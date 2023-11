Отличная функция из нового складного телефона OnePlus появится и в планшете этой марки

Будем откровенны: если вы хотите добавить планшет к своему рабочему оборудованию, то, скорее всего, вы рассматриваете только одну модель. Линейка iPad от Apple является синонимом этого сегмента рынка и часто становится приоритетной для начинающих пользователей.

Но это не значит, что это единственный вариант. Одна из моих любимых альтернатив iPad - планшет OnePlus Pad. По своим техническим характеристикам он схож с планшетом Apple, но при этом обладает некоторыми дополнительными удобствами в использовании, например, более длительным временем автономной работы в режиме ожидания.

Теперь планшет OnePlus Pad получил новую замечательную функцию, которую я с нетерпением жду! С недавним выпуском OnePlus Open бренд впервые вступил в мир складных телефонов.

Несмотря на сильные технические характеристики телефона, в нем есть одна особенность, которая мне очень понравилась. Чтобы решить проблему многозадачности на экране, OnePlus представила программное обеспечение Open Canvas.

Это новое решение позволяет сделать размер приложений больше, чем свободное место на экране. Пользователи могут перемещать нависающие фрагменты по экрану вперед и назад по мере необходимости. Это позволяет использовать приложения подходящего размера, а не втискивать их в свободное пространство дисплея.

Эта функция появится и в планшете OnePlus Pad. Об этом стало известно из темы Ask me anything на Reddit, которую создали члены команды OnePlus. В комментариях команда отметила, что данная функция была запрошена для планшета многими пользователями, и что они работают над ее реализацией.

Это означало бы значительное обновление планшета. Несмотря на то, что текущий метод многозадачности на планшете не так уж плох, метод Open Canvas - это намного интереснейший способ работы. Он добавляет еще более впечатляющий набор технических характеристик к одному из лучших конкурентов iPad на рынке.

Однако сроки появления этой функции не называются. Команда говорит, что нужно следить за развитием событий, но нет никаких указаний на то, когда эта функция будет доступна публично. Поэтому пока нам остается только с нетерпением ждать обновлений от команды.