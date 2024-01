Lenovo представляет флэш-накопитель USB 3.2 под брендом AMD, имеющий дизайн скейтборда и порты Type-C и Type-A

Lenovo выпустила USB флеш-накопитель под брендом AMD с разъемами Type-A и Type-C в уникальном дизайне скейтборда. Решение Lenovo использовать дизайн скейтборда повышает, по мнению производителя, удобство использования USB - подключение, отключение, замена на более миниатюрный корпус, входящий в комплект.





Если присмотреться к дизайну продукта, то можно увидеть, что скейтборд имеет крошечные, но функциональные колеса. Флэш-накопитель можно выдвинуть из защитной рамки, закрепленной под декой, тогда разъемы USB Type-A и Type-C станут видны. Согласно информации о продукте, пользователи, которым надоел дизайн скейтборда, могут переключиться на более миниатюрную и скромную защитную поворотную рамку, входящую в комплект.

Что касается общего качества сборки, USB-накопитель оснащен вращающимся на 360° интерфейсом, изготовленным из алюминиевого сплава, что делает его более прочным и одновременно легким.

Флеш-накопитель Lenovo-AMD поставляется с двумя разными типами USB: разъемом Type-A и Type-C, что дает пользователям возможность использовать его в зависимости от того, какие типы портов доступны на конкретном устройстве. Флэшка использует стандарт USB 3.2 Gen1 с максимальной емкостью 128 ГБ и скоростью передачи данных до 400 МБ/с, также использует exFAT в качестве основной файловой системы.

Что касается других технических характеристик, то они, учитывая новейшие технологии, вполне приличны, однако основное внимание уделяется общей эстетике и удобству использования, которые выделяют данное устройство среди прочих устройств.



Max read and write: 400 MB/s and 300 MB/s

Memory tech: UFS and TLC

USB Type-A: USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

USB Type-C: USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Что касается цены, флэш-накопитель можно предварительно заказать за 149 юаней или 21 доллар США на официальной веб-странице Lenovo в Китае, однако ожидается, что он поступит в продажу немного позднее. Будет ли флэш-накопитель доступен на международном рынке - неизвестно, так как официальной информации по этому поводу пока не поступало.