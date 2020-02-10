Игровая компьютерная мышь с потрясающим дизайном, который по достоинству оценят геймеры. Есть возможность дополнительной настройки dpi. Размер: 125*78*35 мм. Благодаря эргономичному корпусу она отлично лежит в руке. Оснащена качественной подсветкой RGB, которая красочно подсвечивает корпус мыши. Цена: US $10.46

Популярная новинка от компании Xiaomi c ярким AMOLED дисплеем. Фитнес-браслет отслеживает вашу физическую активность в течение дня, следит за фазами сна, подсчитывает пульс. Вы сможете управлять музыкой, получать уведомления из социальных сетей. В фитнес-браслете вы сможете плавать и погружаться на небольшую глубину. Цена: US $28.02 - 86.24

Бюджетная компьютерная мышь с 7 кнопками и красочной подсветкой. Благодаря эргономичному корпусу она идеально лежит в руке, что особо радует - под каждый палец есть отдельная ниша. DPI можно регулировать 5500-2400-3200-1600. Мышь популярна среди пользователей, имеет высокий рейтинг и массу положительных отзывов.

Цена: US $6.35 - 9.26

реклама

Хороший ульразвуковой увлажнитель воздуха емкостью 400 мл. Благодаря прозрачному резервуару вы сможете наблюдать за уровнем воды. Увлажнитель имеет семь режимов свечения, чтобы изменить режим свечения, необходимо удерживать кнопки питания 3 секунды. Данная модель увлажнителя подходит для помещений до 25 квадратов.

Цена: US $10.19

Интересная портативная акустика с необычным экраном и качественным звучанием. Корпус напоминает старый телевизор. Смотрится очень оригинально. Соединяется с телефоном, планшетом, компьютером посредством Bluetooth. Divoom Tivoo имеет множество интересных функций, на экран выводятся различные уведомления из социальных сетей, обычные смс-сообщения, напоминания о предстоящих важных событиях, есть функция будильник, часы и многое другое.

Цена: US $71.91

Качественный кабель от Vention за относительно небольшие деньги, который служит для передачи 4K, 60FPS. Получил немалую популярность среди пользователей и имеет высокий рейтинг. Количество заказов более 4 000, рейтинг 4,9 из 5.

реклама

Цена: US $3.26 - 47.99

Новинка Lemfo Lem11 с 3 Гб встроенной 32 Гб оперативной памяти. Часы можно использовать как обычный телефон, для этого предусмотрен слот sim-карты. В комплект поставки дополнительно входит повербанк на 1200 мАч, который увеличивает автономность работы во время видео звонков. Работают смарт часы на Android 7.1.







Цена: US $79.99 - 104.75





Друзья, не забываем подписываться на телеграм канал, где вы сможете найти много новых и интересных товаров!



