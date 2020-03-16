Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - бот на радиоуправлении, портативная фотостудия, фитнес-трекер и многое другое

для раздела Блоги
+
48Gb GDDR Quadro RTX в продаже/Ядер тоже больше чем у всех
2060 ASUS по старой цене в Регарде
Ситилинк снижает цену на RTX 2070 третий день подряд
<b>Корпус в виде вентилятора</b> - это просто топ

 Планшет для черчения

Хороший планшет, подойдет для работы как дома, так и в офисе. Используется для черчения, рисования и т.п. Планшет оснащен яркими светодиодами, которые подсвечивают бумагу, делая ткань полностью прозрачной.

Цена: US $6.29 - 18.89

Портативный lightbox

Портативная фотостудия со складной конструкцией. Она даст возможность получить удивительные фотографии студийного качества. Фотостудия достаточно популярна среди пользователей, а благодаря складной конструкции удобная при транспортировке.

реклама

Цена: US $10.92

   Беспроводной дверной звонок

Хороший дверной звонок, который использует технологию беспроводной связи. Вам не нужно долбить стены и протягивать провода. Данный звонок работают на расстоянии 150 метров, не боится воды и пыли. Рабочая температура: от -10 до +50 градусов  по Цельсию. Звонок Звонок имеет 32 встроенные мелодии и 4 уровня громкости.    

Цена: US $4.59 - 17.94

   Бот на радиоуправлении

Интересный бот на радиоуправлении, состоящий из 408 блоков, который напоминает героя из мультфильма Валл-И. Бот обладает множеством движущихся частей. Управление простое и понятное. Размер: 14x15x21.5 см. Подойдет для оригинального подарка.    

   

реклама

Цена: US $28.87

   Держатель для кабелей

Популярный органайзер для проводов, который поможет быстро навести порядок на рабочем столе, также подходит для автомобиля. Держатель легко устанавливается и занимает минимум места. Количество заказов более 18 000. 

Цена: US $2.68 - 4.98

AWEI TWS Bluetooth V5.0

Беспроводные наушники с круглыми чашечками и внутриканальным креплением. Уровень защиты PX4, наушники не боятся пота пота и мелких капель дождя. Благодаря уникальной конструкции они идеально сидят в ушной раковине. В них удобно заниматься спортом. 

В данной модели используется Bluetooth модуль версии 5.0. Управление сенсорное. Чтобы включить трек или ответит на звонок вам достаточно прикоснуться пальцем к наушнику. Емкости аккумулятора в каждом наушники достаточно для работы в течении 4 часов. Заряда кейса хватает для подзарядки наушников в течении 4-5 раз.

   

Цена: US $18.04 - 21.41

Фитнес-трекер Xiaomi Mi Smart Band 4 

Популярная новинка от компании Xiaomi - фитнес-трекер с ярким AMOLED дисплеем под защитой закаленного стекла. Фитнес-трекер будет следить за вашей активностью в течение дня,
отслеживать фазы сна, сердечный ритм и показывать уведомления на экране вашего смартфона. Вы также сможете управлять музыкой, отклонять вызовы, получать уведомления из социальных сетей
и многое другое. Для людей, которые любят активный образ жизни, предусмотрено несколько спортивных режимов.

Цена: US $25.95 - 71.24



Успей получить максимальную скидку на хиты продаж

Друзья, не забываем подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!   

               

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

обзор гаджеты подборка гаджеты aliexpress подборка aliexpress находка aliexpess подборка интересных товаров из китая подборка товаров подборка с алиэкспресс алиэкпресс алиэкспреес алиэкспесс ali находка скидки элекстроника
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 1700 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
1
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
12
Обзор и тест видеокарты ASUS ROG Strix Radeon RX 5600 XT (ROG-Strix-RX5600XT-O6G-Gaming)
5
Обзор и тест видеокарты ASUS TUF Gaming X3 Radeon RX 5600 XT EVO (TUF 3-RX5600XT-O6G-EVO-Gaming)
14
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX 5700
28
Обзор обновленной линейки блоков питания be quiet! Pure Power 11
37
Тестирование видеокарт, процессоров и игровых компьютеров в игре World War Z
20
Обзор и тестирование видеокарты ASUS ROG Strix GeForce GTX 1650 Super
15
В погоне за производительностью: процессоры – март 2020
33
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – PCI-Express интерфейс
90

Интересные материалы

Битва процессоров: Core i3-9100F VS Ryzen 5 1600 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
9 марта 2020 92
Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
8 марта 2020 21
Выбираем ЦАП с лучшим звуком: кандидаты из Китая
6 марта 2020 197
Ретроклокинг: все топы NVIDIA – PCI-Express интерфейс
10 марта 2020 90
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 Ti VS Radeon RX 5700 XT
4 марта 2020 56
Лучшие видеокарты для игрового компьютера стоимостью до 60 тысяч рублей: март 2020
6 марта 2020 25

