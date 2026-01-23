Страны Европы продолжают акты пиратства в отношении судов, перевозящих российское сырьё

Военно-морские силы Франции "перехватили" в Средиземном море танкер, который якобы имеет отношение к так называемому "теневому флоту" РФ, который осуществляет перевозки санкционнной российской нефти. Об этом сообщает Reuters.

Фото: Armée française

Может быть интересно "Эта операция была проведена при поддержке ряда наших союзников. Она проводилась в полном соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по морскому праву", – заявил президент Франции Эммануэль Макрон в одной из социальных сетей.

Как сообщается, "перехват" судна был осуществлён в открытом море в западной части акватории Средиземноморской акватории между южным побережьем Испании и северными берегами Марокко. Соответствующая информация приводится в заявлении морской полиции Франции. В заявлении также указано, что Военно-морские силы других государств, включая Великобританию, тоже "поддержали" операцию.

Как отмечает Reuters, Евросоюз уже ввел в отношении России 19 пакетов санкций, однако официальная Москва быстро адаптировалась к ограничительным мерам со стороны Европы и продолжает продавать миллионы баррелей нефти таким странам как Индия и Китай. Как правило, по сниженным ценам. Значительная часть сырья, как правило, перевозится судами так называемого "теневого флота", которые действуют вне рамок западной морской индустрии.

Танкер под названием GRINCH следовал из Мурманска, он находится под санкциями и подозревается в использовании несанкционированного флага, заявил Макрон в своем сообщении, сообщает Reuters. Согласно данным информационного агентства, ссылающегося на компанию LSEG, танкер ходил под флагом Коморских островов.

Как пишет агентство, французский лидер в своём сообщении в социальной сети отметил, что деятельность так называемого "теневого флота" РФ якобы способствует продолжающемуся конфликту на Украине. В свою очередь, президент Украины Зеленский заявил, что операция, проведённая ВМС Франции была "именно той решимостью, которая была необходима". Он предложил конфисковать и продать нефть, перевозимую танкерами теневого флота.

Согласно данным Reuters, дело в отношении российского танкера было передано прокурору Марселя, который занимается вопросами морского права. Сообщается, что прокурор распорядился изменить курс судна для дальнейшего расследования. Reuters со ссылкой на агентство ТАСС также отмечает, что Франция не уведомила Россию о "перехвате" танкера.