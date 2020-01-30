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На следующей неделе японская компания Sony должна будет представить игровую консоль нового поколения PlayStation 5. Слухи о ней ходят уже не первый месяц. За неделю до премьеры приставки на просторах всемирной паутины появился перечень игр, которые в первое время будут доступны исключительно на PlayStation 5.

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God of War 2 для Sony PS2 Помимо продолжений God of War и Horizon Zero Dawn, будущие владельцы консоли нового поколения смогут потратить своё время ещё на несколько проектов. В список эксклюзивов для PlayStation 5 должны войти Remastered-издание игры Demon’s Souls, вторая часть приключений Питера Паркера в костюме Человека-паука, а также продолжение The Order 1886 и Killzone.

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Любители игр на выживание получат вторую часть PlayStation All-Stars, а поклонникам автомобильных симуляторов будет предложена очередная часть Gran Turismo. Не останутся без эксклюзива и любители спорта. Они получат симулятор бейсбола MLB The Show 2. Также в списке эксклюзивов для новой игровой консоли компании из Страны восходящего Солнца числятся Sly Cooper 5 и Legendz.

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Пока что нет информации о том, какие игры будут доступны для покупки сразу же с релизом Sony PlayStation 5. Само собой часть из упомянутых в заметке проектов придётся подождать.