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

NVIDIA придумала как распродать все запасы GeForce RTX 2060 перед запуском видеокарт Ampere 3000-й серии
83
Хватит играть и майнить криптовалюту – Nvidia попросила геймеров использовать мощности своих видеокарт для борьбы с коронавирусом
69
Intel выпустит недорогой геймерский процессор за 100 долларов, который равен по производительности легендарному Core i7 7700K
185
Видеокарта Radeon RX 580 (8 Гб) подешевела до 135 долларов – самая низкая цена с начала продаж
21
16-ядерный 10-нм процессор Intel оказался в 2 раза быстрее 32-ядерного AMD Epyc Rome
49
Новые данные о технических характеристиках PlayStation 5 демонстрируют высокую производительность и нереальную цену
34
PC-версия Borderlands 3 приятно удивила показателем «онлайна» в Steam
9
Любителям Ведьмака посвящается: настоящий меч Геральта продается на аукционе за $600
25
GeForce GTX 1080 Ti разогналась по видеочипу до 2569 МГц
8
Видеокарты от NVIDIA, особенно геймерские, могут помочь ученым одолеть COVID-19
38
Японский блогер приготовил себе обед на процессоре AMD
26
Как правильно выбрать видеокарту – экономим 80 долларов, не теряя в производительности под руководством Hardwaretimes
8
NVIDIA GeForce RTX 2060 против AMD Radeon RX 5600 XT – сравнение в играх от Hardware Times
14
Первый скриншот PC-версии Horizon Zero Dawn
12
Билл Гейтс решил покинуть компанию - хорошие времена Microsoft могут закончиться
23
Выбор универсального процессора до 250 долларов – AMD против Intel по версии Hardwaretimes
9
Сочетание Comet Lake-S и LGA 1159 взбудоражило фантазию общественности
3
Игровой процесс дизельпанк-стратегии Iron Harvest записали на видео
2
Топ 5 лучших китайских смартфонов марта стоимостью до $100 по версии gizchina
4
Huawei пообещала завалить внутренний рынок современными 7-нм процессорами – первые 60 миллионов выйдут к 2022 году
6

Популярные статьи

Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: март 2020 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
12
AMD Ryzen 7 2700 против консолей - я купил многоядерный процессор только ради этого
102
ТОП 2 анонимные криптовалютные карты, которые позволят платить криптовалютой в магазинах и снимать её в банкоматах
10
Компьютерные цены прошлого века (2001 год начало) часть 3
25
Новый процессор Intel Core i3 10100 — намного дешевле, но с производительностью на уровне Core i7
12
Антикризисная игровая сборка от магазина Регард
33
Серебряная сборка в формате microATX от магазина Регард
31
Топ 100 лучших игр для тех, кто не смог обновить ПК до начала кризиса
31
CPU-кулеры два в одном - и холод, и дизайн
3
Битва процессоров: Core i5-9400F VS Ryzen 7 1700 в связке с видеокартой Radeon RX 5700
+

Сейчас обсуждают

Mad Deepness
09:19
Вот адекватный чел, без фанатизма)) Я сам сижу на рязани 2600 с памятью 3200, тоже на дешман плате с b450. Думаю с играми следующего поколения соснолей он на изи справится (60-75фпс), а потом можно б...
Intel выпустит недорогой геймерский процессор за 100 долларов, который равен по производительности легендарному Core i7 7700K
Mad Deepness
09:14
У меня райзен 2600 сток. Под амд-шным кулером wraith max. В простое 40С, в играх 50С.
Intel выпустит недорогой геймерский процессор за 100 долларов, который равен по производительности легендарному Core i7 7700K
Vitaly Suprun
09:07
Дата теста эпика.И все из неё проистекающее.
16-ядерный 10-нм процессор Intel оказался в 2 раза быстрее 32-ядерного AMD Epyc Rome
Дима Озеров
09:06
Я в Днс брал rx 590 pulse. 8gb.и цена всего14 500.
NVIDIA GeForce RTX 2060 против AMD Radeon RX 5600 XT – сравнение в играх от Hardware Times
Eldar Khaitov
09:06
Folding Home существовал, когда Пугачева ещё под стол ходила, а Руки Вверх была самая популярная группа. Только тогда искали лекарство от рака, так и не понял, нашли или приоритеты поменялись?
Хватит играть и майнить криптовалюту – Nvidia попросила геймеров использовать мощности своих видеокарт для борьбы с коронавирусом
Slav Gaidamak
09:05
ждем цена)))
Новый процессор Intel Core i3 10100 — намного дешевле, но с производительностью на уровне Core i7
Vitaly Suprun
09:05
Но хоть немного анализа новость должна предполагать. Посмотреть на дату теста, официальные характеристики и характеристики в тесте, другие тесты. Не хватает?
16-ядерный 10-нм процессор Intel оказался в 2 раза быстрее 32-ядерного AMD Epyc Rome
Mixxxer2083
09:04
Интересно, если в консолях собираются внедрять граф.ядра RDNA2, то почему процессорная часть не ZEN3? Тогда вроде и со сроками анонса все становится понятно...
Дебют процессоров AMD с архитектурой Zen 3 может состояться в октябре
d3ma
09:04
Чувак он с 8 лет играет в бладборн с 2003 года 😆
AMD Ryzen 7 2700 против консолей - я купил многоядерный процессор только ради этого
Vitaly Suprun
09:03
См. Дату теста и дату релиза этого процессора.
16-ядерный 10-нм процессор Intel оказался в 2 раза быстрее 32-ядерного AMD Epyc Rome
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем