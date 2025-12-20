Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
crazycat21
В НАТО заявили, что после изменения политики США военная помощь Украине не сократилась
С начала 2025 года блок НАТО передал Киеву 220 тысяч тонн военного имущества.

Поставки вооружения Украине со стороны западных союзников "не сократились" после решения президента США Дональда Трампа о прекращении прямой военной помощи Киеву. Соответствующее заявление сделал генерал-майор Майк Келлер, заместитель главы миссии НАТО по оказанию помощи Украине (NSATU – NATO Security Assistance and Training for Ukraine). Об этом сообщает Reuters.

Фото: © AP Photo / Alex Brandon

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом его администрация продавала Украине или передавала в качестве военной помощи только те партии вооружений, которые были санкционированы предыдущим президентом Джо Байденом. Затем, начиная с осени текущего года, в рамках механизма, разработанного Штатами и их союзниками, называемого "Приоритетный список потребностей Украины" (PURL), Киев стал получать оружие из американских запасов за счёт средств стран НАТО.

На вопрос, сократились ли поставки вооружений Украине после того, как Трамп решил прекратить оказание прямой военной помощи, генерал Келлер ответил, что ничего не изменилось.

"Никакой паузы не было... процесс просто продолжался, и дело не в том, что США ждут, пока за это заплатят. Как только объявляется о начале реализации одного из пакетов (PURL), начинается отправка "материалов". Мы обнаружили, что многие европейские страны фактически вносят свой вклад в финансирование", – сказал он. 

При президенте Байдене Штаты были крупнейшим военным спонсором Украины. Недавно генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в 2025 году западные союзники и партнёры уже выделили более четырёх миллиардов долларов в рамках реализации новой программы оказания помощи Украине.

Миссия НАТО по Украине координирует поставки оружия Киеву с декабря 2024 года, сопоставляя потребности Киева в вооружении, технике и обучении с предложениями, полученными от стран-доноров альянса и государств, не входящих в него. При этом США по-прежнему назначают руководителя NSATU и выделяют часть персонала для миссии.

Майк Келлер в ходе своего выступления в штаб-квартире NSATU в немецком Висбадене заявил, что в 2025 году миссия передала Киеву около 220 тысяч тонн военного имущества, что составляет примерно 9000 грузовиков, 1800 железнодорожных вагонов и 500 транспортных самолётов, загруженных боеприпасами, оружием и другим имуществом. Ежегодного сравнения объёма поставок не проводилось, поскольку NSATU начала работу по координации лишь год назад.

Хотя в настоящее время большая часть помощи направляется через центр в польском городе Жешув, Келлер заявил, что второй логистический центр в Румынии, как ожидается, перейдет под командование НАТО к концу января следующего года. 

Со слов генерала, среди насущных потребностей Украины средства ПВО и РЭБ, артиллерия и противотанковые мины, а также дальнобойное оружие.

#новости #украина #оружие #нато #военные новости #военная помощь #nsatu
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Норвегии под половицами дома нашли украшения эпохи викингов, нетронутые с IX века нашей эры
3
В Hardware Unboxed считают, что платформы на DDR4 не увидят «второе дыхание» из-за дефицита DRAM
3
Память дорожает быстрее видеокарт: G.Skill винит индустрию ИИ
1
«Национальная лотерея» назвала регионы России с наибольшим числом лотерейных миллионеров
1
Два сверхзвуковых стратегических ракетоносца Ту-160М вошли в состав ВКС России
+
В России начались предварительные испытания стрелочного перевода для ВСМ «Москва — Санкт-Петербург»
+
В России хотят ввести обязательную маркировку для вейпов и электронных сигарет с 1 апреля 2026 года
+
ЗРК С-500 «Прометей» заступил на боевое дежурство
+
Минувшая The Game Awards установила новый рекорд зрительского охвата
+
MaxSun представила Mini-ITX материнскую плату MS-PC Farm B860I c четырьмя разъёмами DDR5 DIMM
2
Геймерам необходимо обновить BIOS матплаты для возможности играть в Valorant
+
Предновогодний спрос поднимает доходы курьеров до 300 тысяч в месяц
1
Nvidia выпустила новый драйвер Game Ready версии 591.55, исправляющий ряд проблем в актуальных играх
1
TheGamer предупреждает своих читателей: цены на видеокарты резко взлетят в 2026 году
3
Бесплатный VPN для Chrome тайно собирал конфиденциальные данные пользователей
1
Ученые подтвердили, что Арктика на Аляске горит как никогда за последние 3000 лет
2
Защищённые смартфоны серии Ulefone RugOne Xever 7 приносят запасную батарею с поддержкой горячей замены
+
Во Франции планируют приобрести до 240 тягачей для перевозки тяжёлой бронетехники
3
Процессоры Intel Core Ultra 400K Nova Lake-S получат до 52 ядер
3
Samsung начала внутреннее расследование касающееся поставок памяти
+

Популярные статьи

5 причин отказаться от Windows 11 еще на год и продолжать пользоваться Windows 10
43
«Тихая ночь, смертельная ночь» (2025): очередное «переосмысление» классического молодежного слэшера
+
Душевная подборка рождественских и новогодних игр — от ретро-гейминга до современности
2
ТОП-6 проблем сверхтонких смартфонов
1

Сейчас обсуждают

козлина
15:27
а что смущает? погуглить, не??. там даже реактивные движки разного типа могут под крылом висеть... а уж на морду винтовой пришпандорить, воще - как два пальца
В Минпромторге определили сроки первого полета «Байкала» с российским двигателем
si-cat
15:26
Совершенно бестолковая на данный момент схема. Нафига на неё тратят деньги??
В Китае провели испытания беспилотного конвертоплана Lanying R6000
si-cat
15:18
Каким образом ВК-800 прихреначили к ЯК-40 ???? Абсолютно разные самолёты...
В Минпромторге определили сроки первого полета «Байкала» с российским двигателем
КОТ
15:04
При раздутом бюджете почти в триллион, сам дьявол велел им тырить.
Пентагон восьмой год подряд провалил финансовый аудит
КОТ
14:58
Сейчас германии надо думать, хотя бы как просто дожить до 2030 года, а они все в розовых мечтах о возрождении рейха и собственном превосходстве.
В Германии оснастят фрегаты F127 сразу 96 пусковыми установками для ракет
32Влад32
14:47
Вините чью то жадность.
Память дорожает быстрее видеокарт: G.Skill винит индустрию ИИ
usr721
14:29
Разумеется другое, французы никогда не нападали на финнов, да еще и величая их братьями (как украинцев, так и беларусов). Более того, в не столь уж далекой Зимней войне 1939-40 французы вместе с брит...
В Беларуси планируют построить третий энергоблок первой в стране атомной электростанции
unhurtable
14:17
Разница почти вдвое, но это все так, фигня, верещание что память на 20к дороже от тех кто смотрит на карты за 100к+ как-то смешно выглядит, а вот в бюджетном сегменте да, DDR5 теперь делать нечего что...
В Hardware Unboxed считают, что платформы на DDR4 не увидят «второе дыхание» из-за дефицита DRAM
unhurtable
14:12
Да, сеяли без вспашки столетиями, просто разбрасывали, авось взойдет
В Норвегии под половицами дома нашли украшения эпохи викингов, нетронутые с IX века нашей эры
swr5
14:02
Для документов надо устройство с физическим размером экрана строго в формат A4 с хорошим разрешением и контрастом. Допускаю, что возможно где-то такое есть, но с космическими ценами - не надо, подожде...
Как выбрать электронную книгу в 2026 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter