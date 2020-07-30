Интересные товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: светящиеся кроссовки, светодиодный светильник и многое другое
Светящиеся кроссовки
Лето время отдыха и ярких впечатлений, поэтому хочу предложить вам светящиеся кроссовки. Кроссовки изготовлены из качественного волокна и имеют USB заряду, которая идет в комплекте. Продавец предлагает большой выбор цветовой гаммы и самой формы кроссовок на ваш выбор, а также имеется таблица размеров, по которой вы выберете нужный для вас.
US $21.12 - 26.40
Светодиодный светильник
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Светодиодный светильник работает от солнечной энергии, на светильнике имеется датчик движения. Светильник водонепроницаем, поэтому отлично подойдет для освещения сада. Светильник соответствует всем европейским стандартам и имеет сертификат соответствия. Данная модель светильника легко и просто крепится, полного заряда встроенного аккумулятора хватает на 8 часов освещения.
US $5.26 - 26.36
Камера видеонаблюдения
Камеры видеонаблюдения давно уже стали неотъемлемой частью для дома. Данная видеокамера поддерживает функцию обнаружения движения и сигнала тревоги. Камера с функцией двухстороннего аудио разговора в реальном времени, а также всеми настройками и функциями камеры можно управлять со смартфона.
US $30.16 - 47.44
Квадрокоптер
Квадрокоптер является еще одним модным гаджетом в наше время. Модель данного товара складная и имеет пульт дистанционного управления. Квадрокоптер может работать в режиме полета до 16 мин, аккумулятор с электроемкостью в 1200 мАч входит в комплект, камера можно выбрать 720Р или 1080Р, угол обзора объектива составляет 120 градусов. Данная модель может летать на расстояние до 200 метров от пульта управления.
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US $41.33 - 63.17
Универсальный стилус
Для тех, кто любит рисовать или работать с графикой хочу предложить универсальный стилус. Товар хорошо сочетает в себе цену и качество, имеет оригинальный дизайн. Продавец предлагает несколько вариантов цветовых решений. Стилус отлично подходит для планшетов и смартфонов имеет высокую чувствительность. Изделие изготовлено из пластика и имеет длину 127 миллиметров, что удобно при использовании.
US $1.95 - 3.64
Кабель для зарядки
Это магнитный кабель для зарядки смартфона и других гаджетов с функцией быстрой зарядки. Кабель имеет надежную оплетку из гибкого качественного нейлона. Длина шнура составляет 1 метр, что очень удобно при зарядке. При покупке можно подобрать нужный вам разъем кабеля. В данном товаре отличное сочетание цены качества и на данный момент товар был заказан более 12000 раз.
US $1.20 - 3.72
Зонт
Во время дождя не обойтись без зонта. Данная модель зонта отличное решение для всей семьи. Зонт прост в использовании и не имеет автоматический механизм раскладывания, материал ткани водоотталкивающий. Данная модель зонта в разложенном состоянии имеет диаметр в 144 сантиметра. Зонт имеет жесткие спицы, что отлично подойдет для ветреной погоды.
US $12.58 - 16.44
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