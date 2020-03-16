Хороший планшет, подойдет для работы как дома, так и в офисе. Используется для черчения, рисования и т.п. Планшет оснащен яркими светодиодами, которые подсвечивают бумагу, делая ткань полностью прозрачной.



Цена: US $6.29 - 18.89

Портативная фотостудия со складной конструкцией. Она даст возможность получить удивительные фотографии студийного качества. Фотостудия достаточно популярна среди пользователей, а благодаря складной конструкции удобная при транспортировке.

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Цена: US $10.92

Хороший дверной звонок, который использует технологию беспроводной связи. Вам не нужно долбить стены и протягивать провода. Данный звонок работают на расстоянии 150 метров, не боится воды и пыли. Рабочая температура: от -10 до +50 градусов по Цельсию. Звонок Звонок имеет 32 встроенные мелодии и 4 уровня громкости.



Цена: US $4.59 - 17.94

Интересный бот на радиоуправлении, состоящий из 408 блоков, который напоминает героя из мультфильма Валл-И. Бот обладает множеством движущихся частей. Управление простое и понятное. Размер: 14x15x21.5 см. Подойдет для оригинального подарка.







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Цена: US $28.87

Популярный органайзер для проводов, который поможет быстро навести порядок на рабочем столе, также подходит для автомобиля. Держатель легко устанавливается и занимает минимум места. Количество заказов более 18 000.

Цена: US $2.68 - 4.98

Беспроводные наушники с круглыми чашечками и внутриканальным креплением. Уровень защиты PX4, наушники не боятся пота пота и мелких капель дождя. Благодаря уникальной конструкции они идеально сидят в ушной раковине. В них удобно заниматься спортом.

В данной модели используется Bluetooth модуль версии 5.0. Управление сенсорное. Чтобы включить трек или ответит на звонок вам достаточно прикоснуться пальцем к наушнику. Емкости аккумулятора в каждом наушники достаточно для работы в течении 4 часов. Заряда кейса хватает для подзарядки наушников в течении 4-5 раз.





Цена: US $18.04 - 21.41

Популярная новинка от компании Xiaomi - фитнес-трекер с ярким AMOLED дисплеем под защитой закаленного стекла. Фитнес-трекер будет следить за вашей активностью в течение дня,

отслеживать фазы сна, сердечный ритм и показывать уведомления на экране вашего смартфона. Вы также сможете управлять музыкой, отклонять вызовы, получать уведомления из социальных сетей

и многое другое. Для людей, которые любят активный образ жизни, предусмотрено несколько спортивных режимов.

Цена: US $25.95 - 71.24





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