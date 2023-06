Также добавлена поддержка новых мониторов, профили для Diablo IV, Street Fighter 6, System Shock и других игр.

Bjorn Agerbeek, Unsplash

NVIDIA выпустила графический драйвер GeForce Game Ready 536.23, в первую очередь отметив поддержку F1 2023 — нового гоночного симулятора от Codemasters и EA Sports. Релиз игры запланирован на 16 июня и в первый же день новый драйвер позволит воспользоваться технологиями NVIDIA DLSS 2 и Reflex, в дальнейшем игра получит обновление с DLSS 3. Также в драйвер добавлена поддержка стратегии Aliens: Dark Descent, запланированной на 20 июня.

реклама





Драйвер поддерживает восемь новых G-SYNC мониторов с частотой от 120 до 240 Гц, предлагает семь профилей с оптимальными настройками GeForce Experience, в частности, для таких громких новинок, как Diablo IV, Street Fighter 6 и System Shock, а также Starship Troopers: Extermination, The Lord Of The Rings: Gollum, The Outlast Trials и Voidtrain.

рекомендации -30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь -30% на стиралку Бош 4 серии Подорожал на 200000р 8K Samsung 75" - скидка все -33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену 3070 MSI дешевле 50 тр в Регарде -30% на Corsair Platinum 2x32Gb 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде -300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet RTX 3070 за 45 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке Втрое упала цена SSD 2Tb Netac -35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке

В новом выпуске исправили несколько ошибок: появившиеся в драйвере 531.41 непредсказуемые вылеты Microsoft Flight Simulator при использовании DX12; периодические проблемы со стабильностью Red Dead Redemption. В списке решённых проблем общего характера: ограничение частоты кадров в соответствии с максимальной частотой обновления монитора при активации технологии Fast Sync; появившееся в драйвере 535.98 мерцание при использовании нескольких Adaptive Sync мониторов с включённой технологией G-SYNC; критические ошибки в приложении ON1 Photo RAW; ограничение частоты графического процессора минимальным значением при работе устройств Surface Book и Surface Studio от батареи.

Источники NVIDIA