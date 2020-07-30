Светящиеся кроссовки

Лето время отдыха и ярких впечатлений, поэтому хочу предложить вам светящиеся кроссовки. Кроссовки изготовлены из качественного волокна и имеют USB заряду, которая идет в комплекте. Продавец предлагает большой выбор цветовой гаммы и самой формы кроссовок на ваш выбор, а также имеется таблица размеров, по которой вы выберете нужный для вас.

US $21.12 - 26.40

Перейти в магазин

Светодиодный светильник

реклама

Светодиодный светильник работает от солнечной энергии, на светильнике имеется датчик движения. Светильник водонепроницаем, поэтому отлично подойдет для освещения сада. Светильник соответствует всем европейским стандартам и имеет сертификат соответствия. Данная модель светильника легко и просто крепится, полного заряда встроенного аккумулятора хватает на 8 часов освещения.

US $5.26 - 26.36

Перейти в магазин

Камера видеонаблюдения

анонсы и реклама Супердешевая RTX 2060 + подарок в Ситилинке Еще одна дешевая RTX 2070 - успей купить RTX 2080 Ti - цена упала на порядок <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже Ситилинке Цена на память рухнула на порядок в Регарде Цена на память рухнула в Ситилинке <b>RTX 3000</b> в составе компа в Ситилинке 4 480 000р - цена IPS/4K LG, теперь ты видел все

Камеры видеонаблюдения давно уже стали неотъемлемой частью для дома. Данная видеокамера поддерживает функцию обнаружения движения и сигнала тревоги. Камера с функцией двухстороннего аудио разговора в реальном времени, а также всеми настройками и функциями камеры можно управлять со смартфона.

US $30.16 - 47.44

Перейти в магазин

Квадрокоптер

Квадрокоптер является еще одним модным гаджетом в наше время. Модель данного товара складная и имеет пульт дистанционного управления. Квадрокоптер может работать в режиме полета до 16 мин, аккумулятор с электроемкостью в 1200 мАч входит в комплект, камера можно выбрать 720Р или 1080Р, угол обзора объектива составляет 120 градусов. Данная модель может летать на расстояние до 200 метров от пульта управления.

реклама

US $41.33 - 63.17

Перейти в магазин

Универсальный стилус

Для тех, кто любит рисовать или работать с графикой хочу предложить универсальный стилус. Товар хорошо сочетает в себе цену и качество, имеет оригинальный дизайн. Продавец предлагает несколько вариантов цветовых решений. Стилус отлично подходит для планшетов и смартфонов имеет высокую чувствительность. Изделие изготовлено из пластика и имеет длину 127 миллиметров, что удобно при использовании.

US $1.95 - 3.64

Перейти в магазин

Кабель для зарядки

Это магнитный кабель для зарядки смартфона и других гаджетов с функцией быстрой зарядки. Кабель имеет надежную оплетку из гибкого качественного нейлона. Длина шнура составляет 1 метр, что очень удобно при зарядке. При покупке можно подобрать нужный вам разъем кабеля. В данном товаре отличное сочетание цены качества и на данный момент товар был заказан более 12000 раз.

US $1.20 - 3.72

Перейти в магазин

Зонт

Во время дождя не обойтись без зонта. Данная модель зонта отличное решение для всей семьи. Зонт прост в использовании и не имеет автоматический механизм раскладывания, материал ткани водоотталкивающий. Данная модель зонта в разложенном состоянии имеет диаметр в 144 сантиметра. Зонт имеет жесткие спицы, что отлично подойдет для ветреной погоды.

US $12.58 - 16.44

Перейти в магазин

реклама





Смотрите также:

Автотовары и запчасти со скидкой до 50%