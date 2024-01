Еврейская Библия - единственный сохранившийся рассказ об осаде, в результате которой был разрушен Храм Соломона.

рхеологи обнаружили новые свидетельства в пользу библейских рассказов об осаде и сожжении города Иерусалима вавилонянами около 586 года до н. э., говорится в сентябрьской статье, опубликованной в Journal of Archaeological Science.

Еврейская Библия содержит единственный рассказ об этом знаменательном событии, которое включало разрушение храма Соломона. "Вавилонские хроники этих лет не сохранились", - рассказал New Scientist соавтор работы Ницан Шалом из Тель-Авивского университета в Израиле. Согласно библейскому рассказу, "произошло жестокое и полное разрушение, весь город был сожжен и остался совершенно пустым, подобно описаниям, которые вы видите в [Книге] Плача о городе, опустевшем и находящемся в полном бедствии".

Фото: Ассаф Перец / Управление древностей Израиля

Иудея была вассальным царством Вавилона в конце VII века до н. э. под властью Навуходоносора II. Это не понравилось царю Иудеи Иоакиму, который восстал против вавилонского царя в 601 году до н. э., несмотря на предостережение пророка Иеремии. Он перестал платить требуемую дань и встал на сторону Египта, когда Навуходоносор попытался (и не смог) вторгнуться в эту страну. Иоаким умер, и его сын Иехония стал его преемником, когда войска Навуходоносора осадили Иерусалим в 597 году до н.э. Город был разграблен, а Иехония сдался и был сослан в Вавилон вместе со значительной частью населения Иудеи. (Книга Царств называет цифру 10 000). Царем Иудеи стал его дядя Седекия.

Седекия также страдал от вавилонского владычества и в свою очередь поднял восстание, отказавшись платить требуемую дань и ища союза с египетским фараоном Хофрой. Это привело к жестокой 30-месячной осаде Иудеи и ее столицы, Иерусалима, войсками Навуходоносора. В конце концов вавилоняне снова одержали верх и, прорвавшись через городские стены, захватили Иерусалим. Седекия был вынужден наблюдать за убийством своих сыновей, после чего его ослепили, связали и увезли в Вавилон в качестве пленника. На этот раз Навуходоносор был менее милосерден и приказал своим войскам полностью разрушить Иерусалим и снести стену примерно в 586 году до нашей эры.

Существуют археологические свидетельства, подтверждающие версию о том, что город был уничтожен огнем, а также близлежащие деревни и города на западной границе. В 1978-1982 годах были раскопаны три жилых дома, в которых были обнаружены обгоревшие деревянные балки, датируемые примерно 586 годом до нашей эры. Археологи также нашли пепел и обгоревшие деревянные балки, относящиеся к тому же периоду, когда они раскопали несколько строений на археологической стоянке Гив'ати, расположенной недалеко от предполагаемого места нахождения Храма Соломона. Образцы, взятые с гипсового пола, показали воздействие высоких температур - не менее 600 градусов по Цельсию.

Однако на основании этих данных невозможно было определить, были ли пожары преднамеренными или случайными, а также где начался пожар, если он действительно был преднамеренным. В ходе последнего исследования Шалом и ее коллеги сосредоточились на двухэтажном здании на месте стоянки Гив'ати. Они использовали инфракрасную спектроскопию с преобразованием Фурье (FTIR), которая измеряет поглощение инфракрасного света, чтобы определить степень нагрева образца, и археомагнитный анализ, который определяет, были ли образцы, содержащие магнитные минералы, достаточно нагреты, чтобы переориентировать эти соединения на новый магнитный север.

Фото: Ассаф Перец / Управление древностей Израиля

Анализ выявил различную степень воздействия высокотемпературного огня в трех комнатах (обозначенных как A, B и C) на нижнем уровне здания, причем в комнате C это проявилось наиболее явно. Это могло бы свидетельствовать о том, что комната C была местом возгорания, но пути распространения огня не было; горение комнаты C, по-видимому, было изолированным. В сочетании с более ранним исследованием, проведенным в 2020 году на участках второго уровня здания, авторы пришли к выводу, что в здании было несколько пожаров, и сильнее всего огонь горел на верхних этажах, за исключением "интенсивного локального пожара" в комнате C на первом уровне.

"Когда строение горит, тепло поднимается вверх и концентрируется под потолком", - пишут авторы. "Поэтому стены и крыша нагреваются до более высоких температур, чем пол". Наличие обугленных балок на полах говорит о том, что так и было: большая часть тепла поднималась к потолку, сжигая балки, пока они не обрушились на полы, которые в противном случае подверглись воздействию лучистого огня. Но масштаб обломков, скорее всего, был вызван не только этим обрушением, что позволяет предположить, что вавилоняне намеренно вернулись внутрь и снесли все оставшиеся стены.

Кроме того, "они выбирали более важные, более известные здания в городе", - сказал Шалом в интервью New Scientist, - а не разрушали все без разбора. "2600 лет спустя мы все еще оплакиваем храм".

Хотя они не нашли никаких доказательств наличия дополнительных видов топлива, которые могли бы послужить катализаторами, "мы можем предположить, что огонь был разожжен намеренно из-за его широкого распространения во всех помещениях и на обоих этажах здания", - заключили Шалом и другие. "Находки в комнатах указывают на то, что там было достаточно легковоспламеняющегося материала (растительные и деревянные предметы, строительные материалы), чтобы сделать дополнительное топливо ненужным. Широко распространенное присутствие обугленных останков говорит о преднамеренном уничтожении огнем..... Распространение огня и быстрое разрушение здания указывают на то, что разрушители приложили много усилий, чтобы полностью разрушить здание и вывести его из эксплуатации".