Компактное устройство с хорошим функционалом и поддержкой популярных форматов. Благодаря небольшим габаритам его удобно носить с собой. Вес составляет 6 г. Звук на высоком уровне, что отмечают пользователи в своих комментариях. Во время работы устройства вы сможете переключать треки, регулировать громкость звука, пользоваться микрофоном и гарнитурой.

Цена: US $69.99

Вертикальная компьютерная мышь с оптическим сенсором и регулируемым разрешением до 1600dpi. Предусмотрена многоцветная RGB-подсветка с поддержкой 16,8 млн цветовых оттенков. Благодаря эргономичному дизайну при длительном использовании кисть руки не устает. Идеально подойдет для людей, которые на протяжении длительного времени сидят за компьютером.

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Цена: US $19.99

Популярная модель беспроводных наушников с качественным звучанием, хорошей автономностью и сенсорным управлением. Оснащены качественными микрофонами. Собеседник будет отчетливо слышать вас даже в самую ветреную погоду. Для быстрой синхронизации с гаджетами оснащены модулем Bluetooth версии 5.0.

Цена: US $26.99 - 29.99

Главной особенностью ручки является возможность стирать написанное. Сделать это можно, благодаря специальным чернилам и резинке, которая находится на ручке.

Цена: US $2.11 - 3.04 / набор

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С помощью модуля Qi вы сможете использовать функцию быстрой зарядки. Для начала работы его необходимо вставить в специальный коннектор в micro-USB разъем.

Цена: US $4.99

Большой игровой коврик для компьютерной мыши изготовлен из резины с тканевым покрытием. На таком коврике мышь чувствует себя великолепно. Все швы прошиты ровно и аккуратно, нитки не торчат. Нижняя часть прорезиненная, это позволяет исключить скольжение коврика по поверхности.

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Цена: US $2.65 - 15.03

Оригинальный карабин-мультитул с открывашкой и «вечной стальной спичкой». Позволит развести костер при любой погоде — эта спичка не отсыреет! Соприкосновение металлического стержня с кресалом даёт искру, которая поджигает бензин. Кремень служит достаточно долго, а бензин можно периодически подливать.

Цена: US $7.77

Обновлённая модель популярных умных часов от партнера Xiaomi. Новая версия получила обновлённую прошивку и новый высокоточный датчик пульса и другое. Часы будут отслеживать физическую активность в течение дня, напомнят о предстоящем событие, есть множество сменных дисплеев и 10 спортивных режимов.

Цена: US $79.99

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