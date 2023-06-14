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NVIDIA выпустила драйвер GeForce Game Ready 536.23 для F1 23 и Aliens: Dark Descent
Также добавлена поддержка новых мониторов, профили для Diablo IV, Street Fighter 6, System Shock и других игр.
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Bjorn Agerbeek, Unsplash

NVIDIA выпустила графический драйвер GeForce Game Ready 536.23, в первую очередь отметив поддержку F1 2023 — нового гоночного симулятора от Codemasters и EA Sports. Релиз игры запланирован на 16 июня и в первый же день новый драйвер позволит воспользоваться технологиями NVIDIA DLSS 2 и Reflex, в дальнейшем игра получит обновление с DLSS 3. Также в драйвер добавлена поддержка стратегии Aliens: Dark Descent, запланированной на 20 июня.

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Драйвер поддерживает восемь новых G-SYNC мониторов с частотой от 120 до 240 Гц, предлагает семь профилей с оптимальными настройками GeForce Experience, в частности, для таких громких новинок, как Diablo IV, Street Fighter 6 и System Shock, а также Starship Troopers: Extermination, The Lord Of The Rings: Gollum, The Outlast Trials и Voidtrain.

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В новом выпуске исправили несколько ошибок: появившиеся в драйвере 531.41 непредсказуемые вылеты Microsoft Flight Simulator при использовании DX12; периодические проблемы со стабильностью Red Dead Redemption. В списке решённых проблем общего характера: ограничение частоты кадров в соответствии с максимальной частотой обновления монитора при активации технологии Fast Sync; появившееся в драйвере 535.98 мерцание при использовании нескольких Adaptive Sync мониторов с включённой технологией G-SYNC; критические ошибки в приложении ON1 Photo RAW; ограничение частоты графического процессора минимальным значением при работе устройств Surface Book и Surface Studio от батареи.

Источники
NVIDIA
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#nvidia #видеокарты #драйверы
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