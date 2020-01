На следующей неделе японская компания Sony должна будет представить игровую консоль нового поколения PlayStation 5. Слухи о ней ходят уже не первый месяц. За неделю до премьеры приставки на просторах всемирной паутины появился перечень игр, которые в первое время будут доступны исключительно на PlayStation 5.

God of War 2 для Sony PS2

Помимо продолжений God of War и Horizon Zero Dawn, будущие владельцы консоли нового поколения смогут потратить своё время ещё на несколько проектов. В список эксклюзивов для PlayStation 5 должны войти Remastered-издание игры Demon’s Souls, вторая часть приключений Питера Паркера в костюме Человека-паука, а также продолжение The Order 1886 и Killzone.