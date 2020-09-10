Отличная насадка для крана, с которой расход воды становится намного меньше за счет распыления потока. На корпусе предусмотрена кнопка, нажав на нее вы переключитесь в обычный режим. Насадка совместима со всеми смесителями.

Цена: US $3.58

Внешний аккумулятор от компании Baseus с емкостью 10 000 мАч. Оснащен дисплеем, на котором отображается процент оставшегося заряда. Поддерживает функцию беспроводной зарядки. Для безопасной зарядки ваших гаджетов предусмотрено несколько степеней защиты. Есть разъем USB, microUSB и Type-C.

Цена: US $24.22 - 24.71

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Набор из 18 высокопрочных бит, которые пригодятся для самых разнообразных работ. Биты удобно прячутся внутри отвертки. Такой набор имеет компактные габариты и его удобно переносить в кармане или рюкзаке.

Цена: US $9.98

Избавит от сутулости и устранит боли в мышцах. Корректор удобно носить в течение всего дня. Изготовлен из дышащего материала. Эластичные ремешки и плотная вставка сзади отвечают за эффективную поддержку.

Цена: US $4.68

Стильные кварцевые часы в спортивном стиле. Корпус из поликарбоната надежно защищает от воды и пыли. Оснащены тремя дополнительными циферблатами. В часах есть подсветка, секундомер, будильник и календарь.

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Цена: US $16.28

Будильник с термометром, гигрометром в едином корпусе. Оснащен E-Ink экраном с минимальным энергопотреблением. Его можно подключить к умному дому Xiaomi. Будильник оповестит вас при достижении пороговых значений изменяемых параметров.

Цена: US $12.78 - 13.29









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