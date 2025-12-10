Кроме того, начато производство машин данного типа для поставок в следующем году.

Объединённая авиастроительная корпорация (ОАК), входящая в государственную корпорацию Ростех, передала Воздушно-космическим силам России очередную партию фронтовых бомбардировщиков Су-34. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

Скриншот видео Ростеха

Заявлено, что самолёты данного типа могут выполнять боевые задачи в любых погодных условиях, а также эффективно работают по наземным, надводным и воздушным целям с применением различных управляемых средств авиационного поражения классов "воздух-РЛС", "воздух-поверхность" и "воздух-воздух". Кроме того самолёты Су-34 применяются для проведения воздушной разведки. В данном случае необходимо отметить, что основное назначение фронтовых бомбардировщиков Су-34 – это выполнение ударных задач. Применение авиационных средств поражения класса "воздух-воздух" всё же является дополнительной опцией, необходимой при встрече с воздушным противником.

Как сообщает пресс-служба Ростеха, с учётом нынешнего боевого опыта самолёт Су-34 получил ряд усовершенствований, которые позволяют наносить более точные и мощные удары по противнику за сотни километров от аэродрома базирования. Согласно заявлению Ростеха, по соотношению лётно-технических и боевых характеристик Су-34 является одним из лучших самолётов в мире. Конечно, в данном случае речь именно о самолётах оперативно тактической авиации.

Кроме того, в Ростехе отметили, что ОАК уже начала производство бомбардировщиков Су-34, предназначенных для передачи в войска в следующем году.

Фронтовой бомбардировщик Су-34 (по классификации НАТО – Fullback или "защитник"), предназначенный для замены самолёта Су-24 совершил свой первый полёт ещё в 1990 году. С 2014 года эта машина была принята на вооружение ВВС России. На данный момент единственным подтверждённым оператором самолётов данного типа являются только ВКС РФ. Однако в сети имеется информация о том, что на бомбардировщики Су-34 появился зарубежный покупатель. Судя по окраске зафиксированных самолётов, таковым является Алжир, который традиционно покупает российскую военную технику.