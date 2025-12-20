Похоже, в НАТО не отказались от навязчивой идеи по возможному блокированию Балтийского моря.

Власти Дании подписали с норвежской оборонной компанией Kongsberg контракт на поставку береговых ракетных комплексов, стремясь к усилению контроля над своими стратегически важными прибрежными водами. Стоимость контракта составила более 100 миллионов евро. Об этом сообщает Defense News.

Датский фрегат Esbern Snare проходит у берегов Копенгагена, недалеко от Эресундского моста, 29 сентября 2025 года. Фото: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix/AFP via Getty Images

Как говорится в заявлении Датской организации оборонных закупок и материального обеспечения (DALO, агентство Минобороны страны), первые поставки противокорабельных систем начнутся в 2026 году. Дания получит несколько батарей, каждая из которых состоит из пункта управления и нескольких пусковых установок. Однако организация отказалась раскрывать точное количество закупаемых батарей или пусковых установок.

Defense News отмечает, что Дания контролирует некоторые из стратегических важных морских акваторий Европы. Это доступ в Балтийское море через Датские проливы, подходы к Северному морю и северной части Атлантического океана. Контроль над этими водами имеет важное значение для НАТО в любом гипотетическом военном конфликте с Россией. Береговые противокорабельные комплексы производства Kongsberg используют ракеты Naval Strike Missile (NSM). Согласно заявлению компании, их дальность действия превышает 300 километров.

"Благодаря наличию нескольких береговых ракетных батарей датская оборона сможет в короткие сроки обеспечить контроль над датскими водами. С помощью этой системы станет возможным противодействовать угрозам на море с суши, исходящим как от небольших, так и от крупных боевых кораблей", – заявили в DALO.

Кроме того, там отметили, что системы производства Kongsberg позволят стране увеличить боевую мощь для контроля доступа к Датским проливам и западной части Балтийского моря. А командующий ВМС Дании контр-адмирал Сёрен Кьельдсен заявил, что новые береговые ракетные батареи внесут свой вклад в потенциал "сдерживания" страны.

Согласно данным DALO, Дания приобретает ракетные комплексы у Kongsberg напрямую. В марте текущего года страна уже заказала у фирмы ракеты Naval Strike Missile, предназначенные для оснащения своих фрегатов. Тогда сумма покупки составила около 200 миллионов долларов.

По данным компании Kongsberg, новое приобретение делает Данию пятой страной НАТО, купившей у неё береговые ракетные комплексы, помимо Польши, США, Румынии и Латвии. В сентябре 2023 года Польша заказала у Kongsberg сотни противокорабельных ракет, а также командные машины и пусковые установки.

Система обычно состоит из центра управления огнём, трёх пусковых установок, каждая из которых несёт четыре противокорабельные ракеты Naval Strike Missile, и радиолокационной станции морского наблюдения и слежения, которую может выбрать заказчик.

Как сообщает Defense News, в регионе Балтийского моря наблюдается рост активности России, включая якобы имевшие место нарушения воздушного пространства стран НАТО, а ряд сбоев в работе подводных кабелей вызвал опасения по поводу диверсий и гибридной войны. Североатлантический альянс и страны региона активизировали патрулирование, в том числе в рамках таких операций, как "Балтийский страж", и инвестируют в береговую и противовоздушную оборону.

Можно сделать вывод о том, что в альянсе по-прежнему не отказались от идеи по блокированию Балтики. Там почему-то считают Балтийское море внутренним морем НАТО.