Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Технология масштабирования Intel XeSS уже доступна более чем в 50 играх
Значительно помогает даже бюджетной Arc A380.
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
В ДВА раза упала цена 50" TV LG 4K Ultra HD
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
-38% на 55" TV Samsung QLED, 4K Ultra HD

Intel представила собственную технологию масштабирования изображения на базе искусственного интеллекта Xe Super Sampling (XeSS). По качеству работы и производительности технология конкурентоспособна с NVIDIA DLSS и AMD FSR, но появилась позже и поэтому пока менее распространена. Постепенно список игр с поддержкой XeSS увеличивается, компания накануне сообщила, что в списке уже более 50 наименований.

реклама

Если точнее, поддержка заявлена для 64 приложений, преимущественно игр, среди которых такие популярные проекты, как Call of Duty: Modern Warfare и Warzone 2.0, Marvel’s Spider-Man Remastered и Miles Morales, Cyberpunk 2077, Death Stranding, Diablo IV, Forza Horizon 5, Hitman 3, Shadow of the Tomb Raider, The Witcher 3 и другие.


Intel довольно часто напоминает о производительности модели Arc A750, но в новой публикации внимание также уделили A380. При включении XeSS в режиме «Производительность» владелец A380 сможет получить комфортную частоту кадров в 1080p, даже с трассировкой лучей. Прирост производительности в протестированных играх составляет от 15% до 135%.

Результаты Intel Arc A380 при включении технологии XeSS в режим Performance
Источник: Intel Corporation
рекомендации
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
-33% на 85" TV 4K Ultra HD Samsung - смотри цену
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-28% на 32Gb Сorsair Dominator
-30% на стиралку Бош 4 серии
38% скидка на 34" LG UltraGear IPS GTG 5 мс
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
-30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке
В два раза упала цена Kingston Renegade 32Gb
-35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G

Технология Intel XeSS отлично показывает себя в играх, остаётся надеяться, что разработчики будут добавлять её как в новые, так и уже вышедшие проекты, нужно догонять NVIDIA и AMD, конкурирующие технологии которых присутствуют в сотнях игр.

Источники
Intel Corporation
VideoCardz
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #видеокарты #intel xess
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Печатные платы Gigabyte RTX 30 и RTX 40 подвержены повреждению в области разъема PCIe
Новая проблема массивных видеокарт — печатные платы трескаются из-за тяжести охлаждения
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Bild опубликовал статью под заголовком "Русские уничтожили первый Leopard" и это вызвало резонанс
55
Пригожин поблагодарил российских солдат и заявил, что наступление ВСУ продолжится
14
Сладков: Украинский Leopard по ошибке поразил два других немецких танка, шедших в голове колонны
17
LYNK+ демонстрирует концепт модульной системы жидкостного охлаждения для видеокарт
1
ВСУ впервые применили танки Леопард-2 на Запорожском направлении
4
Daily Reckoning: новая валюта БРИКС может положить конец доминированию доллара и гегемонии США
18
Появилось качественное изображение подбитого танка Leopard 2 в ходе отражения наступления ВСУ
53
Российские бойцы получили доступ к трём брошенным ВСУ французским танкам AMX-10 в Запорожье
10
Отечественный «Ланцет» попадает по немецкому ЗРК IRIS-T
9
FSP представила обновлённые ATX 3.0 блоки питания SFX формата Dagger Pro мощностью 750 и 850 Вт
+
В США прозвучало предложение отправить A-10 на Украину
4
Маляр: МО Украины не разглашает потери ВСУ во время контрнаступления из-за информационной войны
6
The Washington Post: Киев начал масштабное наступление, открыв решающий этап в конфликте
3
Пригожин: Это первая волна, контрнаступление ВСУ будет продолжаться
2
За 3 дня сгорело 10 танков Leopard 2 – немецкие кошки не сделали ни одного выстрела
12
Руководство Samsung призвало власти США помочь бороться с кадровым голодом в национальной полупроводниковой отрасли
+
Британская пресса: дроны-камикадзе Герань (Shahed-136) были созданы в Англии на деньги Ирана
8
«Капитан Америка 4» теперь называется «Капитан Америка: Дивный новый мир»
2
«Оппенгеймер» выйдет в прокат в США с рейтингом R
+
В мессенджере WhatsApp появятся каналы
+

