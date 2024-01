Этот год оказался сложным периодом для индустрии видеоигр, однако несмотря ни на что, многие игры показали себя с очень хорошей стороны.

2023 год запомнится как сложнейший период для индустрии видеоигр. Тысячи работников потеряли работу не только в неэффективных компаниях, но и в самых успешных проектах, таких как Fortnite Epic Games. Но даже в самые непростые периоды многие игры оказались очень успешны.





Octopath Traveler 2

Octopath Traveler от Square Enix была великолепной, но утомительной пошаговой ролевой игрой, поэтому ожидания игроков от сиквела этого года не были особенно высокими. Но Octopath Traveler 2 все равно сильно удивляет. Он не только исправил недостатки своего предшественника, такие как повторяющаяся структура, но и привнес массу новых идей и, возможно, показав лучший саундтрек года.



Baldur’s Gate 3

Самым примечательным в Baldur's Gate 3 оказались не набор сложных персонажей или стратегические бои. Дело в том, что разработчики из Larian не побоялись создать такое громадное количество контента, которое большинство игроков скорее всего никогда не увидят. Практически каждый квест в этой игре - от конфликта между друидами и гоблинами до попытки спасти влиятельного политика из горящего дома, можно решить разными способами, на которые могут уйти многие часы. Игра может проходить по миллионам маршрутов и закончиться совершенно неожиданными результатами.



The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Игра Tears of the Kingdom от Nintendo - это прямое продолжение Breath of the Wild, вышедшей в 2017 году. Игра дает набор новых мощных способностей, включая Ultrahand, который позволяет превращать бревна в мощные и нелепые приспособления. Добавьте к этому великолепный саундтрек, массу замечательных квестов и удивительно трогательную историю, и вы получите одну из лучших игр года.



Chants of Sennaar

Увлекательная логическая головоломка от Focus Entertainment с прекрасным финалом. Разработчики Chants of Sennaar создали блестящую игру-головоломку, вдохновленную библейской историей о Вавилонской башне. Игрок поднимается на башню, полную разных существ, каждое из которых говорит на уникальном языке. Задача - расшифровать глифы, составляющие каждый из этих языков, используя контекстные подсказки и немного включив логику, чтобы узнать о чем говорят существа.



Super Mario Bros. Wonder

Чтобы понять, что Super Mario Bros. Wonder от Nintendo собенная игра, требуется примерно пять минут. Последняя игра в вездесущей серии платформеров поначалу напоминает любую другую игру про Марио за последние 30 с лишним лет. Затем происходит нечто, что заставляет просто лопаться от смеха.



Star Wars Jedi: Survivor

В 2019 году компания Respawn от Electronic Arts выпустила Star Wars Jedi: Fallen Order - игру, которая берет на себя вес и сложность серии Dark Souls и переносит их в ужасно далекую галактику. Глобальные центры для исследований дают новые навыки и ряд взаимосвязанных уровней, которые очень интересно проходить. Игра в этом году получила некоторые существенные улучшения.



Paranormasight: The Seven Mysteries of Honjo

Эта короткая история от Square Enix в этом году осталась незамеченной, но об этом стоит сказать. Действие игры разворачивается в Токио, вокруг загадочного проклятия и множества убийств. Здесь присутствуют интересные повороты сюжета, головоломки, ломающие четвертую стену, и другие восхитительные моменты ужасов и тайн, которые можно ожидать от подобной игры.



Человек-Паук 2

Кажется, что последняя история Marvel от Sony несколько раздута, и что ее больше интересует создание сиквелов, чем связное повествование. Но кататься по Нью-Йорку так же весело, как и раньше. Один из ярких моментов: на этот раз, играя за Питера Паркера или Майлза Моралеса, можно использовать устройство под названием Web Line, чтобы создавать веревочные мосты в воздухе, что позволяет игроку незаметно и с легкостью уничтожать врагов одного за другим.



Диабло IV

Игра в жанре action/RPG от Microsoft Blizzard одновременно является отсылкой к фантастическому OLED-дисплею Steam Deck от Valve, на котором многие в нее играют. Борьба с демонами оказалась еще более насыщенной событиями, чем раньше. И есть вероятность того, что и в 2024 году игра попадет в список лучших компьютерных игр.

