



Популярные аккумуляторные батарейки с реальной емкостью 3 400 мАч без платы защиты. Для повторного использования необходимо только повторно подзарядить аккумуляторы. Особенностью аккумуляторов является химический состав элемента, который предотвращает возгорание даже при повреждении.





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Цена: US $2.60 - 22.05

Бюджетная модель беспроводных наушников с хорошим звуком. Кейс оснащен аккумулятором на 600 мАч. Вы сможете подзарядить наушники 6 раз. Суммарная автономность работы составляет 20 часов. Имеют поддержку AAC. Оснащены качественным микрофоном с шумоподавлением. Синхронизируются со смартфоном посредством Bluetooth 5.0.

Цена: US $21.69 - 26.68

Настоящий набор геймера, в который входит игровая клавиатура с настраиваемой подсветкой и проводная мышь. Девайсы получили игровой дизайн и отличные характеристики, необходимые для быстрой победы над противником. Имеют высокий рейтинг и большое количество положительных отзывов.

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Цена: US $12.85 - 17.56

Смарт-часы нового поколения с возможностью переключения между двумя экранами. Благодаря этому время автономной работы увеличивается до 30 дней. Девай имеет множество полезных функций. Вы сможете общаться с голосовым ассистентом через интерфейс часов, также есть доступ ко всем приложениям Google Play. Смарт-часы будут следить за вашим здоровьем. В них предусмотрено несколько спортивных режимов и многое другое.

Цена: US $205.39

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Хорошая модель полноразмерных наушников с объемным звуком. Работают как в проводном режиме, так и беспроводном. Емкость аккумулятора 400 мАч, этого достаточно для работы на протяжении 20 часов. Наушники оснащены 40-мм динамическими излучателями и хорошим микрофоном, который расположен на правой чаше, а рядом находятся кнопки громкости и управления проигрыванием. В наушниках предусмотрена кнопка подавления шума – если вокруг вы не слышите любимые треки, нужно просто нажать на кнопку.



Цена: US $55.98 - 65.48

Надежный велосипедный насос. Корпус изготовлен из алюминиевого сплава. Способен качать давление в покрышках до 7 атмосфер (bar). Имеет универсальный клапан. Пользователи отмечают в своих комментариях хорошее качество насоса.









Цена: US $13.97

















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