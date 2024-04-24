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Если вы знакомы с невероятной трилогией Питера Джексона "Властелин колец", то наверняка знаете, что она помогла создать одну из лучших в мире компаний по производству практических эффектов, дизайна и коллекционных предметов под названием Weta Workshop.
Сегодня мы получили очень крутой анонс - компания объединяется с издателем Private Division, чтобы создать совершенно новую игру по культовой вселенной Дж.Р.Р. Толкейна. Игра называется Tales of the Shire: A The Lord of the Rings Game, а ее выход намечен на вторую половину 2024 года на Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC (через Steam).
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Что касается стиля игры, то она немного напоминает "The Hobbit" и "Animal Crossing" от Nintendo: в ней нет настоящего экшена, орков или армий Саурона, с которыми нужно бороться, вместо этого вы будете жить идиллической жизнью хоббита, живущего в Шире.
Команда разработчиков из Wētā Workshop Game Studio описывает игру как "уютный симулятор жизни хоббита", а все действия "симулятора жизни" происходят в городе Байуотер.
"Мы рады предоставить игрокам возможность воплотить свою фантазию о скромной жизни хоббита в Шире", - говорит Келли Тайсон, руководитель отдела продуктов Wētā Workshop. "Tales of the Shire привносит новое уютное измерение в то, как фанаты могут познакомиться со Средиземьем, с большим количеством полезного, ориентированного на хоббитов геймплея, чтобы покорить новичков жанра".
Вот обзор ключевых особенностей:
- Персонализируйте свой внешний вид и создайте свой лучший хоббитский наряд с помощью множества настроек. Украсьте свой собственный дом и преобразуйте уютное пространство, используя свободную сетку, чтобы расставить мебель и декор по своему вкусу. Откройте для себя чудеса, которые каждый новый день приносит в Байуотер, когда вы поселитесь в своей безмятежной усадьбе, чтобы отдохнуть.
- Еда - это любовь - ни один день хоббита не обходится без еды. Ловите рыбу, занимайтесь садоводством и огородничеством, чтобы пополнить кладовую плодами своего труда. Собирайте урожай сезонных культур и цветов, пока идет время в вашей усадьбе. Наслаждайтесь теплом кухни и демонстрируйте свои кулинарные способности, готовя рецепты для приема пищи. Примите участие во втором завтраке или устройте званый ужин с друзьями-хоббитами. Разделите трапезу с приглашенными гостями, чтобы завязать новые отношения.
- Исследуйте Байуотер - отправляйтесь на природу, чтобы обнаружить тайные поляны и затерянные сокровища Шира. Оцените постоянно меняющуюся погоду, которая влияет на повседневные дела, и сезонные сюрпризы в зависимости от времени года. Получайте награды по мере прохождения сюжета. Встречайте культовых персонажей и знакомые семьи хоббитов, чтобы обменять их на улучшения навыков, одежду, дом и многое другое. Присоединяйтесь к клубным миссиям, чтобы выполнить ежедневные задания и получить официальный статус деревни в Байуотере.