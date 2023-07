Но при умеренно высоких настройках карты на 8 и 16 ГБ близки.

Вчера появился первый большой сравнительный обзор видеокарт GeForce RTX 4060 Ti на 8 и 16 ГБ от китайского ресурса EXPreview, результаты показали, что больший объём видеопамяти выручает видеокарту на максимальных настройках графики с текстурами высокого разрешения. Игр, которые доставляют проблемы 8-гиговой версии, пока не так много, но они есть и их количество, скорее всего, будет увеличиваться. В частности, статтеры на RTX 4060 Ti 8 ГБ наблюдаются в ремейке Resident Evil 4 и The Last of Us Part I на максимальных настройках. Сегодня это подтверждают специалисты YouTube канала Hardware Unboxed, также подчёркивая ещё одну проблему 8-гиговой версии RTX 4060 Ti.

Начать можно с The Last of Us Part I, специалисты объяснили, что после патча 1.1.1 игра стала лучше работать на картах с 8 ГБ видеопамяти, явных статтеров уже нет, тем не менее, средний FPS 16-гиговой RTX 4060 Ti выше на 16% в 1080p и на 24% в 1440p. В Resident Evil 4 результаты аналогичны тем, что наблюдались в тесте EXPreview, при максимальных настройках графики на модели 8 ГБ статтеры. Но, если использовать пресет «качество графики», 8- и 16-гиговые карты близки по производительности.

Resident Evil 4 на максималках и с пресетом «качество графики». Источник: Hardware Unboxed, YouTube

Далее в Hardware Unboxed нашли ещё несколько игр, где 8 ГБ существенно ограничивают возможности GeForce RTX 4060 Ti. В Callisto Protocol на ультра настройках с трассировкой лучей 16-гиговая версия выдаёт вполне комфортный FPS, когда 8-гиговая постепенно теряет производительность вплоть до очень сильных статтеров. Не исключено, что проблема в недостаточно хорошей оптимизации игры, но кто гарантирует, что в будущих играх с этим всё будет замечательно. A Plague Tale Requiem тоже маловато 8 ГБ на ультра настройках с трассировкой лучей, это уже известно.

Без трассировки на ультра настройках в A Plague Tale Requiem карты близки, а с трассировкой карта на 8 ГБ уже не справляется. Источник: Hardware Unboxed, YouTube

Если игра не тормозит, это не значит, что всё нормально, следующая проблема — непрогрузка текстур. От этого 8-гиговая RTX 4060 Ti страдает в Halo Infinite и Forspoken. В этих играх проблемы возникают с текстурами растительности и другого окружения.

Средние результаты, если не «жестить» с настройками графики. Источник: Hardware Unboxed, YouTube

В заключении специалисты отметили, что версия GeForce RTX 4060 Ti на 16 ГБ значительно лучше и лишена проблем из-за недостаточного объёма видеопамяти, что позволяет раскрыть потенциал чипа и играть на более высоких настройках графики. Но есть другая проблема и это цена. Идеальными ценами в Hardware Unboxed считают 300 долларов США за 8-гиговую модель и 350…400 долларов за 16-гиговую, сейчас официальные цены на 100 долларов выше.