Популярные статьи

Ударный тандем: Россия бросает в бой истребители Су-30 и Су-35 в связке с БПЛА "Иноходец"
2
Пригожин поделился информацией о ходе контрнаступления ВСУ с зарубежными СМИ
4
Почему адепты Linux не способны защитить свою любимицу и "неугодная" статья на Википедии
38
Что ИИ думает об угрозе исходящей от ИИ - допрашиваю ChatGPT с пристрастием
7
Страшная сказка про Голливуд
7
ЦиПСО - гроза форумов и оружие информационной войны. Как не стать жертвой
54
О редких автобусах СССР
4
Краткая история взлета и падений видеокарт Intel
15
Киев требует от Запада еще 50 ЗРК Patriot для противодействия "бесконечным" атакам российских ракет
6
Прививка Radeon'ом, или можно ли взбодрить mini-ITX плату от VIA дискретной видеокартой Radeon 7000
12

Сейчас обсуждают

FelsheR-BAN100821
16:47
При упоминании о Полтаве на ум приходят пророческие стихи великого русского поэта. Предали хохлы Петра под Полтавой - нате!)) Бро просто прекрасен (как всегда): "Дорогой Карл Двенадцатый, сражение по...
Рогов: численность группировки ВСУ на Запорожском направлении превышает 100 000 человек
Humanoid99
16:47
На тему войны и автомобилей писать здесь можно, а мою статью на тему географии и устройства планеты Земля не позволили опубликовать. Это справедливо ?
О редких автобусах СССР
Terminator Cheburator
16:44
Зачем они нужны если нельзя подключить к пк для VR игр?
Взгляд на Apple Vision Pro через небольшую историю виртуальной реальности
DonCarleone
16:44
Танки у всу горят десятками, половина на минах подрываются, даже до 1 линии обороны не доходят....
Появились кадры поражения Leopard 2 при помощи беспилотника-камикадзе «Ланцет»
Денис Бураков
16:42
Лол, у меня 4090 лол, и 4к лол Моник лол, от длсс даже в режиме качество идёт сильное ухудшение картинки, я понимаю, что тебе на Ютубе по другому рассказали, но ты сам попробуй, потом расскажешь лол
Почему фанатам NVIDIA всё равно придётся купить дорогую и медленную GeForce RTX 4060 Ti
Kot_V_Tapok
16:41
Да да... Такой тонкий что в слоте материнка болтается! Ты клоун что ли?
Новая проблема массивных видеокарт — печатные платы трескаются из-за тяжести охлаждения
Мист
16:34
Боррель: По всем данным, дамбу Каховской ГЭС взорвали россияне "Плотину не бомбили. Ее уничтожила взрывчатка, установленная в местах расположения турбин", – сказал Боррель.
На Украине оценили ущерб от разрушения Каховской ГЭС
Иван Верховец
16:16
Позвольте спросить, сколько стоит M2 Ultra? Этот уберпроц стоит сравнивать с Xeon. А вот Xeon его немного но делает. https://3dnews.ru/1088204/protsessor-apple-m2-ultra-proigral-v-testah-konkurentam-o...
24-ядерный процессор Apple M2 Ultra на 18% превосходит M1 Ultra в многоядерной производительности
Ben Zona
16:13
Говном бросаться еще дешевле. А языком мести вообще ничего не стоит
Отечественный «Ланцет» попадает по немецкому ЗРК IRIS-T
Ben Zona
16:11
Готовься, игорек, скоро двухсотым будешь
Отечественный «Ланцет» попадает по немецкому ЗРК IRIS-T
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем