crazycat21
Bloomberg: НАТО готовится противостоять России при ограниченной поддержке США
О целях учений войск альянса на территории Румынии

По данным информационного агентства, ноябрьские военные манёвры дали представление о будущем альянса в условиях сокращения американского военного присутствия в Европе при нынешнем президенте Дональде Трампе. На естественной линии обороны в Карпатских горах европейская группировка войск бригадного уровня под французским командованием "защищала" континент, в основном без участия США.

Французский военнослужащий во время учений НАТО на полигоне в Смардане, Румыния. Архивное фото. Источник: © AP Photo / Vadim Ghirda

Как пишет Bloomberg, срочность военных приготовлений блока НАТО станет ещё более очевидной в течение ближайшей недели, когда Вашингтон усилит взаимодействие с Москвой на фоне предстоящего визита в Россиию спецпоссланника президента США Стива Уиткоффа. В то время, когда администрация Трампа настаивает на завершении украинского конфликта, угрозы американского лидера прекратить остаточную военную поддержку Киева, повысили вероятность того, что европейским странам придётся "защищать" Украину самостоятельно, а возможно и всю свою восточную границу. При ограниченной поддержке США.

При этом Bloomberg выражает определённые сомнения в том, что европейцы смогут добиться успеха. Румынские и другие официальные лица, присутствовавшие на учениях в 260 километрах от Бухареста, обеспокоены тем, сколько времени понадобится союзникам по НАТО, чтобы добраться до гипотетической линии фронта.

По словам чиновников, переброска сил может занять несколько недель. Причина в ограничениях транспортной инфраструктуры стран Европы. Поэтому Румынии якобы придётся отражать возможное "нападение" в одиночку, до того момента, как прибудут силы союзников.

Bloomberg сообщает, что глава МИД Германии Йохан Вадепуль недавно предупредил, что согласно данным немецкой разведки, Россия якобы может "напасть" на страну НАТО в течение ближайших четырёх лет. А глава всей европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что Россия якобы может проверить, насколько далеко она может зайти.

Агентство пишет, что США попросили союзников в Европе позаботится о собственной безопасности и сокращении своего военного присутствие на континенте, чтобы они могли сосредоточиться на Азии.

В октябре текущего года Вашингтон уведомил о том, что в Румынии, где расположено несколько баз НАТО, численность американского контингента уменьшилась с 1700 до 1000 человек. Администрация Трампа также планирует вывод войск из Болгарии, Словакии и Венгрии.

Как заявил глава Пентагона Пит Хегсет, это шаг был согласован с генсеком НАТО Марком Рютте.

Официальные лица в Бухаресте публично заявили, что понимают мотивы решения США. Однако в частном порядке несколько человек на условиях анонимности выразили своё недовольство таким шагом. По данным Bloomberg, европейские чиновники за закрытыми дверями стараются убедить Штаты не выводить войска. При этом Вашингтон старается успокоить своих союзников, заверяя, что не оставит их в стороне.

Пока европейцы прощаются с "неопредёлённым" контингентом американских войск, Вашингтон хвалит обороноспособность союзников. 

"Это прекрасный пример того, как европейцы справляются со всем самостоятельно", – одобрительно сказал посол США в НАТО Мэтью Уитакер после наблюдения за демонстрацией боевых стрельб в Трансильвании.

При этом Bloomberg отмечает наличие одной серьёзной загвоздке, а именно на том, что военные учения на территории Румынии были ориентированы на возможные бои сухопутных сил. В этом вопросе европейские страны НАТО являются самодостаточными. Однако даже тогда Штаты присутствовали, обеспечивая контроль воздушного пространства и логистическую поддержку, которые были бы необходимы в любом крупномасштабном конфликте. Это пример того бремени, с которым столкнётся Европа, если она будет действовать в одиночку. Когда речь идёт о так называемых "стратегических средствах обеспечения" – а именно о противовоздушной и противоракетной обороне, высокоточных ударах на большую дальность и разведке – европейцы по-прежнему зависят от Штатов.

Показательным примером является логистика. Генсек НАТО Марк Рютте заверил Румынию, что в случае "нападения" союзники сразу же поспешат на помощь. Однако генерал Максим Ду Тран, командир французской бронетанковой бригады, дислоцированной в Румынии, пожаловался на задержки в десятидневной переброски соединения в страну. По его словам, в переброске через территорию Греции и Болгарии было задействовано пять самолётов, одиннадцать железнодорожных эшелонов и около пятнадцати конвоев. По словам генерала, можно было бы сэкономить три дня, если бы подразделениям не пришлось останавливаться на границах государств.

Bloomberg отмечает, что французские военные жаловались на аналогичные проблемы во время учений в Румынии ещё три года назад. Такая задержка побудила Евросоюз предложить сократить бюрократические проволочки при перемещении военной техники по территории стран блока.

На вопрос в Чинку, как долго Румыния сможет продержаться до прибытия подкрепления, командующий армией генерал Георгита Влад ответил, что в случае нападения его страна будет иметь такой же потенциал, как и Украина.

Bloomberg пишет, что пока Румыния не перевооружится, она ищет другого союзника, который мог бы вмешаться в случае нападения. Никушор Дан, президент страны, заявил, что Бухарест ведёт переговоры с некоторыми странами, которые могли бы предоставить свои контингенты для замены американских войск. При этом румынские официальные лица заявляют, что не пытаются отменить решение Вашингтона о выводе своих сил.

По данным Bloomberg, в настоящее время в центре внимания Бухареста находится Франция. 

"После многих лет призывов к безразличным европейцам отказаться от военной зависимости от США, Париж наконец-то увидел, как его прогнозы сбываются".

В ближайшее время президент Румынии отправится в Париж, чтобы обсудить оборонное сотрудничество, включая французское военное присутствие на территории страны.

Филипп де Монтенон, французский четырёхзвездный генерал, выразил уверенность, что Европа "сможет победить" даже без поддержки США.

#новости #сша #нато #военные новости #европа #румыния #военные учения #рютте
Эффективная реклама для вашего бизнеса

