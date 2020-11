Начислено вознаграждение Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение

К 11 ноября не только AliExpress готовит массу акционных предложений. Магазин ключей для программного обеспечения KeysOff предлагает прекрасную возможность перейти на лицензионный софт всем, кто ещё использует пиратское ПО.

реклама

«День холостяка», «Чёрная пятница» или просто 11.11 – называть распродажу можете по-разному. Но в любом случае вы получаете шанс сэкономить до 55% на лицензии для программного обеспечения от Microsoft и антивирусов, а также бесплатный ключ на операционную систему Windows 10 (Professional или Home). Но обо всём по порядку.

Обзор ассортимента интернет-магазина KeysOff

Сайт магазина может порадовать светлыми цветами, но не факт, что вы будете обращать на это внимание. Создатели решили не тянуть кота за хвост и сходу предлагают на блок с рекламным объявлениями. На момент написания материала здесь есть Marvel Avengers, Pro Evolution Soccer 2021, Hades и DIRT 5. Если перевести взгляд чуть повыше, видим несколько категорий программного обеспечения:

Игры на ПК;

Игры в Steam;

Игры в Origin;

Игры в Uplay;

Battle Net;

Epic Games.

реклама

Ещё выше есть строка поиска. С её помощью можно отыскать ключи на то программное обеспечение, которое нельзя найти в перечисленных выше категориях. Именно о таком мы поговорим чуть позже, поэтому искать вам ничего не придётся – все ссылки будут для удобства собраны в таблицах.



Передвигаемся ниже и встречаем ещё больше видеоигр. Например, за 70 долларов можно приобрести ключ для Far Cry 6 или на Yakuza: Like a Dragon. На 20 долларов дешевле стоит Horizon Zero Dawn – Complete Edition для персональных компьютеров на Windows. По 70 долларов стоят ключи для Call of Duty Black Ops 4, Star Wars Jedi – Fallen Order и Anno 1800. Другими словами, геймер сможет найти чем себя порадовать.

реклама

Но мы не об этом сейчас. Больше информации о самом сайте, о доставке и прочем можно найти внизу домашней страницы. Там же есть возможность ввести адрес электронной почты, дабы подписаться на рассылку новостей об акциях и специальных предложениях в интернет-магазине KeysOff. А теперь расскажем о том, как можно бесплатно получить лицензию на операционную систему компании Microsoft.

Получить бесплатно Windows 10 Professional и Home

реклама

Обзавестись ключом на домашнее и/или профессиональное издание Windows 10 можно несколькими способами. Точнее, способ только один – купить акционный товар. Но таких продуктов на распродаже к 11 ноября предлагается несколько.

Первый – пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 2019 Professional Plus. Стоит он примерно 36 долларов. На 10 долларов дешевле обойдётся издание 2016 года. Примерно 19 долларов придётся выложить за подписку на год на антивирус Avast Internet Security. В каждом из трёх предложений в подарок предусмотрена лицензия на Windows 10 Professional.

Точно так же получить можно и ключ на операционную систему Windows 10 Home. Стоимость комплекта с Microsoft Office 2016 Professional Plus и Avast Internet Security почти не отличается, а вот за Microsoft Office 2019 Professional Plus придётся отдать примерно на 3 доллара меньше.

Все предложения собраны в таблице ниже. Приобрести ключ на программное обеспечение вместе с лицензией на Windows 10 Pro/Home можно нажав на «Купить». Никаких дополнительных промокодов вводить не нужно.

# Продукт Цена Заказать 1 Microsoft Office 2019 Professional Plus (Windows 10 Professional в подарок) $35.56 Купить 2 Microsoft Office 2016 Professional Plus (Windows 10 Professional в подарок) $25.61 Купить 3 Avast Internet Security, 1 год (Windows 10 Professional в подарок) 18.63 Купить 4 Microsoft Office 2019 Professional Plus (Windows 10 Home в подарок) $32.25 Купить 5 Microsoft Office 2016 Professional Plus (Windows 10 Home в подарок) $25.31 Купить 6 Avast Internet Security, 1 год (Windows 10 Home в подарок) $18.43 Купить





Скидки до 55% в интернет-магазине KeysOff

А вот где нужно применять купоны, так это в следующих акционных предложениях. 45% можно сэкономить при заказе ключей на Windows 10 Home и Professional. Лицензия на домашнее издание обойдётся почти в 9 долларов.

