Первые компьютеры Copilot+ PC с поддержкой Auto SR будут выпущены 18 июня и будут основаны на новейшем процессоре Snapdragon X Elite.

Корпорация Microsoft представила новую функцию ИИ-масштабирования для своих компьютеров Copilot+ PC. Эта функция, получившая название Auto SR (Automatic Super Resolution), обещает невероятное качество изображения и улучшенную производительность.

Auto SR представляет собой новый подход к улучшению качества изображения в компьютерных играх. В отличие от других технологий, таких как DLSS, FSR или XeSS, которые требуют интеграции в конвейер рендеринга игр, Auto SR работает на уровне операционной системы и не нуждается в специальной настройке. Это означает, что функция доступна в любой игре, не требуя от разработчиков дополнительных усилий по внедрению.

Ключ к успеху Auto SR лежит в использовании нейропроцессорного устройства (NPU), которое применяет обученную на игровом контенте большую модель искусственного интеллекта к изображению, выводимому на экран. Этот процесс позволяет снизить разрешение рендеринга, тем самым разгружая графический процессор (GPU) и повышая количество кадров в секунду (FPS). В результате пользователи получают более плавную и отзывчивую игровую графику без потери качества изображения.

Microsoft пообещала тщательно тестировать работу игр с Auto SR. Технология будет автоматически активироваться только в тех играх, где она не повлияет на производительность или игровой процесс.

На первом этапе Auto SR будет автоматически включаться в 11 популярных играх, включая Borderlands 3, Control, Dark Souls III, God of War, Kingdom Come: Deliverance, Resident Evil 2, Resident Evil 3 и The Witcher 3. Для остальных игр пользователи смогут вручную активировать функцию, если они хотят воспользоваться преимуществами ИИ-масштабирования.

