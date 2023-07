Незначительно, но медленнее — странно.

Вчера NVIDIA выпустила новую видеокарту, GeForce RTX 4060 Ti на 16 ГБ, но на этот раз обзоры от профильных СМИ не появились, дело в том, что образцы видеокарт для тестирования никто рассылать не собирался. Складывается впечатление, что в продажах новой модификации RTX 4060 Ti никто особо не заинтересован, возможно, даже наоборот. Представители MSI в рамках очередной трансляции сравнили производительность RTX 4060 Ti на 8 и 16 ГБ, результат удивил — 16-гиговая версия оказалась медленнее, передаёт TechPowerUp.

GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ уступила 8-гиговой версии в Cyberpunk 2077, F1 23, Rainbow Six: Siege. Разница была небольшой, в пределах 0,5%, тем не менее, частота кадров была ниже. Странно, игры тестировались на ультра-настройках с трассировкой лучей, там, где она была доступна, т.е. в сценариях, требовательных к объёму памяти. Новинка с большим видеобуфером также была чуть медленнее в Fortnite и не показала преимущества в Hogwarts Legacy. Единственной игрой, которая работала на RTX 4060 Ti 16 ГБ быстрее, оказалась CS:GO, требования которой к объёму видеопамяти крайне скромны.





Странные результаты, с другой стороны, набор игр не включал такие проекты, как Resident Evil 4 Remake, The Last of Us Part I и A Plague Tale: Requiem, которые являются одними из катализаторов жалоб на недостаточный объём видеопамяти в современных видеокартах. Также RTX 4060 Ti 16 ГБ должна выручить любителей игровых модификаций с текстурами высокого разрешения, в данном случае дополнительная память точно понадобится. Так или иначе, назвать оптимальной покупкой RTX 4060 Ti 16 ГБ нельзя, в США за карту просят от 499 долларов и в данном случае лучше доплатить до RTX 4070.