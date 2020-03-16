Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - бот на радиоуправлении, портативная фотостудия, фитнес-трекер и многое другое
Планшет для черчения
Хороший планшет, подойдет для работы как дома, так и в офисе. Используется для черчения, рисования и т.п. Планшет оснащен яркими светодиодами, которые подсвечивают бумагу, делая ткань полностью прозрачной.
Цена: US $6.29 - 18.89
Портативный lightbox
Портативная фотостудия со складной конструкцией. Она даст возможность получить удивительные фотографии студийного качества. Фотостудия достаточно популярна среди пользователей, а благодаря складной конструкции удобная при транспортировке.
рекламаЦена: US $10.92
Беспроводной дверной звонок
Хороший дверной звонок, который использует технологию беспроводной связи. Вам не нужно долбить стены и протягивать провода. Данный звонок работают на расстоянии 150 метров, не боится воды и пыли. Рабочая температура: от -10 до +50 градусов по Цельсию. Звонок Звонок имеет 32 встроенные мелодии и 4 уровня громкости.
Цена: US $4.59 - 17.94
Бот на радиоуправлении
Интересный бот на радиоуправлении, состоящий из 408 блоков, который напоминает героя из мультфильма Валл-И. Бот обладает множеством движущихся частей. Управление простое и понятное. Размер: 14x15x21.5 см. Подойдет для оригинального подарка.
рекламаЦена: US $28.87
Держатель для кабелей
Популярный органайзер для проводов, который поможет быстро навести порядок на рабочем столе, также подходит для автомобиля. Держатель легко устанавливается и занимает минимум места. Количество заказов более 18 000.
Цена: US $2.68 - 4.98
AWEI TWS Bluetooth V5.0
Беспроводные наушники с круглыми чашечками и внутриканальным креплением. Уровень защиты PX4, наушники не боятся пота пота и мелких капель дождя. Благодаря уникальной конструкции они идеально сидят в ушной раковине. В них удобно заниматься спортом.
В данной модели используется Bluetooth модуль версии 5.0. Управление сенсорное. Чтобы включить трек или ответит на звонок вам достаточно прикоснуться пальцем к наушнику. Емкости аккумулятора в каждом наушники достаточно для работы в течении 4 часов. Заряда кейса хватает для подзарядки наушников в течении 4-5 раз.
Цена: US $18.04 - 21.41
Фитнес-трекер Xiaomi Mi Smart Band 4
Популярная новинка от компании Xiaomi - фитнес-трекер с ярким AMOLED дисплеем под защитой закаленного стекла. Фитнес-трекер будет следить за вашей активностью в течение дня,
отслеживать фазы сна, сердечный ритм и показывать уведомления на экране вашего смартфона. Вы также сможете управлять музыкой, отклонять вызовы, получать уведомления из социальных сетей
и многое другое. Для людей, которые любят активный образ жизни, предусмотрено несколько спортивных режимов.
Цена: US $25.95 - 71.24
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