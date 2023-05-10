Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Thermaltake представила водоблоки Pacific V-RTX Plus для RTX 4090 и 4080 в исполнении Asus ROG и TUF
В новых водоблоках увеличили площадь зоны с оребрением
рекомендации
MSI 4070Ti подешевела на порядок
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-15000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-45000р на iPhone 14 Pro - смотри цену

Thermaltake выпустила новые водоблоки для видеокарт GeForce RTX 4090 и 4080 в исполнении Asus ROG и TUF, водоблоки относятся к известной серии Pacific V-RTX Plus и обладают рядом значительных улучшений, по сравнению с решениями предыдущих поколений, сообщает издание hermitage akihabara. В водоблоках Pacific V-RTX 4090 Plus и 4080 Plus существенно увеличили площадь зоны с оребрением, теперь её размеры 45×49,7 мм, решения обеспечивают покрытие всей печатной платы и всех источников тепла, всё это положительно сказывается на эффективности охлаждения.

реклама

Водоблоки состоят из полированного никелированного медного основания и акриловой верхней панели, в которую встроены 12 светодиодов ARGB. Подсветкой можно управлять с помощью программного обеспечения Thermaltake TT RGB Plus 2.0, а также с помощью фирменных решений производителей материнских плат: Asus, Gigabyte, MSI и ASRock. Водоблоки поставляются с алюминиевой задней панелью, которая усиливает конструкцию, предотвращая скручивание и изгиб печатной платы. Внешние размеры водоблока составляют 220,9×162,7×30,5 мм, а вес — 1300 г. Цены не уточняются.

Источники
Thermaltake Pacific V-RTX 4090 Plus, 4080 Plus
hermitage akihabara
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#nvidia #видеокарты #thermaltake #системы охлаждения
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Пригожин рассказал о состоянии дел на 9 мая
53
Noctua представила 8-канальный концентратор для вентиляторов NA-FH1 с улучшенной схемой и защитой
3
Пригожин: Боеприпасы, по предварительным данным, начинаем получать, вживую пока не видели
3
Кадыров обсудит ситуацию в зоне БД с командованием ЧВК "Вагнер" лицом к лицу
4
Над Рейхстагом вывесили красное знамя Знамя Победы
12
Отец-основатель ИИ больше обеспокоен его влиянием на человечество, чем изменением климата
+
Россия нарастила производство композитов, требуемых для увеличения выпуска истребителей Су-57
1
Армия России нанесла мощнейший удар по тылам ВСУ в преддверии наступления
18
Спикер ВВС Украины: мы будем иметь одну из лучших систем ПВО в мире
8
ADATA представила под брендом XPG модули и комплекты DDR4 SPECTRIX D35G с RGB подсветкой
2
В AMD рассказали об отличиях процессоров Ryzen Z1 и 7040U
2
На одном из курильских островов во время парада проехали "Бастионы" с гиперзвуковыми ракетами
1
Из-за боязни попадания Abrams в руки РФ, на Украину отправятся самые простые версии амриканского ОБТ
4
В России планируется провести масштабную модернизацию штурмовика Су-25 учитывая опыт СВО
3
Intel анонсировала увольнения персонала
8
Стали известны европейские цены и конфигурации смартфонов Poco F5
+
Зеленский предлагает украинцам праздновать День Победы 8 мая
5
Motorola представила одни из самых дешевых телевизоров на рынке - Envision TV
+
Аппаратную аутентификацию PSVR 2 на компьютерах взломали
+
Intel Core i9-13900KS на частоте 8298 МГц занял четвёртое место в модельном зачёте
+

Популярные статьи

ТОП-15 игровых корпусов для компьютера, актуальных в 2023 году – от бюджетных до флагманских
32
Популярно о чёрных дырах: что это такое, интересные факты, самая большая чёрная дыра
10
Краткий обзор самого дешёвого 60W паяльника из местного магазина
2
Бескомпромиссная геймерская сборка за 60 000р для любых игр в разрешении 1080р
6
Во что поиграть в мае 2023 года
9
Вентиляторы XPG Hurricane 120 ARGB PWM: за стилем прячется душа
3
Главные игры мая 2023 года
2
Король Михай I - самый молодой кавалер ордена Победы
3
Российский искусственный интеллект: его место в мире, перспективы и вектор развития
2
История появления курсорных клавиш. Часть 2
1

Сейчас обсуждают

Антон Воронврот
13:38
эдуардо, вот ты говоришь амуда это для комфортной игры в 4к, а как так вышло что в 4к они сливают в тех играх где в 1080р быстрее чем нвидиа? может амуда это для фуллхд? ну ты даешь, купил карту для 4...
На GitHub загрузили информацию о будущих видеокартах AMD - среди них есть RX 7950 XTX
crosshunter57
13:37
"нет смысла делать выводы о внедорожных качествах серийного пикапа по одной неудаче прототипа." Почему-то при поломке(не поломке) прототипа т14 армата на красной площади многие кричали, что танк говно...
Прототип пикапа Tesla Cybertruck продемонстрировал способность застрять в грязи
Андрей Рукавишников
13:36
У мя 6800XT которая куплена на avito за 30к, и уже естественно " 10 раз сломалась так как после майнинга " у свидетелей секты то что на Авито ничего нельзя покупать. Так вот полёт отличный, прошёл уже...
Radeon RX 7600 замечена в рознице – видеокарта AMD может выйти 25 мая и будет стоить всего $249
Андрей Рукавишников
13:35
Не рассказывай ерунду AMD самые лучшие карты
Radeon RX 7600 замечена в рознице – видеокарта AMD может выйти 25 мая и будет стоить всего $249
Alex Soloviyev
13:33
ты прав. когда это закончится и мы поймем , что натворили, вот тогда придет осознание кто мы. и это будет прощание с ссср в умах и его кгб. надо пройти этот путь. по другому, похоже, мы не поймем, что...
В Германии раскритиковали Шольца после его слов о параде Победы в Москве
cag
13:32
Ну наконец нормальный месяц ... целых 3 игры просятся к скачеванию Age of Wonders 4, Darkest Dungeon 2,Miasma Chronicles... Но пожалуй подожду пару патчей)))
Главные игры мая 2023 года
Saf- Saf
13:29
Как всегда пендосы не уловили всей сути, многоходовочки))) В результате в экономике США уже во всю идет некроз)))
Германия планирует построить в Украине танковый завод и обещает выпускать 400 Panther в год
Saf- Saf
13:28
Это можно, но не выгодно. Нам нужно заводы оборон заказом загрузить, рабочие места создать. Сейчас вон как з/п в РФ поперли))) Пока хохлы будут "до последнего" зарываться в землю, у граждан РФ будет р...
Германия планирует построить в Украине танковый завод и обещает выпускать 400 Panther в год
Chаto-B00t
13:28
Ты бы, хрюн, лучше думал о том, что вы у себя на Некроине осенью-зимой-весной жрать будете,? Ведь посевная у вас там сорвана по факту, а самые плодородные земли отжаты нами ещё в прошлом году.
В Германии раскритиковали Шольца после его слов о параде Победы в Москве
ffe
13:27
>>Какое место в этой гонке за лидерство в сфере искусственного интеллекта займет Россия --- Емнип, сайт сделаноунас лет пять назад уже дал на этот вопрос свой авторитетный и однозначный ответ: Россия ...
Российский искусственный интеллект: его место в мире, перспективы и вектор развития
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем