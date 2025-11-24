В манёврах задействовано 20 кораблей и судов обеспечения из нескольких стран альянса

Согласно сообщению пресс-службы министерства обороны Финляндии, в акватории Балтийского моря стартовали очередные военно-морские учения блока НАТО под названием Freezing Winds 25 ("Холодные ветры"). Манёвры проходят в территориальных водах Финляндии и Эстонии.

Корабли НАТО в Балтийском море. Иллюстративное фото. Источник: © Фото : NATO

В сообщении указано, что учения под общим руководством финских ВМС пройдут на юге Финляндии, в Архипелаговом море [часть акватории Балтики между Ботническим и Финским заливами, прим.] и в устье Финского залива. Срок проведения учений – с 24 ноября по 4 декабря текущего года.

В военно-морских манёврах задействовано 20 боевых кораблей и судов обеспечения из стран-союзников по Североатлантическому альянсу – Бельгии, Дании, Германии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, США, Франции и Эстонии. Кроме того, привлечена и постоянная группа НАТО по противоминной борьбе SNMCMG1. Общая численность участников манёвров составляет порядка пяти тысяч человек.

Цель учений – обеспечение безопасности морских коммуникаций и инфраструктуры, отработка вторжения противника на архипелаг и побережье, а также совместные операции военно-морских сил и береговых подразделений.

С учётом географии проведения манёвров можно сделать вывод, что в сценарии нынешних учений Freezing Winds 25, вероятно, имеется ещё одна незаявленная цель, а именно перекрытие силами ВМС стран НАТО устья Финского залива. Ведь именно на его берегах находятся российские нефтяные порты, откуда сырьё уходит на экспорт. Ведь именно страны коллективного Запада уже долго бьются над тем, чтобы ограничить российские доходы от продажи нефти. Если участие стран Балтийского региона в манёврах по «обороне» побережья и «защите» морской инфраструктуры в районе интенсивного судоходства, пусть и с большой натяжкой, ещё как-то можно назвать логичным, то тогда при чём США, Франция, Бельгия и Нидерланды? В силу своего географического положения они не имеют выхода к Балтике.