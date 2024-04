Weta Workshop - студия, которая помогла создать культовую трилогию, и теперь в ее составе есть команда, создающая новую игру по "Властелину колец".

Если вы знакомы с невероятной трилогией Питера Джексона "Властелин колец", то наверняка знаете, что она помогла создать одну из лучших в мире компаний по производству практических эффектов, дизайна и коллекционных предметов под названием Weta Workshop.

Сегодня мы получили очень крутой анонс - компания объединяется с издателем Private Division, чтобы создать совершенно новую игру по культовой вселенной Дж.Р.Р. Толкейна. Игра называется Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game, а ее выход намечен на вторую половину 2024 года на Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC (через Steam).

Что касается стиля игры, то она немного напоминает "The Hobbit" и "Animal Crossing" от Nintendo: в ней нет настоящего экшена, орков или армий Саурона, с которыми нужно бороться, вместо этого вы будете жить идиллической жизнью хоббита, живущего в Шире.

Команда разработчиков из Wētā Workshop Game Studio описывает игру как "уютный симулятор жизни хоббита", а все действия "симулятора жизни" происходят в городе Байуотер.

"Мы рады предоставить игрокам возможность воплотить свою фантазию о скромной жизни хоббита в Шире", - говорит Келли Тайсон, руководитель отдела продуктов Wētā Workshop. "Tales of the Shire привносит новое уютное измерение в то, как фанаты могут познакомиться со Средиземьем, с большим количеством полезного, ориентированного на хоббитов геймплея, чтобы покорить новичков жанра".





Вот обзор ключевых особенностей: