Значительно помогает даже бюджетной Arc A380.

Intel представила собственную технологию масштабирования изображения на базе искусственного интеллекта Xe Super Sampling (XeSS). По качеству работы и производительности технология конкурентоспособна с NVIDIA DLSS и AMD FSR, но появилась позже и поэтому пока менее распространена. Постепенно список игр с поддержкой XeSS увеличивается, компания накануне сообщила, что в списке уже более 50 наименований.

Если точнее, поддержка заявлена для 64 приложений, преимущественно игр, среди которых такие популярные проекты, как Call of Duty: Modern Warfare и Warzone 2.0, Marvel’s Spider-Man Remastered и Miles Morales, Cyberpunk 2077, Death Stranding, Diablo IV, Forza Horizon 5, Hitman 3, Shadow of the Tomb Raider, The Witcher 3 и другие.





Intel довольно часто напоминает о производительности модели Arc A750, но в новой публикации внимание также уделили A380. При включении XeSS в режиме «Производительность» владелец A380 сможет получить комфортную частоту кадров в 1080p, даже с трассировкой лучей. Прирост производительности в протестированных играх составляет от 15% до 135%.



Источник: Результаты Intel Arc A380 при включении технологии XeSS в режим PerformanceИсточник: Intel Corporation

Технология Intel XeSS отлично показывает себя в играх, остаётся надеяться, что разработчики будут добавлять её как в новые, так и уже вышедшие проекты, нужно догонять NVIDIA и AMD, конкурирующие технологии которых присутствуют в сотнях игр.