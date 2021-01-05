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Новогодняя распродажа 2021 – пожизненная лицензия на Windows 10 за 14 долларов

Две лицензии на ОС Windows 10 Professional обойдутся приблизительно в 25 долларов.
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Магазин ключей для программного обеспечения BOBKeys запускает первую в 2021 году распродажу лицензий на программное обеспечение компании Microsoft. По акции можно приобрести ключи для операционной системы Windows 10 Pro или Home, а также на комплекты программ MS Office.

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BOBKeys предлагает прекрасную возможность перейти на использование лицензионного софта. В частности, операционной системы Windows 10, которая после прекращения поддержки Windows 7 в начале прошлого года стала самой популярной в мире ОС.

Ассортимент BOBKeys

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Помимо лицензий на программное обеспечение Microsoft в магазине BOBKeys можно по скидке приобрести ключи для популярных игр. В списке самых продаваемых значатся PUBG стоимостью 30 долларов, FIFIA за 56 долларов, Halo The Master Chief Collection за 22 доллара, Anno History Collection стоимостью около 36 долларов, а также Warhammer 40 000: Mechanicus Omnissiah Collection и Devil May Cry 5 по цене порядка 22 долларов.

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Все игры разделены для удобства на несколько категорий (по магазинам). С любой страницы сайта можно быстрой перейти к списку игр в Steam, Uplay, Origin. Также есть отдельный разделы с подарочными сертификатами и выгодными предложениями для владельцев Sony PlayStation. Приобрести игру для консоли здесь нельзя, зато можно выгодно пополнить кошелёк в PlayStation Store.

Сайт магазина BOBKeys неполностью русифицирован, поэтому можно оставаться на английской версии. Если перейти на русский язык, цены на продукты сразу будут отображаться в рублях. Из прочих валют отметим евро, доллары США, канадские доллары, австралийские доллары, японские иены, фунты стерлингов и польские злотые.

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Любителей общаться с техподдержкой по поводу и без порадует наличие на сайте живого чата. Для активации нужно лишь кликнуть на пиктограмму We Are Here! в правом нижнем углу. Поддержка отвечает практически моментально, но всё же оперативность зависит от времени суток, как и скорость доставки ключа после оплаты. Но об этом мы поговорим немного позже. Живой чат намного упрощает процесс коммуникации с техподдержкой, поскольку теперь не нужно писать на почту и ждать часами ответа, как в некоторых других интернет-магазинах.

Лучшие предложения новогодней распродажи в магазине BOBKeys

Теперь перейдём к списку самых интересных скидок в интернет-магазине BOBKeys. Чтобы сэкономить на покупке ключа, при оформлении заказа в корзине нужно ввести промокод OC25. Он позволяет снизить стоимость на четверть. Далее рассмотрим пять лучших предложений.

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Первое – лицензия на операционную систему Windows 10 Professional. С учётом скидки ключ обойдётся в 14,63 доллара или 1117 рублей. За два ключа нужно отдать примерно 25 долларов или 1870 рублей, если покупать их комплектом, а не раздельно.

Для тех, кому не нужны многие дополнительные функции профессионального издания, рекомендована версия Windows 10 Home. Оно стоит примерно 14 долларов или 1065 рублей с учётом скидки в размере 25% с промокодом OC25. Заметим, что в случае с каждой операционной системой речь идёт об OEM-лицензии. Её можно установить только один раз, а при замене ПК придётся приобретать новый ключ. При этом лицензия не является именной, т.е. компьютер можно будет подарить кому-то вместе с установленной ОС.

Распродажа не ограничена ключами на операционную систему Windows 10. В интернет-магазине можно приобрести комплект программ Microsoft Office 2019 Professional Plus приблизительно за 50 долларов или 3700 рублей с учётом скидки.

Пакет предлагает всё самое важное программное обеспечение Microsoft, включая Word, Excel и PowerPoint. Заметим, что речь идёт не о подписке, а о единоразовой покупке без необходимости платить дополнительно в будущем.

Наконец, последнее предложение – пакет Microsoft Office 2019 Home & Business. Здесь также собрано всё основное программное обеспечение, необходимое для работы. Стоимость составляет чуть более 44 долларов или 3270 рублей со скидкой. Все точные цены и ссылки на интернет-магазин собраны в таблице ниже.
Ключ
Цена
Промокод
Цена по акции
1
$19.5
OC25
$14.63
2
$18.72
OC25
$14.04
3
$33.75
OC25
$25.31
4
$59.05
OC25
$44.29
5
$66.84
OC25
$50.13


Регистрация

Прежде чем переходить к покупке, стоит позаботиться о создании личного аккаунта в интернет-магазине. Своя учётная запись существенно упростит работу с сайтом в будущем. Регистрационная форма простая: вводим правильную электронную почту, придумываем пароль и ставим/убираем галочки, где нужно.

После создания аккаунта на почту будет отправлено письмо. Учётную запись подтверждать не нужно, поэтому даже открывать письмо необязательно. Правда, иногда интернет-магазин присылает промокоды на дополнительные скидки, но использовать их вместе с нашим OC25, к сожалению, нельзя.

Оплата

Процесс оплаты занимает чуть больше времени, чем регистрация учётной записи на сайте. Рассматривать данную процедуру будем на примере OEM-лицензии на операционную систему Windows 10 Home.

Домашнее издание можно приобрести примерно за 1425 рублей. С промокодом OC25 цена лицензии падает приблизительно до 1070 рублей. В корзине нажимаем «Отправить заказ», и нас сразу же перекидывает на страницу выбора платёжной системы.

PayPal позволяет оплатить покупку в магазине BOBKeys без комиссии. При выборе QIWI, Mint, LiqPay или FasterPay придётся дополнительно оплатить комиссию в размере от 40 рублей до 130 рублей в зависимости от выбранного сервиса.

В начале статьи мы писали, что в зависимости от времени суток может отличать «скорость реакции» техподдержки в живом чате. Тоже самое касается и оперативности отправки ключа. Обычно письмо с лицензией приходит спустя несколько минут после оплаты.

Ключ будет отправлен на указанный во время регистрации адрес электронной почты, поэтому вводить e-mail нужно без ошибок. Почитать о процедуре возврата средств можно в разделе Returns & Refunds. При желании во время добавления товара в корзину вам будет предложено войти через Google или Facebook. В таком случае стоит перейти в настройки и убедиться в правильности e-mail.

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