Равномерно рассеивать широкий световой поток и получать прекрасную освещенность вам помогут биксеноновые линзы. Благодаря великолепному дизайну, компактным размерам и доступной цене они подойдут для установки в разные марки автомобилей. Также такие линзы широко применяются для тюнинга авто.

Цена: US $40.19 - 55.60 / набор

Оригинальное устройство, которое работает как передатчик, антенный усилитель и приемник. В комплект входит сам усилитель и и 5-ти метровая GPS антенна. Устройство может не только прокладывать маршрут, определять координаты, отслеживать ваше перемещение, но и усиливает мобильный сигнал.





Цена: US $11.68

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Полотенце из микрофибры весит в разы меньше обычного полотенца, сохнет буквально за 10-15 минут. Данное полотенце отлично подойдет для уборки авто. Оно имеет мягкий ворс, который быстро отмывает различные загрязнения и не оставляет царапины.

Цена: US $4.10

Полезное устройство для каждого автомобилиста - генератор озона. Питается от бортовой сети авто. Данное устройство быстро и эффективно очистит салон автомобиля от грибков и вредоносных бактерий, с легкостью устранит сильный запах. Рекомендуется применять раз в месяц.









Цена: US $14.19 - 14.45

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Данное устройство будет полезно тем, кто любит замерять время разгона автомобиля. На странице продавца вы найдете две вариации спидометров. Первый питается от прикуривателя авто и подключается через microUSB. Второй считывает всю необходимую информацию с шины авто и питается также от нее. На данный момент на устройство действует хорошая скидка.

Цена: US $15.75 - 19.19

Интересная находка - рулевые кнопки управления, которые будут полезны каждому автомобилисту. Данные кнопки более удобные и выглядят намного лучше стандартных кнопок с простым креплением. Кнопки имеют компактный размер и подойдут практически к любому рулю. В комплекте идет 10 кнопок с приятной подсветкой.





Цена: US $14.76

Данный набор отлично подходит для быстрой замены тормозной жидкости. Как правило обычно требуется помощник во время замены тормозной жидкости, но с эти прибором вы сможете справиться самостоятельно. Появился прибор не так давно, но уже успел завоевать немалую популярность среди пользователей.

Цена: US $16.58





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