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Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - игровая беспроводная мышь, смарт часы Lemfo LEM11, Xiaomi mi Band 4 и многое другое

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Игровая беспроводная мышь 

Игровая компьютерная мышь с потрясающим дизайном, который по достоинству оценят геймеры. Есть возможность дополнительной настройки dpi. Размер: 125*78*35 мм. Благодаря эргономичному корпусу она отлично лежит в руке. Оснащена качественной подсветкой RGB, которая красочно подсвечивает корпус мыши.  Цена: US $10.46

Xiaomi mi Band 4

Популярная новинка от компании Xiaomi c ярким AMOLED дисплеем. Фитнес-браслет отслеживает вашу физическую активность в течение дня, следит за фазами сна, подсчитывает пульс. Вы сможете управлять музыкой, получать уведомления из социальных сетей. В фитнес-браслете вы сможете плавать и погружаться на небольшую глубину. Цена: US $28.02 - 86.24

Компьютерная мышь X7 iMice

   Бюджетная компьютерная мышь с 7 кнопками и красочной подсветкой. Благодаря эргономичному корпусу она идеально лежит в руке, что особо радует - под каждый палец есть отдельная ниша. DPI можно регулировать 5500-2400-3200-1600. Мышь популярна среди пользователей, имеет высокий рейтинг и массу положительных отзывов. 

Цена: US $6.35 - 9.26

Ультразвуковой увлажнитель

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Хороший ульразвуковой увлажнитель воздуха емкостью 400 мл. Благодаря прозрачному резервуару вы сможете наблюдать за уровнем воды. Увлажнитель имеет семь режимов свечения, чтобы изменить режим свечения, необходимо удерживать кнопки питания 3 секунды. Данная модель увлажнителя подходит для помещений до 25 квадратов. 

Цена: US $10.19

 Портативная акустика 

Интересная портативная акустика с необычным экраном и качественным звучанием. Корпус напоминает старый телевизор. Смотрится очень оригинально. Соединяется с телефоном, планшетом, компьютером посредством Bluetooth. Divoom Tivoo имеет множество интересных функций, на экран выводятся различные уведомления из социальных сетей, обычные смс-сообщения, напоминания о предстоящих важных событиях, есть функция будильник, часы и многое другое. 

 Цена: US $71.91      

Vention HDMI кабель

Качественный кабель от Vention за относительно небольшие деньги, который служит для передачи 4K, 60FPS. Получил немалую популярность среди пользователей и имеет высокий рейтинг. Количество заказов более 4 000, рейтинг 4,9 из 5. 

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Цена: US $3.26 - 47.99

Смарт часы Lemfo LEM11

Новинка Lemfo Lem11 с 3 Гб встроенной 32 Гб оперативной памяти. Часы можно использовать как обычный телефон, для этого предусмотрен слот sim-карты. В комплект поставки дополнительно входит повербанк  на 1200 мАч, который увеличивает автономность работы во время видео звонков. Работают смарт часы на Android 7.1.


Цена: US $79.99 - 104.75


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