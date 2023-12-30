Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Gorovic
Lenovo представила USB-накопитель с логотипом AMD в уникальном дизайне скейтборда
Lenovo представляет флэш-накопитель USB 3.2 под брендом AMD, имеющий дизайн скейтборда и порты Type-C и Type-A

реклама

Lenovo выпустила USB флеш-накопитель под брендом AMD с разъемами Type-A и Type-C в уникальном дизайне скейтборда. Решение Lenovo использовать дизайн скейтборда повышает, по мнению производителя, удобство использования USB - подключение, отключение, замена на более миниатюрный корпус, входящий в комплект.

реклама


Если присмотреться к дизайну продукта, то можно увидеть, что скейтборд имеет крошечные, но функциональные колеса. Флэш-накопитель можно выдвинуть из защитной рамки, закрепленной под декой, тогда разъемы USB Type-A и Type-C станут видны. Согласно информации о продукте, пользователи, которым надоел дизайн скейтборда, могут переключиться на более миниатюрную и скромную защитную поворотную рамку, входящую в комплект.

Что касается общего качества сборки, USB-накопитель оснащен вращающимся на 360° интерфейсом, изготовленным из алюминиевого сплава, что делает его более прочным и одновременно легким. 

Флеш-накопитель Lenovo-AMD поставляется с двумя разными типами USB: разъемом Type-A и Type-C, что дает пользователям возможность использовать его в зависимости от того, какие типы портов доступны на конкретном устройстве. Флэшка использует стандарт USB 3.2 Gen1 с максимальной емкостью 128 ГБ и скоростью передачи данных до 400 МБ/с, также использует exFAT в качестве основной файловой системы.

Что касается других технических характеристик, то они, учитывая новейшие технологии, вполне приличны, однако основное внимание уделяется общей эстетике и удобству использования, которые выделяют данное устройство среди прочих устройств.


Max read and write: 400 MB/s and 300 MB/s
Memory tech: UFS and TLC
USB Type-A: USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
USB Type-C: USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Что касается цены, флэш-накопитель можно предварительно заказать за 149 юаней или 21 доллар США на официальной веб-странице Lenovo в Китае, однако ожидается, что он поступит в продажу немного позднее. Будет ли флэш-накопитель доступен на международном рынке - неизвестно, так как официальной информации по этому поводу пока не поступало.

#amd #lenovo #usb 3.2 #флэш-накопитель
Источник: ithome.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Razr+ может получить обновление чипа, новый дизайн и возможности искусственного интеллекта
Процессорный сокет AMD АМ5 будет актуален ещё несколько лет и затронет Ryzen 8000 и Ryzen 9000
AMD может готовить новые мобильные видеокарты на базе графического процессора Navi 32
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Сети появилось видео, как ракета Х-101 обманула западные ЗРК IRIS-T и NASAMS и уничтожила цель
19
ВКС РФ вторые сутки подряд бьют гиперзвуковыми "Кинжалами" по объектам в Кривом Роге и Кропивницком
17
В сеть просочились кадры боя между двумя отрядами ВСУ
7
Василий Небензя: Боевые планы Киева «закончились полным фиаско»
2
Razr+ может получить обновление чипа, новый дизайн и возможности искусственного интеллекта
+
Эксперты из США констатировали, что система ПВО Украины не может перехватить крылатые ракеты X-22
11
Японская рыбная отрасль на грани краха после запрета на рыбный промысел у российских берегов
20
Авария с участием Tesla Cybertruck показала прочность кузова из нержавеющей стали
+
В Linux придумали поворачивать монитор на любой угол — поворот на 22° стал лучшим для программистов
23
Продемонстрирован первый работающий на обычных батарейках iPhone
+
Марсоход НАСА Curiosity снял этот удивительный таймлапс марсианского дня
1
Стали известны функции искусственного Samsung Galaxy S24
4
TSMC откроет самое современное предприятие по производству полупроводников в Японии
+
SpaceX запускает две ракеты с интервалом в три часа
2
Нарушившие в Новый год комендантский час украинцы могут быть призваны
+
Вооруженные Силы России нанесли ответные удары за атаку мирного населения Белгорода
9
В 2024 году цены на SSD могут взлететь на 50%
+
CNN: Надежды Украины на победу в текущем конфликте меркнут
10
Агентура РФ из Харькова подтвердила эффективность сегодняшнего ракетного воздействия на ГУР и СБУ
+
Облегченная ОС Windows 11 для Arm64 становится более компактной
3

Популярные статьи

Солнечный зонд NASA «Паркер» собирается «прикоснуться к Солнцу»
5
2023 год стал прорывным для игровых консолей Sony PlayStation 5
7
Xiaomi опережает Apple по всем фронтам
1
На Западе озвучили три возможных сценария развития боевых действий в 2024 году
6
На задворках Солнечной системы может "обитать" странная черная дыра
4
Как неделя праздничного употребления алкоголя может повлиять на ваше пищеварение
14

Сейчас обсуждают

REY_B_
17:09
Ну, разок - другой амеры ещё вполне способны дать деньги и вооружение. Да и сдать Украину до выборов в ноябре, значит сильно подослать демократам. Так что увы, война продолжается. И будет продолжаться...
На Западе озвучили три возможных сценария развития боевых действий в 2024 году
Осипов Сергей
17:09
Китай так любимый нынче Кремлём этим как раз и занимается , производит одноразовые днища в электронике ...🤗🤡
Аналитики рекомендуют закрыть вопрос с покупкой современного SSD как можно скорее
Spike Rus
17:07
Ну значит на рабочем ноутбуке (Windows 7) осталось только выполнять свои прямые обязанности, т.е. работать. Жаль, хотелось еще и местами на нем поигрывать. p.s. для тех кто напишет ставь Win 10 сразу...
Игровой сервис Steam прекратил поддержку операционных систем Windows 7 и Windows 8/8.1
Нивхурил
17:05
Какой пи#%@ёж а? Опять личинка человека накатила убунты и у неё распухло чсв ?
В Linux придумали поворачивать монитор на любой угол — поворот на 22° стал лучшим для программистов
REY_B_
17:03
Так то запланировали, а то факт. DDR5 тоже обещали гораздо раньше, а факт, что лучше бы её выпустили на годик, а то два позже, когда она бы "дозрела". Мои познания в технике подсказывают мне, что пок...
Процессорный сокет AMD АМ5 будет актуален ещё несколько лет и затронет Ryzen 8000 и Ryzen 9000
AngelMira
17:03
Учитывая их высоту полета - это был Starlink =)
Китайские шпионские шары "использовали интернет–провайдера США"
Китя.
17:01
А модули DDR6 запланированы на 2026 год не веришь по гугли.
Процессорный сокет AMD АМ5 будет актуален ещё несколько лет и затронет Ryzen 8000 и Ryzen 9000
Нивхурил
17:00
У тебя от чсв череп раздуло
В Linux придумали поворачивать монитор на любой угол — поворот на 22° стал лучшим для программистов
AngelMira
17:00
Кинжал это авиационный Искандер, который для большей скорости(10 махов скорость в пике у Кинжала) запускается с миг-31 (3100 км/ч) Они либо Искандер перехватили и как рекламу Патриота выставили, либо ...
Эксперты из США констатировали, что система ПВО Украины не может перехватить крылатые ракеты X-22
Китя.
16:59
Согласен. но сейчас о Ryzen 9xxx в инете не слова. Так что только гадать и не более.
Процессорный сокет AMD АМ5 будет актуален ещё несколько лет и затронет Ryzen 8000 и Ryzen 9000
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем