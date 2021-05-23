Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

Попала ко мне материнская плата HUANAHZHI X79

реклама





со следующим проявлением неисправности: при включении компьютера блок питания уходит в защиту. При проверке материнской платы, путем прозвонки цепей питания на предмет короткого замыкания (далее КЗ), было выявлено КЗ на корпус по цепи питания процессора +12 В. В результате дальнейшего поиска были обнаружены два пробитых MOSFET-а (верхний и нижний), в одной из фаз питания. В общем, то неисправность банальная, рядовая. И речь в статье пойдет не о ней, а о причине ее возникновения. И здесь есть, что об этом рассказать. То, что перегрев и выход из строя MOSFET-ов произошел из-за серьезного конструктивного просчета «изобретателей» этой материнской платы. В результате чего эта материнская плата, и я уверен, что и многие другие, как минимум, все платы этой партии, были произведены с этим производственным дефектом (браком).

анонсы и реклама RTX 3080 - это вещица для очень богатых RTX 3080 и 3090 теперь стоят одинаково <b>Самая дешевая RTX 3070</b> в Compeo.ru Конкурс ADATA XPG для настоящих оверклокеров RX 6900XT - видеокарта для богатых Galaxy S21 - цена упала на порядок 1Tb HDD на распродаже в Регарде 75" 7680 x 4320 Samsung дешевле чем ты думаешь Распродажа 16Gb 4600MHz DDR 4 - смотри скидку

У меня вообще сложилось впечатление, что наши друзья из поднебесной, комплектующие таких известных брендов, как ASUS, GIGABYTE, и так далее, делают руками. А свои родные бренды, такие как ALZENIT, MACHINIST, KLLISRE, NUANANZHI, чтобы они отличались от вышеперечисленных, делают ногами , да еще и кривыми. И потому возникают с ними всякие «кривоногие» проблемы, то один слот оперативной памяти не работает, то четыре планки памяти отказываются работать, а три работает, то половина портов USB не работает, то периферия вся периодически отваливается, список этих «косяков» можно продолжать до бесконечности. Но вернемся к нашей проблеме.

И так, после обнаружения двух пробитых MOSFET-ов в четвертой фазе питания процессора, они были заменены на условно новые (с платы донора). Нет, не с такой же платы, где дефектное охлаждение VRM, а с другой. Вместе с ними поменял и драйвер, даже не выясняя, исправный ли был старый, или нет. С некоторых пор взял это за правило, и так делаю всегда. Так, как были случаи, что после замены MOSFET-ов, оставив старый драйвер, эта же неисправность через некоторое время появлялось. Это, например, может произойти, когда неисправность драйвера проявляется, лишь спустя время, при его прогреве, и он может одновременно открыть оба MOSFET-а (верхний и нижний), и через них потечет, ничем не ограниченный ток, который и выведет их из строя.

реклама

Теперь о самом интересном. Перед установкой радиатора не его штатное место, после замены вышеперечисленных элементов, я обратил внимание на следы отпечатков, оставленных элементами VRM на термопрокладке радиатора. И я к своему удивлению не обнаружил отпечатков MOSFET-ов, расположенных в дальнем ряду от процессора (в том ряду, где MOSFET-ы установлены поочередно с драйверами), на термопрокладке. От слова, совсем. Имелись только глубокие отпечатки от драйверов.





Красными стрелками указал, где должны были быть отпечатки MOSFET-ов. реклама

Красными стрелками указал MOSFET-ы, которые не отпечатались на термопрокладке. Что бы это могло означать? Да, это и значит, что MOSFET-ы в этом ряду вообще не прилегали к термопрокладке, соответственно не отдавали тепло, перегревались, и как результат этого издевательства, выход из строя MOSFET-а, находящегося в середине этого ряда. Где температурный режим самый тяжелый. Ну, а после того, как в этой фазе при пробитом одном MOSFET-е открылся другой, ток через них ничем не был ограничен, и пробился второй MOSFET. Не прилегание MOSFET-ов к термопрокладке произошло из-за разной высоты установленных в этом ряду MOSFET-ов и драйверов, при замере, разница в высоте составила 0,6 мм., и установленная термопрокладка не смогла скомпенсировать эту разницу. реклама Как можно устранить эту проблему. Применить более толстую прокладку, например 1,5 мм., тогда она сможет «отыграть» высоту драйверов, и прижаться к MOSFET-ам. Но тут палка о двух концах, чем тоще термопрокладка, тем хуже будет отводиться тепло, в данном варианте, нужно будет применить термопрокладку с как можно большей теплопроводностью. Как сделал я. Я нарезал термопрокладку толщиной 1 мм. по размеру MOSFET-ов, и положил нарезанные кусочки на все MOSFET-ы.







На драйвера термопрокладки не устанавливал. В принципе, по моему мнению, можно было к драйверам никаких дополнительных мер по отводу тепла не применять, они сильно не греются. Но все же, поскольку они будут в упор упираться в радиатор, я решил нанести на них термопасту, хуже не будет. После этого установил радиатор на свое штатное место, и ремонт материнской платы на этом закончил.

Как вывод из всего этого, я бы не рекомендовал покупать материнские платы HUANAHZHI X79, несмотря на привлекательные цены. Хочешь купить себе много проблем, которые потом будешь устранять, и получится ли это вообще, купи материнские платы ALZENIT, MACHINIST, KLLISRE, NUANANZHI, и им подобные. В этих материнских платах половина деталей установлена бывших в употреблении, со старой списанной компьютерной техники. И неизвестно какой еще у таких деталей остался ресурс, и в какое ближайшее время они будут выходить из строя, да и делают эти материнские платы видимо ногами.

Надеюсь, моя статья была для вас полезной. Сталкивались ли вы с проблемами таких материнских плат? Пишите в комментариях.