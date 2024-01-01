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dima0782
Археологи реконструировали сожжение Иерусалима в 586 году до н.э.
Еврейская Библия - единственный сохранившийся рассказ об осаде, в результате которой был разрушен Храм Соломона.

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рхеологи обнаружили новые свидетельства в пользу библейских рассказов об осаде и сожжении города Иерусалима вавилонянами около 586 года до н. э., говорится в сентябрьской статье, опубликованной в Journal of Archaeological Science.

Еврейская Библия содержит единственный рассказ об этом знаменательном событии, которое включало разрушение храма Соломона. "Вавилонские хроники этих лет не сохранились", - рассказал New Scientist соавтор работы Ницан Шалом из Тель-Авивского университета в Израиле. Согласно библейскому рассказу, "произошло жестокое и полное разрушение, весь город был сожжен и остался совершенно пустым, подобно описаниям, которые вы видите в [Книге] Плача о городе, опустевшем и находящемся в полном бедствии".

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Фото: Ассаф Перец / Управление древностей Израиля

Иудея была вассальным царством Вавилона в конце VII века до н. э. под властью Навуходоносора II. Это не понравилось царю Иудеи Иоакиму, который восстал против вавилонского царя в 601 году до н. э., несмотря на предостережение пророка Иеремии. Он перестал платить требуемую дань и встал на сторону Египта, когда Навуходоносор попытался (и не смог) вторгнуться в эту страну. Иоаким умер, и его сын Иехония стал его преемником, когда войска Навуходоносора осадили Иерусалим в 597 году до н.э. Город был разграблен, а Иехония сдался и был сослан в Вавилон вместе со значительной частью населения Иудеи. (Книга Царств называет цифру 10 000). Царем Иудеи стал его дядя Седекия.

Седекия также страдал от вавилонского владычества и в свою очередь поднял восстание, отказавшись платить требуемую дань и ища союза с египетским фараоном Хофрой. Это привело к жестокой 30-месячной осаде Иудеи и ее столицы, Иерусалима, войсками Навуходоносора. В конце концов вавилоняне снова одержали верх и, прорвавшись через городские стены, захватили Иерусалим. Седекия был вынужден наблюдать за убийством своих сыновей, после чего его ослепили, связали и увезли в Вавилон в качестве пленника. На этот раз Навуходоносор был менее милосерден и приказал своим войскам полностью разрушить Иерусалим и снести стену примерно в 586 году до нашей эры.

Существуют археологические свидетельства, подтверждающие версию о том, что город был уничтожен огнем, а также близлежащие деревни и города на западной границе. В 1978-1982 годах были раскопаны три жилых дома, в которых были обнаружены обгоревшие деревянные балки, датируемые примерно 586 годом до нашей эры. Археологи также нашли пепел и обгоревшие деревянные балки, относящиеся к тому же периоду, когда они раскопали несколько строений на археологической стоянке Гив'ати, расположенной недалеко от предполагаемого места нахождения Храма Соломона. Образцы, взятые с гипсового пола, показали воздействие высоких температур - не менее 600 градусов по Цельсию.

Однако на основании этих данных невозможно было определить, были ли пожары преднамеренными или случайными, а также где начался пожар, если он действительно был преднамеренным. В ходе последнего исследования Шалом и ее коллеги сосредоточились на двухэтажном здании на месте стоянки Гив'ати. Они использовали инфракрасную спектроскопию с преобразованием Фурье (FTIR), которая измеряет поглощение инфракрасного света, чтобы определить степень нагрева образца, и археомагнитный анализ, который определяет, были ли образцы, содержащие магнитные минералы, достаточно нагреты, чтобы переориентировать эти соединения на новый магнитный север.

Фото: Ассаф Перец / Управление древностей Израиля

Анализ выявил различную степень воздействия высокотемпературного огня в трех комнатах (обозначенных как A, B и C) на нижнем уровне здания, причем в комнате C это проявилось наиболее явно. Это могло бы свидетельствовать о том, что комната C была местом возгорания, но пути распространения огня не было; горение комнаты C, по-видимому, было изолированным. В сочетании с более ранним исследованием, проведенным в 2020 году на участках второго уровня здания, авторы пришли к выводу, что в здании было несколько пожаров, и сильнее всего огонь горел на верхних этажах, за исключением "интенсивного локального пожара" в комнате C на первом уровне.

"Когда строение горит, тепло поднимается вверх и концентрируется под потолком", - пишут авторы. "Поэтому стены и крыша нагреваются до более высоких температур, чем пол". Наличие обугленных балок на полах говорит о том, что так и было: большая часть тепла поднималась к потолку, сжигая балки, пока они не обрушились на полы, которые в противном случае подверглись воздействию лучистого огня. Но масштаб обломков, скорее всего, был вызван не только этим обрушением, что позволяет предположить, что вавилоняне намеренно вернулись внутрь и снесли все оставшиеся стены.

Кроме того, "они выбирали более важные, более известные здания в городе", - сказал Шалом в интервью New Scientist, - а не разрушали все без разбора. "2600 лет спустя мы все еще оплакиваем храм".

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Хотя они не нашли никаких доказательств наличия дополнительных видов топлива, которые могли бы послужить катализаторами, "мы можем предположить, что огонь был разожжен намеренно из-за его широкого распространения во всех помещениях и на обоих этажах здания", - заключили Шалом и другие. "Находки в комнатах указывают на то, что там было достаточно легковоспламеняющегося материала (растительные и деревянные предметы, строительные материалы), чтобы сделать дополнительное топливо ненужным. Широко распространенное присутствие обугленных останков говорит о преднамеренном уничтожении огнем..... Распространение огня и быстрое разрушение здания указывают на то, что разрушители приложили много усилий, чтобы полностью разрушить здание и вывести его из эксплуатации".

#иерусалим #археологи #археологические раскопки #раскопки #историческое событие #храм соломона
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