В новых водоблоках увеличили площадь зоны с оребрением

Thermaltake выпустила новые водоблоки для видеокарт GeForce RTX 4090 и 4080 в исполнении Asus ROG и TUF, водоблоки относятся к известной серии Pacific V-RTX Plus и обладают рядом значительных улучшений, по сравнению с решениями предыдущих поколений, сообщает издание hermitage akihabara. В водоблоках Pacific V-RTX 4090 Plus и 4080 Plus существенно увеличили площадь зоны с оребрением, теперь её размеры 45×49,7 мм, решения обеспечивают покрытие всей печатной платы и всех источников тепла, всё это положительно сказывается на эффективности охлаждения.

Водоблоки состоят из полированного никелированного медного основания и акриловой верхней панели, в которую встроены 12 светодиодов ARGB. Подсветкой можно управлять с помощью программного обеспечения Thermaltake TT RGB Plus 2.0, а также с помощью фирменных решений производителей материнских плат: Asus, Gigabyte, MSI и ASRock. Водоблоки поставляются с алюминиевой задней панелью, которая усиливает конструкцию, предотвращая скручивание и изгиб печатной платы. Внешние размеры водоблока составляют 220,9×162,7×30,5 мм, а вес — 1300 г. Цены не уточняются.