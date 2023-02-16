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Western Digital выпустила внешний диск на 44 ТБ, который может стоить дороже целого компьютера
Также есть модель поменьше на 22 ТБ.
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Несмотря на широкое распространение твердотельных накопителей, когда речь заходит о хранении файлов, жёстким дискам замены нет. Да, они не такие быстрые, но зато при той же стоимости предлагают гораздо больший объём. С развитием технологий появились новые методы записи, пластины уплотняются и на рынке уже доступны модели объёмом 22 ТБ. Компания Western Digital (WD) объединила до двух таких дисков в новых внешних накопителях серии My Book. Да, вы не ослышались, флагманский My Book Duo предлагает 44 ТБ для хранения файлов и стоит дороже, чем некоторые компьютеры — рекомендованная стоимость практически 1500 долларов США. Модель My Book на 22 ТБ обойдётся ощутимо дешевле, стоит она примерно 600 долларов США.

Источник: Western Digital

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My Book Duo более гибкое решение, диски в нём можно использовать как для создания одного последовательного массива JBOD, так и для создания зеркального RAID-1 массива — диски в составе My Book Duo оптимизированы для такого применения. Для настройки и создания массивов есть фирменное ПО, в нём также поддерживается шифрование AES-256 и другие возможности.

Источники
Western Digital
Tom's Hardware и Neowin
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#hdd #жёсткие диски #western digital
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