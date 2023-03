Также оптимизирована производительность в Sons of The Forest.

Intel старается поддерживать темп в выпуске драйверов с поддержкой новых игр для своих видеокарт Arc и интегрированной графики процессоров последних поколений. Накануне был представлен бета-драйвер 31.0.101.4148 с оптимизациями для Deceive Inc и Diablo IV, релиз которых запланирован на 21 и 17 марта соответственно, так что, как обращает внимание Intel, владельцы Intel Graphics снова получают оптимизации для наилучших впечатлений в день запуска новинок. Кроме того, инженеры оптимизировали в этом выпуске производительность Sons of The Forest.

С выпуском нового драйвера Intel продолжает наседать на GeForce RTX 3060 12 ГБ, отмечая, что дискретная видеокарта Arc A750 гораздо лучше по соотношению производительности к цене. Опубликованный для Deceive Inc график демонстрирует 54% превосходство A750 при разрешении 1080p и ультра-настройках графики и ещё большее 78% превосходство в 1440p при высоких настройках графики. Стоит напомнить, что Intel официально снизила рекомендованную цену A750 до 250 долларов США, также недавно за рубежом было замечено снижение цен на младшие видеокарты линейки, в данном случае каких-либо официальных заявлений об изменении цен не было.

Кроме оптимизаций для игр драйвер устраняет проблемы в The Riftbreaker и Resident Evil 4 Remake Chainsaw Demo у видеокарт Arc, а также проблемы в Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Warhammer 40,000: Darktide и Dirt 5 у интегрированной графики процессоров Core 13-, 12- и 11-го поколения.