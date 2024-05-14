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Gorovic
Британская пресса опасается разорения из-за новых функций в iOS 18
Крупнейшие британские издания выразили обеспокоенность в связи с функциями блокировки рекламы и автоматического редактирования контента в новой OS Apple.

                                                     Источник изображения: Jan Vašek/Pixabay 

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Представители британской прессы обеспокоены перспективами внедрения в новой операционной системе iOS 18 от Apple функций, которые могут негативно сказаться на доходах интернет-изданий. Речь идет о средствах блокировки онлайн-рекламы для пользователей и инструменте для автоматического редактирования контента.

В письме, адресованном руководству Apple, члены британской Ассоциации новостных медиа (News Media Association) заявили о своей обеспокоенности. Эта организация представляет интересы около 900 печатных и онлайн-изданий Соединенного Королевства. Подписавшие письмо представители ведущих британских СМИ, таких как The Times, The Guardian и The Daily Telegraph, указали на угрозу сокращения и без того небольших доходов изданий от онлайн-рекламы. 

Помимо финансовых потерь, авторы письма высказали обеспокоенность в связи с потенциальной автоматизированной цензурой контента средствами iOS 18. По их мнению, такие действия могут противоречить редакционной политике изданий и лишать аудиторию важных новостных материалов.

Дело в том, что политика конфиденциальности и защиты персональных данных пользователей, проводимая Apple, существенно затруднила для рекламодателей возможности точного таргетирования рекламы. Ранее они активно использовали личную информацию для показа рекламы нужным пользователям. Теперь же эффективность такого подхода резко упала, что вынудило компании сокращать бюджеты на онлайн-рекламу. 

Это напрямую ударило по доходам интернет-СМИ, которые в последние годы и так испытывают финансовые трудности. Помимо этого, крупнейшие социальные сети, такие как Facebook и Twitter, стали значительно меньше продвигать новостной контент на своих платформах. При этом они нередко используют заголовки и выдержки из статей интернет-изданий для привлечения внимания пользователей к своим сервисам. 

Поэтому британские СМИ фактически оказались в "тисках" – с одной стороны, их доходы от онлайн-рекламы падают, а с другой – крупные IT-компании зачастую бесплатно используют их контент для собственного обогащения. Именно поэтому представители прессы призывают руководство Apple тщательно оценить последствия внедрения новых функций в iOS 18 для журналистики и новостного бизнеса. 

#apple #ios 18
Источник: ft.com
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