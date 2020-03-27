Каждый день мы сталкиваемся с различными устройствами, которые требуют питания. Если Вам надоело постоянно покупать обычные батарейки, то Вам стоит попробовать аккумуляторы. Они имеют высокую емкость и выдерживают множество циклов зарядки. При покупке Вам следует быть внимательными, часто бывает, что встречаются некачественные копии, которые и близко не имеют заявленную емкость.

В сегодняшней подборке мы рассмотрим суперъёмкие и качественные аккумуляторы, которые соответствуют заявленным характеристикам.

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Емкие аккумуляторы NCR18650B с логотипом LiitoKala, которые по внешнему виду и по характеристикам напоминают Panasonic NCR18650B, но стоят в разы дешевле. Реальная ёмкость аккумуляторов составляет 3200-3300 мАч.

Аккумуляторы подойдут для питания светодиодных фонарей, игровых консолей и других устройств со средним и большим потреблением энергии.



Цена: US $2.82 - 45.94

Хорошие высокотоковые промышленные аккумуляторы с реальной емкостью 3 000 мАч. Аккумуляторы не имеют платы защиты. В сегменте высокоёмких аккумуляторов данная модель имеет привлекательную цену и отличные параметры. Каждый аккумулятор имеет заводскую наклейку с QR кодом и логотипом компании.

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Аккумуляторы широко используют для питания электроинструментов, светодиодных фонарей, электросамокатов и другой электроники, для питания которой нужны емкие аккумуляторы.







Цена: US $2.75 - 23.68

Промышленные аккумуляторы с формат-фактором 18650. Максимальная емкость аккумуляторов составляет 3400 мАч. Благодаря высокой реальной емкости и способности выдерживать высокие токи нагрузки без потери напряжения данные аккумуляторы стали очень популярны среди покупателей.

Аккумуляторы часто используют для питания ноутбуков, батареи которых служат не один год. Максимальный ток разряда: 8А. Размер: 18.2х67 мм.

Цена: US $0.01 - 20.73

Качественные аккумуляторы стандарта 18650 с плоским плюсовым контактом и хорошим соотношением цена/качество. На аккумуляторах не установлена защитная плата. Размер: 65x18 мм. Номинальное напряжение аккумулятора: 3.7 В. Емкость 2600 мАч. Срок службы составляет 10 000 циклов.

Данные аккумуляторы подойдут для налобного фонаря и других устройств. Благодаря высокой емкости время работы фонаря увеличится в несколько раз и во время длительных прогулок, рыбалки и охоты Вам не придется испытывать дискомфорт.

Цена: US $14.28 / набор

Литий-ионные аккумуляторы стандарта 18650 и емкостью 9800 мАч. Данные аккумуляторы - отличная находка для фонарей и электронных гаджетов. Номинальное напряжение составляет 3.7 В. Имеют защиту от короткого замыкания и перегрузки по току. Рекомендуется хранить в достаточно прохладном и сухом месте.

Цена: US $8.90

Аккумуляторы Palo с номинальной емкостью 3000 мАч, реальная емкость составляет 2600 мАч. Отлично подойдут для питания разных устройств, таких как светодиодные фонарики, лазерные указки, игрушки и другие электронные приборы.

Данные аккумуляторы стабильны и долговечны в использовании. Количество циклов зарядки 1800 раз. Довольно быстро заряжаются повторно. При этом данный тип элементов питания остается доступным по цене.

Цена: US $6.90 - 18.38

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