Интересные находки с Aliexpress, на которые стоит обратить внимание - игровая беспроводная мышь, смарт часы Lemfo LEM11, Xiaomi mi Band 4 и многое другое
Игровая беспроводная мышь
Игровая компьютерная мышь с потрясающим дизайном, который по достоинству оценят геймеры. Есть возможность дополнительной настройки dpi. Размер: 125*78*35 мм. Благодаря эргономичному корпусу она отлично лежит в руке. Оснащена качественной подсветкой RGB, которая красочно подсвечивает корпус мыши. Цена: US $10.46
Xiaomi mi Band 4
Популярная новинка от компании Xiaomi c ярким AMOLED дисплеем. Фитнес-браслет отслеживает вашу физическую активность в течение дня, следит за фазами сна, подсчитывает пульс. Вы сможете управлять музыкой, получать уведомления из социальных сетей. В фитнес-браслете вы сможете плавать и погружаться на небольшую глубину. Цена: US $28.02 - 86.24
Компьютерная мышь X7 iMice
Бюджетная компьютерная мышь с 7 кнопками и красочной подсветкой. Благодаря эргономичному корпусу она идеально лежит в руке, что особо радует - под каждый палец есть отдельная ниша. DPI можно регулировать 5500-2400-3200-1600. Мышь популярна среди пользователей, имеет высокий рейтинг и массу положительных отзывов.
Цена: US $6.35 - 9.26
Ультразвуковой увлажнитель
рекламаХороший ульразвуковой увлажнитель воздуха емкостью 400 мл. Благодаря прозрачному резервуару вы сможете наблюдать за уровнем воды. Увлажнитель имеет семь режимов свечения, чтобы изменить режим свечения, необходимо удерживать кнопки питания 3 секунды. Данная модель увлажнителя подходит для помещений до 25 квадратов.
Цена: US $10.19
Портативная акустика
Интересная портативная акустика с необычным экраном и качественным звучанием. Корпус напоминает старый телевизор. Смотрится очень оригинально. Соединяется с телефоном, планшетом, компьютером посредством Bluetooth. Divoom Tivoo имеет множество интересных функций, на экран выводятся различные уведомления из социальных сетей, обычные смс-сообщения, напоминания о предстоящих важных событиях, есть функция будильник, часы и многое другое.
Цена: US $71.91
Vention HDMI кабель
Качественный кабель от Vention за относительно небольшие деньги, который служит для передачи 4K, 60FPS. Получил немалую популярность среди пользователей и имеет высокий рейтинг. Количество заказов более 4 000, рейтинг 4,9 из 5.
рекламаЦена: US $3.26 - 47.99
Смарт часы Lemfo LEM11
Новинка Lemfo Lem11 с 3 Гб встроенной 32 Гб оперативной памяти. Часы можно использовать как обычный телефон, для этого предусмотрен слот sim-карты. В комплект поставки дополнительно входит повербанк на 1200 мАч, который увеличивает автономность работы во время видео звонков. Работают смарт часы на Android 7.1.
Цена: US $79.99 - 104.75
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