Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Производительность Intel Arc A380 с новыми драйверами выросла до 42% в некоторых играх
YouTube блогер RandomGaminginHD сравнил результаты шестимесячной давности с результатами на новом бета драйвере.
рекомендации
-10% на RTX 4080 Gigabyte
-20000р на Ryzen 3950X - пора брать
1Tb SSD Crucial в ДВА раза подешевел
-9000р на новейшую RTX 4070 в Ситилинке
-6000р на еще одну <b>4070</b> - неожиданно но факт

Инженерам Intel удалось существенно улучшить графические драйвера с момента выпуска видеокарт Arc серии A, общая производительность повысилась не только в новых, но и старых проектах, удалось исправить некоторые ошибки, также похвально, что обновления исправно выходят перед релизами игр. В последние месяцы Intel в основном продвигает одну из старших видеокарт, настаивая, что модель A750 лучше по соотношению цены к производительности, чем GeForce RTX 3060 от NVIDIA. Про младшие решения A3 практически никто не вспоминает, но там тоже заметны улучшения, если судить по тестированию YouTube блогера RandomGaminginHD, где данные о производительности модели A380 шестимесячной давности сравнивались с результатами на бета драйвере 4335, также блогер протестировал новые игры.

реклама


рекомендации
Много <b>4070</b> в Ситилинке
3070 Gigabyte за 50 тр с началом
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
13700K дешевле 40 тр в Регарде
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K дешевле 30 тр в Регарде

В Marvel’s Spider Man Remastered и Red Dead Redemption 2 средняя частота кадров выросла на 26%, в Cyberpunk 2077 на внушительные 42,5%, а в Elder Ring — на 8,7%. Эти игры показывали приемлемую частоту кадров, около 50…60 к/с, в разрешении 1080p на низких настройках или комбинации низких и средних настроек графики. Что касается новых игр, в Hogwarts Legacy на низких настройках в среднем получилось 56 к/с, в демо версии ремейка Resident Evil 4 с пресетом «производительность» 57 к/с, в Warzone 2.0 на базовом пресете со сглаживанием 65 к/с, а в улучшенной версии The Witcher 3 — 63 к/с на средних настройках с TAA и SSAO. Неплохо для бюджетной видеокарты. В таких требовательных и недостаточно хорошо оптимизированных новинках, как Star Wars Jedi Survivor и The last of Us Part I, без масштабирования уже не обойтись, приходится включать AMD FSR 2: в первой игре на уровень «Баланс» со средним пресетом настроек графики, во второй — «Ультра производительность» с самыми низкими настройками. Это позволило добиться 46 и 48 к/с в среднем, но с просадками, в The last of Us Part I видеокарте тяжелее всего, несмотря на наличие 6 ГБ видеопамяти.

Источники
RandomGaminginHD, YouTube
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#intel #видеокарты #intel arc
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Встроенные видеокарты Intel предложат производительность уровня GTX 1650 Ti и RTX 3050
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Кремле сказали, что видели обращение Пригожина касательно выхода ЧВК «Вагнер» из Бахмута
96
Участница шоу «Дом-2» отправила ЧВК «Вагнер» артиллерийские снаряды
66
Samsung намерена за 5 лет догнать и перегнать TSMC в контрактном производстве чипов
2
ЧВК Вагнер планировала взять Артёмовск к 9 мая - почему же теперь Пригожин хочет покинуть город
33
5 бюджетных видеокарт для Контр-Страйк и Дота 2 – сколько стоит билет в онлайн-шутеры и Мир танков
+
Asia Times: Зеленский подготовил план побега из Украины перед атакой дронов на Кремль
22
Су-35 ВКС РФ сбил украинский самолёт ракетой "воздух-воздух" - видео от МО РФ
7
Дрон заснял Огненный ад в Бахмуте, происходящий над территорией, контролируемой ВСУ
1
Сколько лет может «прожить» жёсткий диск и какие бренды эксперты называют менее надёжными
30
За полгода Apple увеличила складские запасы продукции в полтора раза
2
В Одессе был замечен железнодорожный эшелон с зачехлёнными танками Leopard
1
Новый отчет Backblaze показывает, что большинство жестких дисков умирают менее чем через 3 года
11
Newsweek: военная авиация даст России преимущество перед ожидаемым контрнаступлением ВСУ
7
Мост, имевший прямое отношение к "дороге жизни" для ВСУ, уничтожен российской артиллерией
3
Лавров заявил, что Россия ответит «конкретными действиями» на атаку беспилотниками по Кремлю
8
38 смартфонов Xiaomi получили официальную русскую прошивку MIUI 14 на Android 13
14
Counter-Strike: Global Offensive обновила собственный рекорд по «онлайну» — свыше 1,5 млн игроков
3
Адский огонь в Бахмуте: в Сети появились кадры применения зажигательных боеприпасов по кварталам города
6
Американская разведка настаивает на необходимости тренировки ИИ на больших объёмах пользовательских данных
1
Кадыров предложил сменить ЧВК «Вагнер» в Бахмуте бойцами «Ахмат»
9

