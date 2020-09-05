Вечная спичка — хорошее приспособление для получения открытого огня. С помощью такой спички вы сможете развести огонь в любую погоду. Для работы необходимо отвинтить стержень и провести по боковой борозде, получаем искру, после воспламеняется хлопковый наконечник.

Цена: US $7.77

Умная камера видеонаблюдения по приемлемой цене. Камера имеет компактные габариты. Управление дистанционное. В случае обнаружения движения камера запишет короткое видео и отправит вам уведомление. Имеет поддержку карт памяти. Оснащена динамиком, можно использовать в качестве видеозвонка.

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Цена: US $12.49 - 26.99

Вертикальный отпариватель — полезный прибор с постоянной подачей пара, подходит для всех типов ткани, придает свежесть одежде и отлично разглаживает ее. Благодаря компактным габаритам отпариватель удобно брать с собой в путешествие.

Цена: US $15.75 - 22.51

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Новый фитнес-трекер от компании Xiaomi Mi Band 5 с обновлённым набором функций и более крупным AMOLED дисплеем. Трекер будет следить за вашей активностью в течение дня и отслеживать фазы сна ночью. В отличие от Mi Band 4 трекер получил магнитную зарядку. Синхронизируйте со смартфоном, и все ваши показатели будут сохраняться в официальном приложении Xiaomi. Автономность работы 20 дней.

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Электросковорода от Xiaomi - полезный прибор для любой хозяйки. С ее помощью вы сможете быстро приготовить ароматные блинчики или пиццу для всей семьи.

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