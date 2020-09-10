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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - спортивные часы TwentySeventeen, набор отверток Xiaomi, внешний аккумулятор Baseus и многое другое

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Насадка для крана

Отличная насадка для крана, с которой расход воды становится намного меньше за счет распыления потока. На корпусе предусмотрена кнопка, нажав на нее вы переключитесь в обычный режим. Насадка совместима со всеми смесителями.

Цена: US $3.58

Внешний аккумулятор Baseus

Внешний аккумулятор от компании Baseus с емкостью 10 000 мАч. Оснащен дисплеем, на котором отображается процент оставшегося заряда. Поддерживает функцию беспроводной зарядки. Для безопасной зарядки ваших гаджетов предусмотрено несколько степеней защиты. Есть разъем USB, microUSB и Type-C.  

Цена: US $24.22 - 24.71

Набор отверток Xiaomi

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Набор из 18 высокопрочных бит, которые пригодятся для самых разнообразных работ. Биты удобно прячутся внутри отвертки. Такой набор имеет компактные габариты и его удобно переносить в кармане или рюкзаке. 

Цена: US $9.98

Корректор осанки 

Избавит от сутулости и устранит боли в мышцах. Корректор удобно носить в течение всего дня. Изготовлен из дышащего материала. Эластичные ремешки и плотная вставка сзади отвечают за эффективную поддержку. 

Цена: US $4.68

Спортивные часы TwentySeventeen

Стильные кварцевые часы в спортивном стиле. Корпус из поликарбоната надежно защищает от воды и пыли. Оснащены тремя дополнительными циферблатами. В часах есть подсветка, секундомер, будильник и календарь. 

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Цена: US $16.28

Будильник 

Будильник с термометром, гигрометром в едином корпусе. Оснащен E-Ink экраном с минимальным энергопотреблением. Его можно подключить к умному дому Xiaomi. Будильник оповестит вас при достижении пороговых значений изменяемых параметров.

Цена: US $12.78 - 13.29


Все до 5 долларов с бесплатной доставкой 



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wwr222
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Для установки NVIDIA GeForce RTX 3090 в Mid-Tower корпус пришлось пожертвовать отсеком для накопителей
Артём Гуников
17:07
C такой ВК обычно проц уже одет в водянку.... По крайней мере проц тут должен быть от 10700К и шустрей, что уже редко кто пользует под куллером...
Для установки NVIDIA GeForce RTX 3090 в Mid-Tower корпус пришлось пожертвовать отсеком для накопителей
Всеволод Тырин
17:07
р30 серии всего год - великолепные трубки.
В августе выручка TSMC выросла на 16%, Huawei закупался по полной
Asmodeus
17:06
Явный фейк.
Фото прототипа AMD Big Navi обнажило 16 Гбайт памяти типа GDDR6 и 256-разрядную шину
Asmodeus
17:05
Так что им было менять в Intel? Пару ядер только досыпать. Архитектура сама древняя как окаменелые фекалии мамонта.
Фото прототипа AMD Big Navi обнажило 16 Гбайт памяти типа GDDR6 и 256-разрядную шину
wwr222
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Alex Vetrov
17:03
Он дует снизу вверх) Библию хуанга по амперам не листали?))
Для установки NVIDIA GeForce RTX 3090 в Mid-Tower корпус пришлось пожертвовать отсеком для накопителей
Иван Ершов
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Под какой разгон то? 3600 уже в помидоры разогнан,там гнать нечего)
Валюта и «железо» растут в цене — антикризисная сборка игрового ПК на Ryzen 5 3600
Александр Дедок
17:01
Он дует сверху вниз по идее и будет если по фото смотреть
Для установки NVIDIA GeForce RTX 3090 в Mid-Tower корпус пришлось пожертвовать отсеком для накопителей
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