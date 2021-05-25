Chia крепчает на фоне падения рынка криптовалюты – объём превысил 10 млн ТБ
За сутки все основные криптовалюты немного отыграли в цене после очередного резкого падения из-за изменений на китайском рынке. Например, Bitcoin за 24 часа подорожал почти на 7%, Ethereum – на 18%, Ethereum Classic – на 50%, а Binance Coin – на 23,5%. Тем не менее даже после роста цены не идут ни в какое сравнение со значениями даже недельной давности, не говоря уже об апрельских.
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Несмотря на общее падение рынка криптовалют, блокчейн-платформа Chia Network продолжает крепчать. Очередной скачок цены был зафиксирован после того, как часть инвесторов во главе с Richmond Global Ventures и Andreessen Horowitz вложили в неё 61 млн долларов. Сейчас оценочная стоимость стартапа из Сан-Франциско составляет 500 млн долларов.
Создатели Chia отмечают, что они планируют сделать использование цифровых валют более простым в сравнении с использованием наличных. Привлечённый 61 млн долларов от инвесторов должен поспособствовать достижению этой цели. Chia намерена стать надёжной платёжной системой, которой будут пользоваться банки, правительства и различные организации.
Компания имеет цель до конца нынешнего года выйти на фондовую биржу. При этом представители Chia Network не исключают возможность слияния. По словам президента, это [выход на биржу] даст шанс показать надёжность и обозначит нормативную среду.
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Аналитики отмечают, что новая криптовалюта представляет собой то, как бы мог выглядеть Bitcoin, если бы он поддавался аудиту, а при его создании использовались все наработки и знания, полученные в течение последней дюжины лет. Для добычи Chia необходимы накопители, поскольку новая криптовалюта применяет модель Proof of Space and Time («Доказательство пространства и времени»), а не Proof of Work («Доказательство работы»), как большинство других.
Объём Chia в мировом масштабе уже превышает 10 ЭБ (10 млн ТБ) на накопителях. Только за неделю объём вырос на 4 ЭБ (66,67%). Рост с начала текущего месяца, когда стартовали торги, составляет 400%. Это свидетельствует о том, что криптовалюта пользуется доверием у людей.
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