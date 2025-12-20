С начала 2025 года блок НАТО передал Киеву 220 тысяч тонн военного имущества.

Поставки вооружения Украине со стороны западных союзников "не сократились" после решения президента США Дональда Трампа о прекращении прямой военной помощи Киеву. Соответствующее заявление сделал генерал-майор Майк Келлер, заместитель главы миссии НАТО по оказанию помощи Украине (NSATU – NATO Security Assistance and Training for Ukraine). Об этом сообщает Reuters.

Фото: © AP Photo / Alex Brandon

После возвращения Дональда Трампа в Белый дом его администрация продавала Украине или передавала в качестве военной помощи только те партии вооружений, которые были санкционированы предыдущим президентом Джо Байденом. Затем, начиная с осени текущего года, в рамках механизма, разработанного Штатами и их союзниками, называемого "Приоритетный список потребностей Украины" (PURL), Киев стал получать оружие из американских запасов за счёт средств стран НАТО.

На вопрос, сократились ли поставки вооружений Украине после того, как Трамп решил прекратить оказание прямой военной помощи, генерал Келлер ответил, что ничего не изменилось.

"Никакой паузы не было... процесс просто продолжался, и дело не в том, что США ждут, пока за это заплатят. Как только объявляется о начале реализации одного из пакетов (PURL), начинается отправка "материалов". Мы обнаружили, что многие европейские страны фактически вносят свой вклад в финансирование", – сказал он.

При президенте Байдене Штаты были крупнейшим военным спонсором Украины. Недавно генсек НАТО Марк Рютте заявил, что в 2025 году западные союзники и партнёры уже выделили более четырёх миллиардов долларов в рамках реализации новой программы оказания помощи Украине.

Миссия НАТО по Украине координирует поставки оружия Киеву с декабря 2024 года, сопоставляя потребности Киева в вооружении, технике и обучении с предложениями, полученными от стран-доноров альянса и государств, не входящих в него. При этом США по-прежнему назначают руководителя NSATU и выделяют часть персонала для миссии.

Майк Келлер в ходе своего выступления в штаб-квартире NSATU в немецком Висбадене заявил, что в 2025 году миссия передала Киеву около 220 тысяч тонн военного имущества, что составляет примерно 9000 грузовиков, 1800 железнодорожных вагонов и 500 транспортных самолётов, загруженных боеприпасами, оружием и другим имуществом. Ежегодного сравнения объёма поставок не проводилось, поскольку NSATU начала работу по координации лишь год назад.

Хотя в настоящее время большая часть помощи направляется через центр в польском городе Жешув, Келлер заявил, что второй логистический центр в Румынии, как ожидается, перейдет под командование НАТО к концу января следующего года.

Со слов генерала, среди насущных потребностей Украины средства ПВО и РЭБ, артиллерия и противотанковые мины, а также дальнобойное оружие.