Товары с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание: смарт-часы, светящаяся декоративная роза и другие товары
Всем привет, дорогие читатели. В данной публикации я собрала для вас полезные и интересные товары с сайта Aliexpress, а также хочу напомнить, что уже 27.03.20 стартует большая распродажа в честь юбилея интернет магазина. Но уже сейчас вы можете добавить любые интересующие вас товар в свою корзину. Ниже я также оставлю ссылку на центр купоном, в котором можно найти дополнительные скидки на интересующие вас товары. Всем приятных покупок по выгодной цене.
Смарт-часы
В наше время смарт-часы стали пользоваться большой популярностью. Данная модель часов подойдет как для мужчин, так и для женщин. Часы имеют сенсорный экран с диагональю 1,4 дюйма все измеряемые параметры можно легко и просто просмотреть с экрана часов или с подключенного заранее смартфона. Данные снимаются точно и с минимальной погрешностью. Данная модель часов водонепроницаемая. Продавец предлагает часы с регулируемым ремешком разных цветов, также в комплект входит кабель для зарядки.
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US $16.53 - 26.39
Сенсорный выключатель
Делаете ремонт и хотите создать больше уюта в доме, тогда фирма Minitiger предлагает вашему вниманию роскошный сенсорный выключатель из хрустального стекла. Работает выключатель бесшумно и активируется при помощи сенсорной кнопки. В данном товаре хорошо сочетается цена и качество. У продавца имеется в продаже три цвета на ваш выбор. Данный товар был заказан более 5600 раз.
рекламаUS $6.23 - 7.83
Светящаяся декоративная роза
Хотите сделать необычный подарок на день матери, любимой девушке тогда светящаяся роза то, что нужно. Это искусственный цветок изготовлен из пластика имитирующего хрусталь, а стебель покрыт золотой поверхностью. Роза оснащена встроенной красивой подсветкой, а также стоит отметить, что роза поставляется в красивой подарочной упаковке.
US $2.14 - 4.67
Потолочный светильник
Светодиодный потолочный светильник является современным решением для освещения вашего дома. Данная модель светильника имеет высокую яркость, позволяет хорошо освещать помещения от 5 до 20 квадратных метров. Светильник прост в монтаже, а при заказе можно выбрать разную мощность устройства. Товар приходит в хорошей и надежной упаковке.
US $4.05 - 11.46
Мужской кошелек
Кошелек является неотъемлемым аксессуаром для мужчин. Данная модель кошелька изготовлена из натуральной кожи, он прочно и аккуратно сшит. Кошелек очень функциональный и удобный, имеет много отделений, а также отсек для фото и отсек на молнии. Дополнительно в кошельке имеется отделение для смартфона и визиток. У продавца есть несколько цветов на ваш выбор.
US $21.66 - 24.66
Автомобильное зарядное устройство
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Это отличная беспроводная зарядка с автоматическим фиксатором. Устройство обладает стильным дизайном и всеми необходимыми функциями для быстрой подзарядки смартфона в машине. Фиксаторы изготовлены так, чтобы смартфон не скользил и не царапался, также стоит отметить, что фиксатор удобен в использовании и прост в установке. У продавца имеется два цвета серебро и золото на выбор.
US $8.32 - 9.60
Беспроводная колонка
В нашем современном мире беспроводная колонка пользуется большой популярностью. Данная модель имеет стильный и практичный дизайн. Колонка комфортная и приятная на ощупь. Устройство имеет два динамика широкого диапазона и один для низких частот. Колонка может работать в режиме 1+1, а также стоит отметить простой и удобный интерфейс.
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US $36.00
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