Цена: US $66.25 / 4 958 ₽

Высокочастотная катушка Тесла - это устройство, образующее электрическую дугу, температура которой достигает 1700 °C. К слову, этого достаточно, чтобы расплавить железо. Несмотря на высокую мощность (200 Вт), устройство способно работать в течение длительного времени без перерывов. Во многом этому способствует активное охлаждение, которого зачастую нет на китайский катушках Теслы.

Цена: US $49.60 / 3 712 ₽

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Необычное приспособление представляет собой бюджетную замену лодочному мотору. Помимо самой насадки с винтом, понадобится также шуруповерт (желательно помощнее) и комплект запасных аккумуляторов. По задумке китайских инженеров, регулировать скорость можно с помощью соответствующей регулировки на самом шуруповерте. Там же можно включать "реверс" для движения в обратном направлении.

Цена: US $21.70 / 1 624 ₽

Когда функционала обычного строительного пузырькового уровня становится недостаточно, на помощь приходит лазерный уровень. Девайс от Xiaomi не самый бюджетный на Алиэкспрессе, однако наиболее технически продвинутый. Устройство оснащено сразу 3 экранами, что позволяет увидеть нужные значения с любого угла. Погрешность измерений находится в пределах ± 0,5°. Размеры устройства (без кронштейна) вполне карманные: 120 x 20 x 35 мм.

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Цена: от US $26.52 / 1 984 ₽

Стильный CD-проигрыватель, который можно поставить на полке, либо смонтировать на стене. Нужные для этого крепления предусмотрены на тыльной стороне корпуса плеера. Габариты устройства: 189 x 189 x 38 мм, внутри поместилась пара 45 мм динамиков. Кроме непосредственно дисков, плеер умеет читать треки с USB-флешки, а также воспроизводить музыку по Bluetooth. На выбор белый и черный цвета корпуса.

Цена: от US $22.68 / 1 984 ₽

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Найти место для установки подобной камеры крайне просто - подойдет любой светильник с цоколем E27. Тянуть сетевой кабель не нужно - камера транслирует изображение по WiFi. Также она записывает видео на карточку памяти (поддерживаются Micro SD объемом до 128 Гб включительно). Кстати, ночной режим здесь действительно рабочий, а не для "для галочки" - диоды инфракрасной подсветки делают картинку в темноте достаточно четкой, чтобы различить объекты в радиусе нескольких метров.

Цена: US $69.18 / 5 177 ₽

Этот дверной замок создан для того, чтобы не было необходимости постоянно носить с собой ключи. Открыть замок можно при помощи датчика отпечатка пальца. Альтернативный способ - разблокировка паролем, который можно набрать на сенсорной панели. Еще один вариант - открыть дверь в мобильном приложении. Замок работает от 4 AA-батареек и заблаговременно предупреждает о низком уровне заряда. Если всё же батарейки полностью сядут, то открыть замок можно комплектным ключом.

Цена: от US $13.00 / 972.95 ₽

Этот гаджет способен автоматизировать нажатия на сенсорный экран смартфона или планшета, что может быть полезно в некоторых мобильных играх. Устройство позволяет настраивать частоту нажатий: от 20 кликов в секунду до 3 кликов в минуту. Чтобы приспособления лучше держались на экране, в качестве опции предлагается вариант со специальными клипсами, которые крепятся на смартфон.

Цена: от US $76.53 / 5 727 ₽

Одна из самых популярных бюджетных моделей мойщиков окон на Алиэкспрессе, однако комплектация у него богатая. В коробке с ним можно найти большое количество сменных тряпок, прочный трос с креплением (для страховки), и даже флакончик моющего средства. Инструкция на английском и на русском языках. В пульт требуются две батарейки ААА, и вот они уже в комплекте не идут, к сожалению. Робот прост в управлении, сам хорошо справляется и идёт по своей траектории, также можно задать путь вручную с пульта.

Цена: $143.20 / 10 717 ₽

Фотоаппарат Instax SQ6 от японского бренда Fujifilm печатает фотографии на специальных карточках от этой же компании. Размер самих фотографий можно выбрать: 86 x 54 мм либо 87 x 72 мм. В отличие от предшествующих моделей, SQ6 позволяет вручную настраивать экспозицию и отключать / включать вспышку. Возле объектива находится небольшое зеркало, чтобы было удобнее делать селфи.

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