Популярные статьи

Девятнадцать кораблей и 57 истребителей армии Китая пересекли срединную линию в Тайваньском проливе
28
Собираем "правильный" игровой компьютер для 2К без разгона и переплат за 85 000р
21
AIM-260: США нацелились на РФ и Китай ракетами, способными наносить кинетические удары "hit-to-kill"
1
О редких американских суперкарах
8
Kena: Bridge of Spirits: краткий анализ графики и небольшое тестирование в игре
11
Вторая казнь Noctua
6
Чем заняться на Кубе летом 2023
18
Почему наступательная операция ВСУ может окончиться не начавшись, и когда США даст Киеву Abrams
11
Ветеран визуальных новелл Doki Doki – о чем она и почему популярна уже несколько лет
+
Апгрейд ноутбука ASUS X555LN-XO127H и замена клавиатуры - описание и процесс
2

Сейчас обсуждают

Такой-то
09:19
кто-то использует поиск гоогле?
Как полностью удалить историю поиска и браузера, которой Google делится со своими приложениями
Artemidon
09:15
О да, пол градуса и 2 место в общем зачёте - это настоящая казнь, содом и Израиль. А что говорить тогда о не менее дорогих участниках, оказавшихся еще ниже? Да, Фрост и Ноктюа практически разделили ли...
Вторая казнь Noctua
Виктор Романов
09:13
Гоняю на "недопроце" тензор 1 на пиксель 6а в разных сценариях (кроме игр) и знаете что? Сосут ваши хваленые драконы , по сравнению с ним...
Google подтверждает выпуск Pixel 7a 11 мая по цене от 500 долларов
Иван Аристов
09:05
Всё почему-то забывают, что подшипник ноктуа будет ходить и не жужжать тогда, когда нищеброд будет менять уже 4 кулер.
Вторая казнь Noctua
.qworn
09:03
Отсудил и получил деньги по решению суда это ох какие разные вещи , особенно в смехдержаве.
Россиянин отсудил у Toyota почти 20 000 000 рублей за неисправный Lexus ES350, купленный в 2020 году
andrey29a
08:57
2000 кв.м. это 20 соток, 2 кв.км = 2000000 кв.м.
Пригожин: Бахмут будет взят силами чеченского подразделения «Ахмат»
Марат Аскаров
08:47
Э, а кто дома будет строить?
В Госдуме готовят законопроект, позволяющий мобилизовать таджиков с российским гражданством
Анатолий Молдаванов
08:41
Ну это нормально. Теперь можно любому где-то намутить снарядов, и отправлять на нужды фронта.
Участница шоу «Дом-2» отправила ЧВК «Вагнер» артиллерийские снаряды
Анатолий Молдаванов
08:39
Ну это нормально. Нормально что ещё не скоро.
RTX 5090 получит более миллиарда транзисторов и превысит 3 ГГц, а выйдет в конце 2024 года
Федя Козаков
08:33
Ну между компом и телевизором оно конечно виднее! (На счёт рейдов.... Езжу и после первого, второго...и 155го...
Россияне будут регистрировать электросамокаты и гироскутеры на сайте «Госуслуги»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем