Поворотная WiFi видеокамера

Камера работает по WiFi, управляется с телефона, разрешение видео 1080 (FullHD), инфракрасная подсветка для съемки ночью, встроенный микрофон и динамик для двухсторонней голосовой связи, датчик движения, уведомления о тревоге на телефон, подключение кабелем с интернетом, хранение информации на карте памяти или в облаке.

Цена 24,56 $

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Беспроводной дверной звонок KERUI

Приемник с 32-мя мелодиями, четырьмя уровнями громкости и подсветкой (очень удобно при выключенном звуке) включается в сетевую розетку. Водонепроницаемая кнопка работает три года от "таблетки" CR2032 и может быть размещена на расстоянии до 100 метров открытого пространства. Доступны варианты один приемник + одна кнопка, один приемник + две кнопки, два приемника+ одна кнопка.





Цена 12,99 $

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Беспроводная зарядка Xiaomi

Новинка 2020 года от всемирно известного бренда! Гаджет выполняет две функции - беспроводной зарядки и прикроватного светильника с сенсорным управлением. Беспроводная зарядка обеспечивает ДВА Ампера при 5 Вольтах на выходе, а светильником можно управлять с помощью жестов. Три уровня яркости, цветовая температура 4000 К (т.е. естественный белый цвет), уровень цветопередачи более 80 Ra (т.е. наиболее приемлемый для глаз).

Цена 58,34 $

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Блютуз передатчик на чипе CSR8675

Как передать звук по блютуз с компа или другого источника с USB-A портом на блютуз наушники или блютуз колонку(и)? Сделать это поможет новый, интересный блютуз "свисток" на чипе CSR8675 по протоколу AptX HD. Передатчик сам определит наиболее приемлемый протокол для связки приемник-передатчик, а встроенный индикатор подскажет по какому кодеку осуществляется связь.Гаджет обеспечивает наименьшее отставание звука от видео при связи по блютуз, т.е. смотреть фильмы и играть будет комфортно. Поддерживается работа микрофона и передача данных!



Цена 19,49 $





Автомобильный двухцилиндровый компрессор

Суть двухцилиндровых компрессоров в их производительности и большем ресурсе эксплуатации. Качает быстрее, служит дольше. В конструкции поршня и цилиндра только металлические сплавы - никакого пластика. Особенностью данного компрессора является наличие дисплея и кнопок предустановки нужного давления. Установили нужное значение, включили, наблюдаем за показаниями давления на экране. При достижении заданного уровня, компрессор отключается автоматически, что несомненно удобно.

Цена 34,67 $ + доставка





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