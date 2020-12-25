CyberPunk 2077 стал самой красивой игрой года по версии Digital Foundry
Эксперты Digital Foundry назвали самые красивые игры, выпущенные в течение нынешнего года. В их перечне не нашлось места ремейку Final Fantasy VII, очередной части шутера Call of Duty, а также Ghost of Tsushima, DOOM 64, Dreams и Teardown. Хотя один проект можно было взять, чтобы сделать топ-10. А так мы имеем топ-9 самых красивых игр нынешнего года.
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Начнём с низа рейтинга. На девятом месте расположилась игра Minecraft RTX, а строчкой выше – Ori and the Will of the Wisps. Линейка DOOM всё же представлена здесь. Так, седьмую позицию отдали DOOM Eternal, а строчкой выше оказался Demon’s Souls Remake. Пятёрку открывает продолжение The Last of US. Четвёртое место заняла игра для VR под названием Half-Life Alyx.
На первое место отправили многострадальный CyberPunk 2077 студии CD Projekt RED. Если быть точнее, то в топ попала только версия для персональных компьютеров, т.к. вариант для игровых консолей ещё нуждается в обновлении.
По словам экспертов, CyberPunk 2077 занял своё место благодаря всеохватывающему использованию технологии трассировки лучей. Новая разработка применяется для отражения и теней, и освещения. По этой же причине высокое место заняла новая часть Spider-Man. История и Майлзе Моралесе расположилась на второй строчке. Тройку замкнул Microsoft Flight Simulator.
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