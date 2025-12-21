Машины данного типа будут использоваться для правительственных перевозок, но получат военную сертификацию и специальное оборудование.

Министерство обороны Испании заказало у европейской авиастроительной компании Airbus Helicopters сотню военных вертолётов. Заказ включает 50 вертолётов H145M, 31 вертолёт NH90, 13 вертолетов H135 и шесть вертолётов H175M и является частью национального плана по модернизации вертолётного парка вооружённых сил страны. Об этом сообщает профильный ресурс Flug Revue.

Вертолёт H175. Фото: Airbus

Отмечено, что испанское правительство одобрило план ещё в сентябре текущего года. Теперь же окончательное решение приняло закупочное агентство DGAM (подразделение минобороны).

Заказав 50 вертолётов H145M, Испания стала вторым по величине заказчиком лёгких данной модели после Германии. Вооружённые силы Германии ­(бундесвер) недавно заказали ещё 20 таких машин, в результате чего общее число закупленных вертолётов данного типа достигло 82 единиц.

Согласно данным Flug Revue, вооружённые силы Испании будут использовать вертолёты H145M для подготовки лётного состава, выполнения транспортных задач, оказания помощи при стихийных бедствиях, а также для проведения "лёгких" боевых операций.

Кроме того, Испания ещё станет первой страной, которая будет эксплуатировать военную версию среднего вертолёта H175. Шесть вертолетов H175M предназначены для замены устаревающих вертолетов AS332 Super Puma и AS532 Cougar, стоящих на вооружении ВВС. Они будут использоваться для правительственных перевозок, но получат военную сертификацию и специальное оборудование.

Что касается вертолётов NH90, то их получат все виды вооружённых сил страны: 13 вертолётов данного типа получат сухопутные войска, 12 машин предназначены для ВВС, ещё 6 вертолётов получит авиация ВМС Испании. Вертолёты предназначены для тактической транспортировки, маневров и специальных операций.

Морские вертолёты будут поставлены в специальной версии с автоматически складывающимися несущим винтом и хвостовым оперением.

Что касается модели H135, то из общего количества 12 машин будут поставлены в ВВС Испании и только один вертолёт заказан для нужды авиации ВМС. Они будут использоваться для углубленной подготовки пилотов, а также для лёгких транспортных и разведывательных операций. Испания уже эксплуатирует 18 учебно-тренировочных вертолётов H135, заказанных в 2021 году.

Вертолеты NH90 будут поставляться с завода Airbus в Альбасете, расположенного на юге Испании. Согласно сообщению, в рамках этого заказа компания Airbus Helicopters планирует значительно расширить свое присутствие в Альбасете. Планы включают в себя создание нового центра по модификации военной техники и международного учебного центра для пилотов и техников вертолётов H145M. Новый объект дополнит текущие работы по строительству мощностей для модернизации ударных вертолетов Tiger в середине срока их службы.

Этот объект также планируется превратить в центр передового опыта в области цифровых технологий. Там будут разрабатываться цифровые инструменты и решения по кибербезопасности для всех вертолетов Airbus.