Чуть дешевле стоит ключ на Windows 10 Professional. Но выгоднее будет приобрести две лицензии на Windows 10 Pro. Такое удовольствие будет стоить около 13 долларов, т.е. примерно 6,5 доллара за штуку. Чтобы получить скидку в размере 45%, нужно использовать промокод SINLE45. Ссылки собраны в таблице ниже.

# Продукт Промокод Цена по акции Заказать 1 Microsoft Windows 10 Professional SINLE45 $8.34 Купить 2 Microsoft Windows 10 Home SINLE45 $8.97 Купить 3 Microsoft Windows 10 Professional (2 ПК) SINLE45 $12.90 Купить





Второй блок скидок связан с промокодом SINLE55. Как вы могли догадаться, он позволяет снизить цену ключей для программного обеспечения на 55%. Например, подписка на 1 год на Microsoft Office 365 Professional Plus обойдётся менее чем в 16 долларов, а в паре с лицензией на Windows 10 Professional – примерно в 21 доллар. Ещё около доллара нужно доплатить за Windows 10 Home вместо версии Pro.

Для владельцев персональных компьютеров Apple на операционной системе macOS предлагается возможность приобрести за 44 доллара пакет Microsoft Office 2016 Home and Business. Или за 52 доллара – издание 2019 года. На этом примере мы рассмотрим процесс покупки ключа.

# Продукт Промокод Цена по акции Заказать 1 Microsoft Office 365 Professioanl Plus (1 год) SINLE55 $15.57 Купить 2 Microsoft Office 365 Professioanl Plus (1 год) + Windows 10 Professional SINLE55 $21.11 Купить 3 Microsoft Office 365 Professioanl Plus (1 год) + Windows 10 Home SINLE55 $21.75 Купить 4 Microsoft Office 2016 Home and Business (macOS) SINLE55 $43.55 Купить 5 Microsoft Office 2019 Home and Business (macOS) SINLE55 $51.51 Купить





Оплата и регистрация

Открываем на сайте позицию Microsoft Office 2019 Home and Business. Цена составляет почти 115 долларов. Добавляем в корзину, переходим туда и вводим промокод SINLE55. Он снижает стоимость лицензии на программное обеспечение почти на 63 доллара.

Теперь переходим к оплате. На этом этапе нам нужно войти в свою учётную запись или создать новую. При желании можно оформить заказ как гость. Если вы часто планируете пользоваться услугами сайта KeysOff, рекомендуется всё же создать аккаунт. Далее заполняем все обязательные поля:

имя;

фамилия;

адрес;

город;

почтовый индекс;

страна;

номер телефона.

Оплачивать покупку можно картами Visa и MasterCard или через систему Cwalletco. На момент написания заметки в Cwalletco заблокирована возможность использовать MasterCard и Visa, но можно выполнить оплату через платёжную систему PayPal.

После подтверждения платежа на указанный при регистрации адрес электронной почты будет отправлено письмо, содержащее ключ для Microsoft Office 2019 Home and Business в нашем примере. В случае возникновения любых вопросов вы можете связаться с поддержкой. Сделать это можно двумя вариантами.

Первый – написать на почту service@keysoff@gmail.com. Второй – живой чат на сайте. Чтобы открыть окно живого чата нужно нажать на иконку троеточия в правом нижнем углу любой страницы. После этого открывается живой чат со списком доступных консультантов.

В завершение добавим, что распродажа к 11.11 является прекрасной возможностью начать использовать лицензионный софт. На сайте KeysOff можно приобрести ключи на операционные системы и прочее программное обеспечение. Предложениями, собранными в таблице ниже, интернет-магазин не ограничивается. Больше скидок вы найдёте по этой ссылке.