребителей пятого поколения F-35 и JAS 39 Gripen, относящихся к поколению 4+. В 2023 году канадское правительство объявило о выделении 19 миллиардов долларов на приобретение 88 истребителей F-35 у американской оборонной корпорации Lockheed Martin, но на данный момент оно обязалось купить только 16 машин.

Истребитель JAS 39 Gripen E ВВС Швеции. Фото: Saab

Генерал-майор Джефф Смит, начальник управления по развитию военно-воздушных и космических сил Канады, в ходе недавнего интервью журналу Skie не исключил, что страна может закупить большее количество самолётов для замены устаревших истребителей CF-18 Hornet.

"Восемьдесят восемь самолетов – это немного для страны размером с Канаду. Если правительство решит закупить больше в будущем, это будет приветствоваться нами и нашими союзниками", — сказал он.

Defense News отмечает, что Saab уже некоторое время занимается продвижением своего истребителя в Северной Америке, называя его "Сделанным в Канаде". В конце прошлого года компания заявила, что может создать около 10000 рабочих мест, если Оттава выберет шведский истребитель. Кроме того, фирма Saab пообещала строить, обслуживать и модернизировать самолеты совместно с несколькими канадскими промышленными партнерами.

Микаэль Францен заявил, что согласно плану, первый самолёт будет построен в Швеции для ускорения работ, производство остальных будет налажено в Канаде, "поскольку в стране есть высококвалифицированные предприятия по разработке программного обеспечения, аппаратного обеспечения и конструкции планеров".

Кроме того, он отметил, что Saab наращивает производство и стремится достичь объёмов ежегодных объёмов выпуска в 36 истребителей. Однако эта цифра предусматривает работу как существующих, так и перспективных производственных линий.

По мнению Францена, Канада не стремится полностью отказаться от F-35 в пользу других самолётов. Оттава ищет возможность создания смешанного истребительного флота. Поэтому к некоторому количеству F-35 необходимо добавить самолёты Gripen.

Раннее глава компании Saab Микаэль Йоханссон заявлял, что создание производственной линии в Канаде может обеспечить выполнение потенциальных заказов Украины на 100 и более самолётов.