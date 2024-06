Новое обновление драйверов Intel Arc Game-On добавляет поддержку DLC для Elden Ring и Destiny 2, а также повышает производительность видеокарт Arc.

Источник изображения: Intel

Компания Intel выпустила очередное глобальное обновление драйверов Arc Game-On версия 31.0.101.5590 для своих дискретных видеокарт серии Arc A и интегрированной графики Arc в процессорах Intel Core серии Ultra. Главные нововведения этого релиза - поддержка новых загружаемых дополнений (DLC) к популярным играм Elden Ring и Destiny 2, а также значительный прирост производительности в ряде существующих игр, сообщает Wccftech.

реклама

В частности, обновлённый драйвер Arc Game-On теперь поддерживает недавно вышедшее дополнение "Тень Концдрева" (Shadow of the Endtree) для культовой ролевой игры Elden Ring от FromSoftware. Аналогично реализована поддержка предстоящего дополнения "Финальная Форма" (The Final Shape) к масштабной онлайн-RPG Destiny 2 от Bungie.

Ещё одним ключевым нововведением стал существенный прирост производительности видеокарт и интегрированной графики Intel в ряде игр по сравнению с предыдущей версией драйверов (31.0.101.5534).

Например, весьма популярная многопользовательская игра Chivalry 2 теперь работает быстрее в среднем на 13% при разрешении 1080px и максимальных настройках графики. Это касается дискретных видеокарт Arc серии A. Для интегрированной графики при средних настройках и том же разрешении отмечено ускорение примерно на 16%.

Ещё один показательный результат продемонстрировала культовая серия шутеров Crysis. В оригинальной Crysis 2007 года скорость работы выросла на 10% для видеокарт Arc. А в Crysis 2 2011 года - на 6% для интегрированных GPU в процессорах Intel Core Ultra при разрешении 1080p.

Помимо роста FPS, Inel также решила некоторые проблемы со сбоями игр на решениях Arc. К примеру, в экшене No Rest for the Wicked больше не происходит вылетов при запуске.

Прочие изменения касаются драйвера Arc Game-On 31.0.101.5590, где разработчики также исправили множество ошибок и недоработок. Например, в утилите Arc Control Center больше не будут повреждаться видеозаписи с включенным курсором мыши и HDR. Устранены некоторые проблемы в бенчмарках, таких как PugetBench.

Тем не менее, некоторые сообщения об ошибках в играх пока остаются - в частности, в таких хитах как No Man’s Sky, Doom Eternal, Uncharted Legacy of Thieves Collection. Intel пообещала решить эти вопросы в последующих обновлениях.

В целом новый драйвер Arc Game-On 31.0.101.5590 представляет собой существенное улучшение для видеокарт и процессоров Intel последнего поколения. Пользователи получают поддержку актуального игрового контента в виде DLC, повышение FPS в ряде топовых игр, а также исправление множества ошибок.