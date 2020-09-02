Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - аккумуляторы 3400 мАч, полноразмерные наушники Ausdom ANC8, смарт-часы и многое другое
Аккумуляторные батарейки 18650 3400 мАч
Популярные аккумуляторные батарейки с реальной емкостью 3 400 мАч без платы защиты. Для повторного использования необходимо только повторно подзарядить аккумуляторы. Особенностью аккумуляторов является химический состав элемента, который предотвращает возгорание даже при повреждении.
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Цена: US $2.60 - 22.05
Наушники Ausdom
Бюджетная модель беспроводных наушников с хорошим звуком. Кейс оснащен аккумулятором на 600 мАч. Вы сможете подзарядить наушники 6 раз. Суммарная автономность работы составляет 20 часов. Имеют поддержку AAC. Оснащены качественным микрофоном с шумоподавлением. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0.
Цена: US $21.69 - 26.68
Комплект игровой
Настоящий набор геймера, в который входит игровая клавиатура с настраиваемой подсветкой и проводная мышь. Девайсы получили игровой дизайн и отличные характеристики, необходимые для быстрой победы над противником. Имеют высокий рейтинг и большое количество положительных отзывов.
Цена: US $12.85 - 17.56
Смарт-часы TicWatch Pro 2020
Смарт-часы нового поколения с возможностью переключения между двумя экранами. Благодаря этому время автономной работы увеличивается до 30 дней. Девай имеет множество полезных функций. Вы сможете общаться с голосовым ассистентом через интерфейс часов, также есть доступ ко всем приложениям Google Play. Смарт-часы будут следить за вашим здоровьем. В них предусмотрено несколько спортивных режимов и многое другое.
Цена: US $205.39
Полноразмерные наушники Ausdom ANC8
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Хорошая модель полноразмерных наушников с объемным звуком. Работают как в проводном режиме, так и беспроводном. Емкость аккумулятора 400 мАч, этого достаточно для работы на протяжении 20 часов. Наушники оснащены 40-мм динамическими излучателями и хорошим микрофоном, который расположен на правой чаше, а рядом находятся кнопки громкости и управления проигрыванием. В наушниках предусмотрена кнопка подавления шума – если вокруг вы не слышите любимые треки, нужно просто нажать на кнопку.
Цена: US $55.98 - 65.48
Мини насос
Надежный велосипедный насос. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава. Способен качать давление в покрышках до 7 атмосфер (bar). Имеет универсальный клапан. Пользователи отмечают в своих комментариях хорошее качество насоса.
Цена: US $13.97
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