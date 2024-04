Если поисковая система получит платные функции, это будет первый случай, когда основной компонент Google не будет полностью бесплатным.

Google собирается рассмотреть возможность перевода премиум-функций своей поисковой системы в разряд платной подписки.

Об этом пишет Financial Times, опираясь на источники. Эти функции могут попасть в подписку Google One AI Premium, которая ранее принесла Gemini в Gmail и Docs. Gemini, например, помогает готовить приглашения на ужин или туристические маршруты. Однако какие именно премиум-функции будут доступны поисковой системе, в статье Financial Times не уточняется.

Если поисковая система получит платные функции, это будет первый случай, когда основной компонент Google не будет полностью бесплатным. Тем не менее, традиционный поиск останется бесплатным, поскольку Google продолжит показывать рекламу. Даже платные пользователи по-прежнему будут видеть рекламу.

В настоящее время инженеры работают над созданием премиальных функций. Окончательное решение руководства Google о реализации этого плана еще не принято. Если план будет реализован в рамках One AI Premium, он станет частью ежемесячной подписки стоимостью 21,99 евро.

С момента появления ChatGPT компания Google экспериментирует с новыми возможностями искусственного интеллекта в своей поисковой системе, например с планом подробных ответов со ссылками для получения дополнительной информации. Однако из-за высокой стоимости дополнительных вычислительных ресурсов технологический гигант до сих пор не хотел делать такие функции доступными. Предоставление премиум-функций по подписке стало бы для Google решением, позволяющим покрыть расходы.