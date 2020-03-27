Лучшие суперъёмкие аккумуляторы, которые можно найти на AliExpress - аккумуляторы Palo AA 3000 мАч, 3400 мАч от LiitoKala, VariCore NCR18650B 3,7v 3400 мАч и многое другое
Каждый день мы сталкиваемся с различными устройствами, которые требуют питания. Если Вам надоело постоянно покупать обычные батарейки, то Вам стоит попробовать аккумуляторы. Они имеют высокую емкость и выдерживают множество циклов зарядки. При покупке Вам следует быть внимательными, часто бывает, что встречаются некачественные копии, которые и близко не имеют заявленную емкость.
В сегодняшней подборке мы рассмотрим суперъёмкие и качественные аккумуляторы, которые соответствуют заявленным характеристикам.
Все аккумуляторы можно заказать на АлиЭкпресс с бесплатной доставкой.
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рекламаДля аккумуляторов подходит отличная универсальная зарядка Liitokala.
NCR18650B 3400 мАч от LiitoKala
Емкие аккумуляторы NCR18650B с логотипом LiitoKala, которые по внешнему виду и по характеристикам напоминают Panasonic NCR18650B, но стоят в разы дешевле. Реальная ёмкость аккумуляторов составляет 3200-3300 мАч.
Аккумуляторы подойдут для питания светодиодных фонарей, игровых консолей и других устройств со средним и большим потреблением энергии.
Цена: US $2.82 - 45.94
Li-Ion аккумуляторы Liitokala 3000 мАч
Хорошие высокотоковые промышленные аккумуляторы с реальной емкостью 3 000 мАч. Аккумуляторы не имеют платы защиты. В сегменте высокоёмких аккумуляторов данная модель имеет привлекательную цену и отличные параметры. Каждый аккумулятор имеет заводскую наклейку с QR кодом и логотипом компании.
рекламаАккумуляторы широко используют для питания электроинструментов, светодиодных фонарей, электросамокатов и другой электроники, для питания которой нужны емкие аккумуляторы.
Цена: US $2.75 - 23.68
VariCore NCR18650B 3,7v 3400 мАч
Промышленные аккумуляторы с формат-фактором 18650. Максимальная емкость аккумуляторов составляет 3400 мАч. Благодаря высокой реальной емкости и способности выдерживать высокие токи нагрузки без потери напряжения данные аккумуляторы стали очень популярны среди покупателей.
Аккумуляторы часто используют для питания ноутбуков, батареи которых служат не один год. Максимальный ток разряда: 8А. Размер: 18.2х67 мм.
Цена: US $0.01 - 20.73
Аккумулятор 2600 мАч EAIEP ICR18650-26F
Качественные аккумуляторы стандарта 18650 с плоским плюсовым контактом и хорошим соотношением цена/качество. На аккумуляторах не установлена защитная плата. Размер: 65x18 мм. Номинальное напряжение аккумулятора: 3.7 В. Емкость 2600 мАч. Срок службы составляет 10 000 циклов.
Данные аккумуляторы подойдут для налобного фонаря и других устройств. Благодаря высокой емкости время работы фонаря увеличится в несколько раз и во время длительных прогулок, рыбалки и охоты Вам не придется испытывать дискомфорт.
Цена: US $14.28 / набор
Аккумуляторы CARPRIE 9800 мАч
Литий-ионные аккумуляторы стандарта 18650 и емкостью 9800 мАч. Данные аккумуляторы - отличная находка для фонарей и электронных гаджетов. Номинальное напряжение составляет 3.7 В. Имеют защиту от короткого замыкания и перегрузки по току. Рекомендуется хранить в достаточно прохладном и сухом месте.
Цена: US $8.90
Аккумуляторы Palo Ni-mH AA 3000 мАч
Аккумуляторы Palo с номинальной емкостью 3000 мАч, реальная емкость составляет 2600 мАч. Отлично подойдут для питания разных устройств, таких как светодиодные фонарики, лазерные указки, игрушки и другие электронные приборы.
Данные аккумуляторы стабильны и долговечны в использовании. Количество циклов зарядки 1800 раз. Довольно быстро заряжаются повторно. При этом данный тип элементов питания остается доступным по цене.
Цена: US $6.90 - 18.38
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