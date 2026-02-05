Сайт Конференция
crazycat21
В Германии хотят расширить полномочия своей разведки для противодействия растущим гибридным угрозам
В канцелярии канцлера предлагают разрешить BND глушить радиосвязь и блокировать крипотовалютные кошельки, используемые для финансирования актов саботажа.

Правительство Германии хочет расширить полномочия своих разведывательных служб для противодействия растущим гибридным угрозам. Это деликатный шаг для страны, где операции разведки ограничены нормами, установленными после окончания Второй мировой войны. Соответствующую информацию приводит Reuters.

Штаб-квартира Федеральной разведывательной службы Германии (Bundesnachrichtendienst, BND) в Берлине. Фото: Imago

Может быть интересно

Глава канцелярии немецкого канцлера Торстен Фрай недавно признал, что в последние годы многие "нападения" на Германию удалось предотвратить только благодаря наличию разведывательной информации.

Фрай, который является представителем правящей консервативной партии, призывает к "смене парадигмы", которая позволила бы Службе внешней разведки Германии (Bundesnachrichtendienst, BND) использовать более инвазивные инструменты слежки, включая доступ к личным мобильным телефонам и возможность хранения данных в течение года.

"Цель состоит в том, чтобы быть на равных с нашими европейскими партнерами в области сбора разведывательной информации. Разведывательные службы сотрудничают по всему миру, и единственная твердая валюта, которая имеет значение, – это информация", – заявил он газете Tagesspiegel.

Как отмечает Reuters, Федеральная разведывательная служба Германии (BND) на протяжении длительного периода сталкивалась с вопросами относительно преемственности со спецслужбами нацисткой эпохи. Она также стремилась определить себя в контексте двух самых мрачных наследий немецкой разведки: нацистских репрессий и системы тотальной слежки Штази [Министерство госбезопасности ГДР, прим.]. 

По мнению чиновника, теперь необходимо сопоставить историю с возросшими угрозами, которые возникли перед Германией.

По его словам, помимо сбора разведывательной информации и анализа данных, BND должна получить полномочия по глушению радиосвязи во время атак беспилотников и блокировке криптовалютных кошельков, которые используются для финансирования актов саботажа.

Торстен Фрай заявил, что законопроект о реформировании немецкой разведки должен быть принят в текущем году. При этом он признал, что предложение, вероятно, столкнётся с сопротивлением оппозиционных политиков. В бундестаг пока не передано ни одного проекта закона.

Помимо всего прочего, руководитель канцелярии главы немецкого правительства хочет, чтобы надзор за деятельностью BND был сосредоточен в руках парламентского комитета по контролю за разведкой, а не требовал от немецкой разведки дополнительных отчётов перед так называемой комиссией G10. Последняя отслеживает факты слежки, которые нарушают конфиденциальность коммуникаций.

Согласно данным информационного агентства, предложенные меры уже вызывали критику со стороны оппозиции. Клара Бюнгер, депутат от Левой партии, предупредила, что планы по расширению полномочий BND повышают риск эскалации. По её мнению, любой, кто желает увеличить срок хранения данных и сократить полномочия надзорных органов, действует безрассудно по отношению к демократии.

Reuters также отмечает, что министр внутренних дел Германии Александр Добриндт отдельно настаивает на аналогичном расширении полномочий внутренней разведывательной службы (BfV) для усиления её возможностей в оперативной деятельности.

В текущем году бюджеты обеих разведывательных служб Германии выросли сразу на 25%.

