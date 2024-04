iPhone 15 Plus текущего поколения оснащён тем же 6,7-дюймовым дисплеем, что и iPhone 15 Pro Max.

Росс Янг, известный своими точными прогнозами в области дисплеев, сообщил на своей странице в X/Twitter о том, что будущий iPhone 17 Plus будет оснащён меньшим дисплеем, чем текущий iPhone 15 Plus.

Нынешний iPhone 15 Plus имеет тот же 6,7-дюймовый дисплей, что и iPhone 15 Pro Max. Если данная новость подтвердится, то дисплей меньшего размера будет ещё больше отличать модель Plus от Pro Max, начиная с серии iPhone 17.

Тем временем ходят слухи, что Apple собирается увеличить размеры грядущих iPhone 16 Pro и Pro Max, и таким образом они будут иметь более крупные дисплеи — 6,3 и 6,9 дюйма соответственно, что на 0,2 дюйма больше, чем у iPhone 15 Pro и 15 Pro Max.

Ниже приводится краткое описание того, чего ожидать, но, учитывая, что до выхода серии iPhone 17 осталось еще полтора года, стоит иметь в виду, что детали могут измениться:

iPhone 15: 6,1 дюйм

iPhone 15 Plus: 6,7 дюйм

iPhone 15 Pro: 6,1 дюйм

iPhone 15 Pro Max: 6,7 дюйм



iPhone 16: 6,1 дюйм

iPhone 16 Plus: 6,7 дюйм

iPhone 16 Pro: 6,3 дюйм

iPhone 16 Pro Max: 6,9 дюйм



iPhone 17: 6,1 дюйм

iPhone 17 Plus: > 6,7 дюйма

iPhone 17 Pro: 6,3 дюйм

iPhone 17 Pro Max: 6,9 дюйм